Effiziente Word-Tastenkürzel für Mac und Windows: Praktische Helfer im Alltag

Marco Kratzenberg
4 min Lesezeit
Laptop mit einem Microsoft Word-Dokument, auf dem das Wort "Hotkey" in großer Schrift angezeigt wird.
Word lässt sich komplett mit Hotkeys steuern (© GIGA / KI-generiert)
Wer schnell tippt und täglich mit Word arbeitet, will nicht ständig zur Maus greifen müssen. Darum gibt es für fast jede Word-Funktion Tastenkombinationen, mit denen ihr flüssiger arbeiten könnt. Wir verraten euch die besten davon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Word: Tastenkombination und Kürzel für allgemeine Aufgaben
  2. 2.Navigation in Word
  3. 3.Mit Word-Tasten Wörter, Sätze, Zeilen und Absätze markieren
  4. 4.Text in Word mit der Tastatur formatieren

Einige der häufig genutzten Word-Hotkeys stammen von der ersten echten Textverarbeitung namens WordStar. Die Tastenkombinationen Strg + S (Speichern), Strg + C (Kopieren) und Strg + V (Einfügen) werden heute fast überall genutzt. Aber für Word gibt es so viele weitere Shortcuts, dass sich das Programm eigentlich komplett ohne Maus bedienen lässt.

Wichtiger Hinweis:
In den meisten Fällen sind die Tastenkombinationen für Windows und Mac gleich, nur wird beim Mac die Befehlstaste (⌘) statt der Strg-Taste verwendet.
Word: Tastenkombination und Kürzel für allgemeine Aufgaben

 Word-Tastenkombination

Funktion

Strg + O / ⌘ + O

Vorhandenes Dokument öffnen

Strg + S / ⌘ + S

Aktuelles Dokument speichern

F12

Speichern unter

Strg + P / ⌘ + P

Drucken

F7

Rechtschreibprüfung

Umschalt + F7

Thesaurus für markiertes Word

Strg + C / ⌘ + C

Kopieren des markierten Textes oder Objekts

Strg + V / ⌘ + V

Einfügen von Text oder Objekt

Strg +Z / ⌘ + Z

Rückgängigmachen der letzten Aktion

Strg +Y / ⌘ + Y

 Wiederholen der letzten Aktion

Strg + Shift + i / ⌘ + Umschalt + W

 Öffnen des Fensters „Wörter zählen“

Strg +X / ⌘ + X

Ausschneiden des ausgewählten Texts oder Objekts

Navigation in Word

Mit diesen Tasten beziehungsweise Tastenkombinationen bewegt ihr den Cursor schnell an die gewünschte Stelle.

Word-Tastenkombination

Funktion

Pfeiltaste links

Ein Zeichen nach links

Pfeiltaste rechts

Ein Zeichen nach rechts

Strg + Pfeiltaste links

An den Wortanfang springen

Strg + Pfeiltaste rechts

An Anfang des nächsten Worts springen

Pos 1

An den Zeilenanfang springen

Ende

Ans Zeilenende springen

Pfeiltaste oben

Zeile nach oben

Pfeiltaste unten

Zeile nach unten

Strg + Pfeiltaste oben

Einen Absatz nach oben

Strg + Pfeiltaste unten

Einen Absatz nach unten

Bild auf / Bild ab

Seitenweise scrollen

Mit Word-Tasten Wörter, Sätze, Zeilen und Absätze markieren

Setzt den Cursor an eine Stelle, an der eine Markierung beginnen soll. Ihr könnt in Word mit Tasten vor- und Rückwärts markieren. Grundsätzlich wird mit einer Kombination aus Umschalttaste und Pfeiltaste markiert. Um größere Sprünge zu machen, nehmt ihr die Strg- beziehungsweise beim Mac die ⌘-Taste hinzu. Um ein gesamtes Word-Dokument zu in einem Schritt zu markieren, benutzt die Tastenkombination Strg + A beziehungsweise ⌘ + A.

Tasten

Funktion

Umschalt + Pfeiltaste links/rechts

Solange die Umschalttaste gehalten wird, markiert Word mit der Pfeiltaste so lange, wie ihr den Cursor führt. Das geht vorwärts und rückwärts

Umschalt + Strg + Pfeiltaste links/rechts

Damit wird immer ein ganzes Wort markiert. Das mehrfache Drücken der Pfeiltaste lässt die Markierung weiterspringen.

Umschalt + Pfeiltaste unten/oben

Markiert eine ganze Zeile

In diesem Fall kann die Maus aber auch hilfreich sein: Mit einem schnellen Doppelklick vor dem ersten Wort eines Absatzes wird der gesamte Absatz markiert.

Text in Word mit der Tastatur formatieren

 Word-Tastenkombination

Funktion

Strg + Umschalt + F

Markierte Textstelle fett

Strg + Umschalt + K

Markierte Textstelle kursiv

Strg + Umschalt+ U

Markierte Textstelle unterstreichen

Strg + Umschalt+ W

Nur einzelne Wörter unterstreichen

Shift + F3 (hat 3 Schritte)

Text in Kleinbuchstaben umwandeln, Text komplett in Großbuchstaben umwandeln, jedes Wort beginnt mit Großbuchstaben

Strg + <

Verringern des Schriftgrads um einen Wert

Strg + Umschalt+ >

Erhöhen des Schriftgrads um einen Wert

Strg + 8

Verringern des Schriftgrads um einen Punkt

Strg + 9

Erhöhen des Schriftgrads um einen Punkt

Strg + D

Schriftart ändern

Strg + E

Absatz zentriert darstellen

Strg + R

Absatz rechtsbündig

Strg + L

Absatz linksbündig

Strg + B

Blocksatz

Strg + 1

Einfacher Zeilenabstand

Strg + 2

Doppelter Zeilenabstand

Strg + 5

1,5-facher Zeilenabstand

Strg + Alt + F

Fußnote einfügen

