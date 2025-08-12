Eigene Nummer vergessen? So findet ihr sie in Sekunden wieder

Manchmal weiß man seine eigene Handynummer nicht auswendig, etwa kurz nach einem SIM-Kartenwechsel oder wenn man sie selten verwendet. Sowohl iPhones als auch Android-Smartphones bieten einfache Möglichkeiten, die Nummer direkt am Gerät anzuzeigen.

Bei den meisten Mobilfunkanbietern könnt ihr die eigene Nummer ganz einfach über einen Code herausfinden. Öffnet dafür die Telefonie-App und gebt dort *135# ein. Je nach Provider kann der Code auch +#62# oder *100# lauten. Bestätigt mit der Hörertaste und wartet kurz, bis die Nummer angezeigt wird. Es gibt noch weitere Codes, mit denen ihr coole Funktionen aktivieren könnt.

Ohne große Umwege erfahrt ihr eure Nummer, wenn ihr jemand anderen auf dem Handy anruft. Sofern ihr eure Rufnummer nicht unterdrückt habt, wird sie auf dem Handy-Display des Anderen angezeigt. Ist gerade niemand in der Nähe, findet ihr die Nummer aber auch über die Smartphone-Einstellungen.

iPhone: Eigene Nummer herausfinden

Beim iPhone wirddie eigene Nummer direkt im Telefonbuch angezeigt:

Öffnet die Telefon-App. Tippt auf „Kontakte“. Ganz oben über den gespeicherten Kontakten wird euch eure Nummer angezeigt.

Alternativ ist die Nummer in den Einstellungen versteckt:

Öffnet die Einstellungen. Scrollt zum Abschnitt Telefon. Unter „Meine Nummer“ steht die eigene Telefonnummer. Falls sie nicht korrekt ist, könnt ihr sie hier bearbeiten.

Unter Einstellungen → Allgemein → Info findet ihr ebenfalls den „Netzbetreiber“ und „Meine Nummer“.

Android: Eigene Nummer finden

Bei Android hängt der genaue Weg vom Hersteller und der Android-Version ab. Die Schritte sind meist ähnlich, lediglich die Menübezeichnungen unterscheiden sich manchmal:

Öffnet die Einstellungen. Geht zu Telefoninfo oder Über das Telefon. Vielleicht seht ihr jetzt schon Einträge wie „SIM-Steckplatz“, die euch eure Telefonnummer anzeigen. Falls nicht, tippt auf Status → SIM-Status. Dort wird meist die eigene Nummer angezeigt.

So findet ihr unter Android eure eigene Nummer. (© GIGA)

Falls die Nummer nicht angezeigt wird, liegt das oft daran, dass sie nicht auf der SIM-Karte gespeichert ist. In diesem Fall könnt ihr sie manuell im Profil eintragen oder über den Kundenservice eures Mobilfunkanbieters abfragen. Die eigene Nummer findet ihr auch im Kundenportal online bei eurem Anbieter.

Ihr benutzt noch ein Festnetz-Telefon? Auch hier könnt ihr die Nummer einfach herausfinden.

