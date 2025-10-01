Echtzeitüberweisung bei der Sparkasse: Welches Limit aktuell gilt und wie ihr es für eure Zahlungen anpassen könnt

Ihr wollt per Sparkassen-Echtzeitüberweisung Geld versenden? Dann ist es wichtig für euch zu wissen, wie hoch das Limit für die Zahlungsart ist. Wir informieren euch im kompakten Überblick über die Details.
Wie hoch ist das Limit für eine Echtzeitüberweisung?
Lange lag die Betragsgrenze für eine Echtzeitüberweisung bei der Sparkasse bei 100.000 Euro pro Transaktion. Diese Obergrenze wurde europaweit einheitlich für alle am Instant-Payment-Verfahren teilnehmenden Banken festgelegt. Ab Oktober 2025 gibt es hier jedoch wichtige Änderungen.
Was ändert sich am Echtzeitüberweisungs-Limit ab Oktober 2025?
Mit Inkrafttreten einer neuen EU-Verordnung entfällt ab dem 9. Oktober 2025 die Betragsobergrenze für Echtzeitüberweisungen. Alle Banken und Sparkassen des europäischen Wirtschaftsraumes können dann ihre eigenen Höchstbeträge festlegen.
Das bedeutet, das bekannte 100.000-Euro-Limit gilt nicht mehr automatisch. Welche Grenzen künftig bei der Sparkasse gelten, könnt ihr im Preis- und Leistungsverzeichnis im Onlinebanking oder direkt in eurer Filiale erfahren.
Was beeinflusst noch das Überweisungslimit?
Zusätzlich gilt euer individuelles Tageslimit für Überweisungen, das entweder bankseitig von eurer Sparkassen-Filiale eingerichtet wurde oder das ihr selbst im Onlinebanking eingestellt habt.
Wie viel Geld ihr insgesamt pro Tag senden könnt, bestimmt ihr innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen also selbst oder in Absprache mit eurem Bankberater.
So könnt ihr euer Tageslimit für Echtzeitüberweisungen ändern
Im Onlinebanking eurer Sparkasse könnt ihr das Tageslimit für Standard- und Echtzeitüberweisungen individuell festlegen.
So geht ihr laut sparkasse.de vor:
- Öffnet das Menü „Einstellungen“.
- Wählt „Girokonto“.
- Bestimmt unter „Online-Überweisungslimit pro Tag“ eure gewünschte Höchstgrenze.
Nach Sicherheitsprüfung und TAN-Bestätigung ist das neue Limit sofort aktiv.
Ihr habt weitere Fragen rund um das Thema Sparkasse? Im Video unserer familie.de-Kollegen bekommt ihr fünf Antworten auf Themen, die viele Kunden beschäftigen.
Wovon das Tageslimit abhängt und was bei Überschreitung passiert
Bitte beachtet, dass das individuelle Limit nicht wie die 100.000 Euro-Grenze pro Transaktion, sondern pro Tag gilt und außerdem von folgenden Faktoren abhängt:
- euren persönlichen Einstellungen im Onlinebanking
- dem Kontomodell (Privat- oder Geschäftskonto)
- möglichen Vorgaben durch die Sparkasse (zum Beispiel Sicherheitsrichtlinien oder Bonität)
- vereinbarten Verfügungslimits, die zusätzlich das Tageslimit beschränken können
- technischen Rahmenbedingungen oder internen Prüfverfahren eurer Sparkasse
Überschreitet ihr euer Tageslimit, kann die betreffende Überweisung aus Sicherheitsgründen zunächst nicht ausgeführt werden. Die Auftragsausführung ist erst nach einer entsprechenden Anpassung des Limits oder am folgenden Bankarbeitstag möglich.
Bei Fragen zu Limitänderungen oder bei Unsicherheiten kontaktiert ihr am besten eure Sparkassen-Filiale. So bleibt euer Zahlungsverkehr jederzeit sicher und flexibel.