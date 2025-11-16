Edeka warnt Kunden vor TK-Produkt: Wenn ihr dieses MHD seht, solltet ihr es sofort zurückgeben

Geht lieber auf Nummer sicher und bringt es zurück!
Edeka hat einen bundesweiten Rückruf für ein Eisprodukt seiner Eigenmarke Gut & Günstig gestartet. Betroffen ist die Sorte „Crunchy Peanut Ice Cream“ in der 6er-Packung (6 x 53 Milliliter). Grund für die drastische Maßnahme ist der Verdacht auf mögliche Fremdkörper aus Glas in einzelnen Eisriegeln, die potenziell zu schweren inneren Verletzungen führen können. Vom Verzehr des betroffenen Produkts wird daher dringend abgeraten (Quelle: lebensmittelwarnung.de).
So findet ihr heraus, ob ihr Teil des Rückrufs seid
Konkret handelt es sich um Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027. Zur eindeutigen Identifizierung dient außerdem der Barcode mit der Nummer 4311501119051 auf der Verpackung:
Andere Chargen oder weitere Eissorten der Marke Gut & Günstig sind nach Angaben des Unternehmens nicht von diesem Rückruf betroffen.
Edeka verrät: Hier wurde das Eis überall verkauft
Verkauft wurde das Eis deutschlandweit in den Filialen von Edeka und Marktkauf. Die Warnung gilt für die folgenden Bundesländer:
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Entsprechend sind nur Kunden aus dem Saarland allem Anschein nach nicht vom Rückruf betroffen.
Wenn ihr das betroffene Eis zu Hause habt, könnt ihr es in jeder Edeka- oder Marktkauf-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird euch dort auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet. Gut zu wissen: Das ist nicht der einzige Rückruf, der gerade bei Edeka läuft – auch für die „Gut & Günstig“-Schinkenwürfel hat das Unternehmen eine Warnung herausgegeben.
Wer in Zukunft sofort über Produktrückrufe informiert werden will, sollte sich die passende App für sein Smartphone herunterladen. Über die Anwendung werdet ihr tagesaktuell informiert und erhalt Benachrichtigungen, wenn es weiterer Vorfall öffentlich bekannt gemacht wird.