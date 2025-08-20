Effiziente Word-Tastenkürzel für Mac und Windows: Praktische Helfer im Alltag

Wer schnell tippt und täglich mit Word arbeitet, will nicht ständig zur Maus greifen müssen. Darum gibt es für fast jede Word-Funktion Tastenkombinationen, mit denen ihr flüssiger arbeiten könnt. Wir verraten euch die besten davon.
Einige der häufig genutzten Word-Hotkeys stammen von der ersten echten Textverarbeitung namens WordStar. Die Tastenkombinationen Strg + S (Speichern), Strg + C (Kopieren) und Strg + V (Einfügen) werden heute fast überall genutzt. Aber für Word gibt es so viele weitere Shortcuts, dass sich das Programm eigentlich komplett ohne Maus bedienen lässt.
Wichtiger Hinweis:
In den meisten Fällen sind die Tastenkombinationen für Windows und Mac gleich, nur wird beim Mac die Befehlstaste (⌘) statt der Strg-Taste verwendet.
Word: Tastenkombination und Kürzel für allgemeine Aufgaben
Word-Tastenkombination
Funktion
Strg + O / ⌘ + O
Vorhandenes Dokument öffnen
Strg + S / ⌘ + S
Aktuelles Dokument speichern
F12
Speichern unter
Strg + P / ⌘ + P
F7
Rechtschreibprüfung
Umschalt + F7
Thesaurus für markiertes Word
Strg + C / ⌘ + C
Kopieren des markierten Textes oder Objekts
Strg + V / ⌘ + V
Einfügen von Text oder Objekt
Strg +Z / ⌘ + Z
Rückgängigmachen der letzten Aktion
Strg +Y / ⌘ + Y
Wiederholen der letzten Aktion
Strg + Shift + i / ⌘ + Umschalt + W
Öffnen des Fensters „Wörter zählen“
Strg +X / ⌘ + X
Ausschneiden des ausgewählten Texts oder Objekts
Navigation in Word
Mit diesen Tasten beziehungsweise Tastenkombinationen bewegt ihr den Cursor schnell an die gewünschte Stelle.
Word-Tastenkombination
Funktion
Pfeiltaste links
Ein Zeichen nach links
Pfeiltaste rechts
Ein Zeichen nach rechts
Strg + Pfeiltaste links
An den Wortanfang springen
Strg + Pfeiltaste rechts
An Anfang des nächsten Worts springen
Pos 1
An den Zeilenanfang springen
Ende
Ans Zeilenende springen
Pfeiltaste oben
Zeile nach oben
Pfeiltaste unten
Zeile nach unten
Strg + Pfeiltaste oben
Einen Absatz nach oben
Strg + Pfeiltaste unten
Einen Absatz nach unten
Bild auf / Bild ab
Seitenweise scrollen
Mit Word-Tasten Wörter, Sätze, Zeilen und Absätze markieren
Setzt den Cursor an eine Stelle, an der eine Markierung beginnen soll. Ihr könnt in Word mit Tasten vor- und Rückwärts markieren. Grundsätzlich wird mit einer Kombination aus Umschalttaste und Pfeiltaste markiert. Um größere Sprünge zu machen, nehmt ihr die Strg- beziehungsweise beim Mac die ⌘-Taste hinzu. Um ein gesamtes Word-Dokument zu in einem Schritt zu markieren, benutzt die Tastenkombination Strg + A beziehungsweise ⌘ + A.
Tasten
Funktion
Umschalt + Pfeiltaste links/rechts
Solange die Umschalttaste gehalten wird, markiert Word mit der Pfeiltaste so lange, wie ihr den Cursor führt. Das geht vorwärts und rückwärts
Umschalt + Strg + Pfeiltaste links/rechts
Damit wird immer ein ganzes Wort markiert. Das mehrfache Drücken der Pfeiltaste lässt die Markierung weiterspringen.
Umschalt + Pfeiltaste unten/oben
Markiert eine ganze Zeile
In diesem Fall kann die Maus aber auch hilfreich sein: Mit einem schnellen Doppelklick vor dem ersten Wort eines Absatzes wird der gesamte Absatz markiert.
Text in Word mit der Tastatur formatieren
Word-Tastenkombination
Funktion
Strg + Umschalt + F
Markierte Textstelle fett
Strg + Umschalt + K
Markierte Textstelle kursiv
Strg + Umschalt+ U
Markierte Textstelle unterstreichen
Strg + Umschalt+ W
Nur einzelne Wörter unterstreichen
Shift + F3 (hat 3 Schritte)
Text in Kleinbuchstaben umwandeln, Text komplett in Großbuchstaben umwandeln, jedes Wort beginnt mit Großbuchstaben
Strg + <
Verringern des Schriftgrads um einen Wert
Strg + Umschalt+ >
Erhöhen des Schriftgrads um einen Wert
Strg + 8
Verringern des Schriftgrads um einen Punkt
Strg + 9
Erhöhen des Schriftgrads um einen Punkt
Strg + D
Schriftart ändern
Strg + E
Absatz zentriert darstellen
Strg + R
Absatz rechtsbündig
Strg + L
Absatz linksbündig
Strg + B
Blocksatz
Strg + 1
Einfacher Zeilenabstand
Strg + 2
Doppelter Zeilenabstand
Strg + 5
1,5-facher Zeilenabstand
Strg + Alt + F
Fußnote einfügen