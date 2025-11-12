Edeka warnt alle Kunden vor TK-Produkt: Wenn ihr dieses MHD steht, solltet ihr es sofort zurückgeben

Geht lieber auf Nummer sicher und bringt es zurück!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Edeka hat einen bundesweiten Rückruf für ein Eisprodukt seiner Eigenmarke Gut & Günstig gestartet. Betroffen ist die Sorte „Crunchy Peanut Ice Cream“ in der 6er-Packung (6 x 53 Milliliter). Grund für die drastische Maßnahme ist der Verdacht auf mögliche Fremdkörper aus Glas in einzelnen Eisriegeln, die potenziell zu schweren inneren Verletzungen führen können. Vom Verzehr des betroffenen Produkts wird daher dringend abgeraten (Quelle: lebensmittelwarnung.de).

Anzeige

So findet ihr heraus, ob ihr Teil des Rückrufs seid

Konkret handelt es sich um Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027. Zur eindeutigen Identifizierung dient außerdem der Barcode mit der Nummer 4311501119051 auf der Verpackung:

Diese Eiscreme ist vom Rückruf betroffen. (© EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG)

Andere Chargen oder weitere Eissorten der Marke Gut & Günstig sind nach Angaben des Unternehmens nicht von diesem Rückruf betroffen.

Anzeige

Edeka verrät: Hier wurde das Eis überall verkauft

Verkauft wurde das Eis deutschlandweit in den Filialen von Edeka und Marktkauf. Die Warnung gilt für die folgenden Bundesländer:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Anzeige

Entsprechend sind nur Kunden aus dem Saarland allem Anschein nach nicht vom Rückruf betroffen.

Wenn ihr das betroffene Eis zu Hause habt, könnt ihr es in jeder Edeka- oder Marktkauf-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird euch dort auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet. Gut zu wissen: Das ist nicht der einzige Rückruf, der gerade bei Edeka läuft – auch für die „Gut & Günstig“-Schinkenwürfel hat das Unternehmen eine Warnung herausgegeben.

Wer in Zukunft sofort über Produktrückrufe informiert werden will, sollte sich die passende App für sein Smartphone herunterladen. Über die Anwendung werdet ihr tagesaktuell informiert und erhalt Benachrichtigungen, wenn es weiterer Vorfall öffentlich bekannt gemacht wird.