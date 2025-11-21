Egal ob von Rewe oder Aldi: Diese Milka-Schokolade dürft ihr auf keinen Fall essen

Verletzungsgefahr im Schoko-Regal – was ihr über den aktuellen Milka-Rückruf wissen müsst.

Der Hersteller Mondelez International ruft vorsorglich eine seiner beliebtesten Schokoladensorten zurück. Betroffen ist die Milka Caramel Schokolade in der 100-Gramm-Tafel, die bundesweit in Supermärkten und bei Discountern verkauft wird. Grund für die Warnung ist die mögliche Verunreinigung einzelner Tafeln mit sichtbaren Plastikfremdkörpern. Diese könnten beim Verzehr zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen.

Milka ruft Karamell-Schokolade zurück

Der Rückruf betrifft ausschließlich Produkte mit der EAN 7622210349675 und klar eingrenzbaren Produktionschargen. Ihr erkennt die betroffenen Tafeln am Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) in Kombination mit dem jeweiligen Produktionscode auf der Verpackung.

Die betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten sind der 20., 21., 26. und 27. Februar 2026. Mondelez hat eine vollständige Liste der dazugehörigen Chargennummern veröffentlicht, die ihr prüfen solltet, bevor ihr die Schokolade esst (Quelle: Milka).

Weitere Milka-Produkte nicht betroffen

Falls ihr eine der betroffenen Schokoladentafeln zu Hause habt, rät der Hersteller dringend vom Verzehr ab. Stattdessen könnt ihr euch direkt an den Kundenservice von Mondelez wenden, um das weitere Vorgehen zu klären.

Das Unternehmen hat dafür eine kostenfreie Telefonnummer – 00800 83 00 00 36 – sowie die E-Mail-Adresse „Verbraucherservice@mdlz.com“ eingerichtet. Andere Produkte von Milka oder Mondelez International sind nach offiziellen Angaben nicht von dem Rückruf betroffen und können bedenkenlos verzehrt werden.

Lebensmittelrückrufe wegen Fremdkörpern sind keine Seltenheit und dienen dem vorbeugenden Schutz der Verbraucher. Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen und moderner Kontrollsysteme in der Produktion kann es in Einzelfällen passieren, dass kleine Teile – etwa von Maschinen – in die Produkte gelangen.

Die Unternehmen sind in einem solchen Fall gesetzlich verpflichtet, die Öffentlichkeit umgehend zu informieren und die betroffene Ware aus dem Handel zu nehmen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.

