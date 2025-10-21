Echtzeitüberweisung am Wochenende: Läuft sie genauso schnell wie unter der Woche?

Ihr fragt euch, ob eine Echtzeitüberweisung auch am Wochenende oder am Feiertag innerhalb weniger Sekunden auf dem Empfängerkonto ankommt? Wir verraten euch, ob, wo und wie das funktioniert und welche Fehlerquellen es gibt.

Das grundsätzliche Know-how zu Echtzeitüberweisungen im Überblick

Echtzeitüberweisungen wurden eingeführt, um die Dauer von Geldtransfers im Euro-Raum zu beschleunigen und von den Bankarbeitszeiten zu entkoppeln.

Eure Vorteile: maximale Flexibilität bei dringenden Rechnungen, spontanen Zahlungen oder beim Onlineshopping. Das Verfahren sorgt außerdem für geringere Fehlerquoten durch die im zeitgleich eingeführte Empfängerüberprüfung.

Seit Oktober 2025 sind alle Banken im Euro-Raum endgültig verpflichtet, Echtzeitüberweisungen rund um die Uhr und zu denselben Konditionen wie SEPA-Überweisungen anzubieten. Zu Verzögerungen kann es höchstens durch technische Störungen oder individuelle Probleme, wie zum Beispiel überschrittene Limits, Wartungszeiten oder Sicherheitsüberprüfungen, kommen.

Funktionieren Echtzeitüberweisungen also auch am Wochenende?

Ja, Echtzeitüberweisungen funktionieren auch am Wochenende und an Feiertagen – und zwar ohne Einschränkungen. Sie werden an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr bearbeitet. Die Dauer von Echtzeitüberweisungen hängt damit nicht von den Bankarbeitstagen ab.

Sobald ihr den Auftrag im Onlinebanking oder in eurer Banking-App bestätigt, wird der Betrag dem Empfänger innerhalb von zehn Sekunden gutgeschrieben. Wichtig ist nur, dass euer Konto über ausreichendes Guthaben verfügt und das Überweisungs-Tageslimit nicht überschritten ist.

Wie bereits oben angemerkt, ist allerdings auch die Echtzeitüberweisung nicht vor Problemen durch technische Störungen gefeit. Bitte beachtet: Damit alles reibungslos funktionieren kann, muss die Empfängerbank natürlich auch am Instant-Payment-Verfahren teilnehmen.

Welche Länder machen bei den Echtzeitüberweisungen mit?

In allen Euro-Ländern des SEPA-Raumes müssen die Banken seit Januar 2025 den Empfang, beziehungsweise seit Oktober 2025 auch den Versand von Echtzeitüberweisungen anbieten. Diese Verpflichtung gilt zunächst für Zahlungen in Euro innerhalb der Eurozone und betrifft diese Länder:

Deutschland

Österreich

Frankreich

Italien

Spanien

Portugal

Niederlande

Belgien

Luxemburg

Irland

Griechenland

Finnland

Litauen

Estland

Lettland

Slowakei

Slowenien

Kroatien

Malta

Zypern

In den Nicht-Euro-Ländern des SEPA-Raumes gilt eine verlängerte Übergangsfrist. Die Banken dort müssen den Empfang von Echtzeitüberweisungen in Euro bis Januar 2027 und den Versand bis spätestens Juli 2027 einführen. Das betrifft diese Länder:

Bulgarien

Dänemark

Polen

Rumänien

Schweden

Tschechien

Ungarn

Island

Norwegen

Liechtenstein

Schweiz*

Vereinigtes Königreich (UK)*

Monaco*

Andorra*

San Marino*

Vatikanstadt*

Montenegro*

Serbien*

Albanien*

Nordmazedonien*

Moldau*

Gut zu wissen: Die mit * gekennzeichneten Staaten sind SEPA-Mitglieder oder SEPA-Anwender, aber nicht EU/EWR-Mitgliedstaaten, weshalb die Verpflichtungen für Echtzeitüberweisungen dort nicht verbindlich gelten. Die Banken dort können das Verfahren aber freiwillig einführen.