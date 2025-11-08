Edeka warnt seine Kunden: Wer diesen Schinken gekauft hat, sollte ihn sofort zurückgeben

Geht lieber auf Nummer sicher und holt euch euer Geld zurück.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Supermarkt-Riese Edeka hat einen dringenden Warenrückruf für ein beliebtes Fleischprodukt seiner Eigenmarke gestartet. Betroffen sind die „Gut & Günstig Delikatess Rohschinkenwürfel“, die eine beliebte Zutat für viele Gerichte sind. Grund für die Maßnahme ist die Gefahr, dass sich kleine Kunststofffremdkörper in einzelnen Packungen befinden könnten (Quelle: Edeka).

Anzeige

Edeka-Produktrückruf: Diese Schinkenwürfel sind betroffen

Wer das Produkt im Kühlschrank hat, sollte die Verpackung jetzt sehr genau prüfen. Der Rückruf gilt ausschließlich für die Doppelpackung mit 2 × 125 Gramm und dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 12.12.2025. Entscheidend sind zudem die Los-Nummer L4432514 sowie ein Zeitstempel zwischen 6:50 und 9:56 Uhr – nur wenn wirklich alle drei Merkmale zutreffen, ist das Produkt vom Rückruf betroffen:

Um diese Packung mit Schinkenwürfeln geht es. (© Edeka)

Andere Artikel der Marke „Gut & Günstig“ oder andere Chargen der Rohschinkenwürfel sind ausdrücklich nicht betroffen. Die Ware wurde nach Bekanntwerden des Problems sofort aus dem Verkauf genommen.

Anzeige

Verkauft wurde der Artikel nach Angaben des Herstellers, der Edeka Südwest Fleisch GmbH, vorwiegend in Filialen von Edeka und Marktkauf. Das betroffene Verkaufsgebiet umfasst Nordrhein-Westfalen sowie angrenzende Teile von Rheinland-Pfalz.

So erhaltet ihr euer Geld zurück

Kundinnen und Kunden können den Schinken unkompliziert in ihren Einkaufsstätten zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis – auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Für weitere Fragen hat Edeka einen Kundenservice eingerichtet, der telefonisch von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 3335211 oder per E-Mail unter info@edeka.de erreichbar ist.

Gut zu wissen: Um keine Produktrückrufe zu verpassen, empfiehlt es sich, eine entsprechende App aufs Handy zu laden, die euch darüber informiert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.