Effiziente Word-Tastenkürzel für Mac und Windows: Praktische Helfer im Alltag

Wer schnell tippt und täglich mit Word arbeitet, will nicht ständig zur Maus greifen müssen. Darum gibt es für fast jede Word-Funktion Tastenkombinationen, mit denen ihr flüssiger arbeiten könnt. Wir verraten euch die besten davon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Einige der häufig genutzten Word-Hotkeys stammen von der ersten echten Textverarbeitung namens WordStar. Die Tastenkombinationen Strg + S (Speichern), Strg + C (Kopieren) und Strg + V (Einfügen) werden heute fast überall genutzt. Aber für Word gibt es so viele weitere Shortcuts, dass sich das Programm eigentlich komplett ohne Maus bedienen lässt.

Wichtiger Hinweis:

In den meisten Fällen sind die Tastenkombinationen für Windows und Mac gleich, nur wird beim Mac die Befehlstaste (⌘) statt der Strg-Taste verwendet.

Anzeige

Word: Tastenkombination und Kürzel für allgemeine Aufgaben

Word-Tastenkombination Funktion Strg + O / ⌘ + O Vorhandenes Dokument öffnen Strg + S / ⌘ + S Aktuelles Dokument speichern F12 Speichern unter Strg + P / ⌘ + P Drucken F7 Rechtschreibprüfung Umschalt + F7 Thesaurus für markiertes Word Strg + C / ⌘ + C Kopieren des markierten Textes oder Objekts Strg + V / ⌘ + V Einfügen von Text oder Objekt Strg +Z / ⌘ + Z Rückgängigmachen der letzten Aktion Strg +Y / ⌘ + Y Wiederholen der letzten Aktion Strg + Shift + i / ⌘ + Umschalt + W Öffnen des Fensters „Wörter zählen“ Strg +X / ⌘ + X Ausschneiden des ausgewählten Texts oder Objekts

Anzeige

Navigation in Word

Mit diesen Tasten beziehungsweise Tastenkombinationen bewegt ihr den Cursor schnell an die gewünschte Stelle.

Word-Tastenkombination Funktion Pfeiltaste links Ein Zeichen nach links Pfeiltaste rechts Ein Zeichen nach rechts Strg + Pfeiltaste links An den Wortanfang springen Strg + Pfeiltaste rechts An Anfang des nächsten Worts springen Pos 1 An den Zeilenanfang springen Ende Ans Zeilenende springen Pfeiltaste oben Zeile nach oben Pfeiltaste unten Zeile nach unten Strg + Pfeiltaste oben Einen Absatz nach oben Strg + Pfeiltaste unten Einen Absatz nach unten Bild auf / Bild ab Seitenweise scrollen

Anzeige

Mit Word-Tasten Wörter, Sätze, Zeilen und Absätze markieren

Setzt den Cursor an eine Stelle, an der eine Markierung beginnen soll. Ihr könnt in Word mit Tasten vor- und Rückwärts markieren. Grundsätzlich wird mit einer Kombination aus Umschalttaste und Pfeiltaste markiert. Um größere Sprünge zu machen, nehmt ihr die Strg- beziehungsweise beim Mac die ⌘-Taste hinzu. Um ein gesamtes Word-Dokument zu in einem Schritt zu markieren, benutzt die Tastenkombination Strg + A beziehungsweise ⌘ + A.

Tasten Funktion Umschalt + Pfeiltaste links/rechts Solange die Umschalttaste gehalten wird, markiert Word mit der Pfeiltaste so lange, wie ihr den Cursor führt. Das geht vorwärts und rückwärts Umschalt + Strg + Pfeiltaste links/rechts Damit wird immer ein ganzes Wort markiert. Das mehrfache Drücken der Pfeiltaste lässt die Markierung weiterspringen. Umschalt + Pfeiltaste unten/oben Markiert eine ganze Zeile

Anzeige

In diesem Fall kann die Maus aber auch hilfreich sein: Mit einem schnellen Doppelklick vor dem ersten Wort eines Absatzes wird der gesamte Absatz markiert.

Text in Word mit der Tastatur formatieren

Word-Tastenkombination Funktion Strg + Umschalt + F Markierte Textstelle fett Strg + Umschalt + K Markierte Textstelle kursiv Strg + Umschalt+ U Markierte Textstelle unterstreichen Strg + Umschalt+ W Nur einzelne Wörter unterstreichen Shift + F3 (hat 3 Schritte) Text in Kleinbuchstaben umwandeln, Text komplett in Großbuchstaben umwandeln, jedes Wort beginnt mit Großbuchstaben Strg + < Verringern des Schriftgrads um einen Wert Strg + Umschalt+ > Erhöhen des Schriftgrads um einen Wert Strg + 8 Verringern des Schriftgrads um einen Punkt Strg + 9 Erhöhen des Schriftgrads um einen Punkt Strg + D Schriftart ändern Strg + E Absatz zentriert darstellen Strg + R Absatz rechtsbündig Strg + L Absatz linksbündig Strg + B Blocksatz Strg + 1 Einfacher Zeilenabstand Strg + 2 Doppelter Zeilenabstand Strg + 5 1,5-facher Zeilenabstand Strg + Alt + F Fußnote einfügen

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.