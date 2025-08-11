Echtzeitüberweisung bei der ING: So funktioniert das Instant Payment

Ihr fragt euch, wie eine Echtzeitüberweisung bei der ING funktioniert und was sich in 2025 noch ändern wird? Hier erfahrt alles über die schnelle Abwicklung, die neuen EU-Regelungen und über die Gründe, warum Echtzeitüberweisungen überhaupt eingeführt wurden.

Was eine Echtzeitüberweisung ist und wie ihr sie bei der ING anstoßt

Egal, ob mitten in der Nacht, am Wochenende oder an Feiertagen: Mit einer Echtzeitüberweisung landet das Geld in nur wenigen Sekunden auf dem Konto des Empfängers. Das liegt an einem neuen, automatisierten Zahlungsverfahren, das rund um die Uhr funktioniert.

Bei der ING könnt ihr Echtzeitüberweisungen im Online-Banking oder in der App nutzen. Gebt einfach eure Überweisung wie gewohnt ein und wählt „Echtzeitüberweisung“ aus. Voraussetzung dafür, dass die Option angeboten wird, ist, die Teilnahme der Empfängerbank und eures Kontomodells am neuen Zahlungsverfahren (laut ING).

Mit dem „Girokonto Future“ bei der ING klappt das aktuell bereits, alle anderen Konten werden spätestens ab Oktober 2025 zugeschaltet.

Seit wann müssen Banken Echtzeitüberweisungen anbieten und welche Regeln gelten?

Seit dem 09. Januar 2025 sind alle Geldinstitute des Euroraums, die Zahlungsverkehrsdienstleistungen anbieten, verpflichtet, ihren Kunden den Empfang von Echtzeitüberweisungen zu ermöglichen. Ab dem 09. Oktober 2025 wird diese Pflicht auch auf das Versenden von Echtzeitüberweisungen ausgeweitet (nach Angaben der Verbraucherzentrale).

Zusätzliche Gebühren dürfen nicht erhoben werden. Eine Echtzeitüberweisung darf also nicht mehr kosten als eine normale SEPA-Überweisung. Die EU verfolgt damit das Ziel, den Zahlungsverkehr innerhalb des Euroraums effizient und kostengünstig zu gestalten.

Wohin ihr Echtzeitüberweisungen tätigen könnt

Die Echtzeitüberweisungen könnt ihr überall dorthin tätigen und empfangen, wo Banken am Instant-Payment-Verfahren teilnehmen. Das ist mittlerweile in fast allen Ländern des Euro-Zahlungsverkehrsraums, dem sogenannten SEPA-Raum, der Fall. Der SEPA-Raum umfasst die komplette Europäische Union und noch weitere Länder.

Dazu gehören im Einzelnen (Stand Mai 2025):

Albanien

Andorra

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Moldau

Monaco

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

San Marino

Schweden

Schweiz

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Vereinigtes Königreich (trotz Brexit)

Zypern

Warum wurden die Echtzeitüberweisungen eingeführt und welche Vorteile habt ihr dadurch?

Die beständig fortschreitende Digitalisierung sorgt auch für neue Anforderungen an die Flexibilität und vor allem an die Geschwindigkeit des Zahlungsverkehrs. Mit Instant Payment reagieren die EU und die Banken auf die wachsenden Ansprüche ihrer Kunden und ziehen gleich mit schnellen Zahlungsdienstleistern wie beispielsweise PayPal.

Für euch bedeutet das mehr Spontanität und mehr Komfort. Ihr könnt in Sekundenschnelle Geld überweisen und das hilft euch im Alltag, beim Online-Shopping, beim Teilen einer Restaurantrechnung oder in Notfällen.