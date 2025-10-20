Eigener Podcast per KI: So funktioniert die Erstellung

Ihr wisst bestimmt, wie beliebt Podcasts sind. Wenn ihr das Thema mal von der anderen Seite kennenlernen wollt, könnt ihr mit KI euren eigenen Podcast erstellen. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie funktioniert die Podcast-Erstellung mit KI?

Wenn ihr auf ein KI-Tool für einen Podcast zurückgreift, ersetzt ihr die Aufnahme per Mikrofon durch eine oder mehrere computergenerierte Stimmen.

Natürlich könnt ihr auch für die Skripte auf Text-Generatoren wie ChatGPT, Gemini und Co. zurückgreifen.

Anzeige

Der Vorteil bei KI-generierten Podcasts ist, dass ihr kein Aufnahmeequipment und keine Profi-Sprecher braucht. Das ist praktisch, wenn ihr allein seid und trotzdem mehrere Personen sprechen sollen.

Um euren eigenen Podcast per KI zu erstellen, geht ihr nach folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung vor:

Bestimmt euer Thema und erstellt ein Skript. Lasst euch von KI-Tools beim Schreiben helfen oder schreibt die Vorlage vollständig selbst. Ein typisches Format sind Interviewfragen.

und erstellt ein Skript. Lasst euch von KI-Tools beim Schreiben helfen oder schreibt die Vorlage vollständig selbst. Ein typisches Format sind Interviewfragen. Über ein Tool wie ElevenLabs könnt ihr euer Skript nun in Audio umwandeln lassen. Ein guter Service bietet euch realitätsnahe Stimmen, die sogar nach Sprache ausgewählt werden können.

lassen. Ein guter Service bietet euch realitätsnahe Stimmen, die sogar nach Sprache ausgewählt werden können. Nachdem der Rohentwurf steht, verarbeitet ihr die Audio-Dateien, verbessert die Tonqualität, spielt Jingles ein oder legt Hintergrundmusik darunter. Manche KI-Programme übernehmen die Audio-Bearbeitung automatisch.

Anzeige

Seid ihr fertig, könnt ihr euren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen hochladen, um sie mit anderen zu teilen.

Welche Programme sind für KI-Podcasts geeignet?

Es gibt mittlerweile mehrere Apps und Tools, mit denen ihr einen individuellen Podcast per KI erstellen könnt. In der Anfangsphase sind generative KIs wie ChatGPT gefragt, denn damit könnt ihr Ideen sammeln, Brainstormen und euch für ein Podcast-Thema entscheiden.

Wenn es dann an die Ausführung geht, unterstützen euch unter anderem folgende Programme dabei:

ElevenLabs: Dieses Tool erstellt künstliche Stimmen, die ihr für eure Inhalte nutzen könnt. Dank immer raffinierterer Funktionen könnt ihr sogar eure eigene Stimme klonen lassen. Dafür benötigt ihr aber echten Audio-Input von euch, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Ihr könnt alle Inhalte auch in Fremdsprachen übersetzen lassen.

Dieses Tool erstellt künstliche Stimmen, die ihr für eure Inhalte nutzen könnt. Dank immer raffinierterer Funktionen könnt ihr sogar eure eigene Stimme klonen lassen. Dafür benötigt ihr aber echten Audio-Input von euch, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Ihr könnt alle Inhalte auch in Fremdsprachen übersetzen lassen. Midjourney: Dieses Tool ist praktisch, wenn ihr eurem Podcast mit Grafiken und Designs ein „Gesicht“ geben wollt. Ihr könntet pro Episode ein individuelles Thumbnail gestalten oder eurem Podcast ein Logo verleihen.

Dieses Tool ist praktisch, wenn ihr eurem Podcast mit Grafiken und Designs ein „Gesicht“ geben wollt. Ihr könntet pro Episode ein individuelles Thumbnail gestalten oder eurem Podcast ein Logo verleihen. Descript: Das AI-Tool unterstütze euch bei der Bearbeitung eines bereits aufgenommenen Podcasts. Es erkennt Störgeräusche und ist in der Lage, euren Podcast angenehmer hörbar zu machen.

Das AI-Tool unterstütze euch bei der Bearbeitung eines bereits aufgenommenen Podcasts. Es erkennt Störgeräusche und ist in der Lage, euren Podcast angenehmer hörbar zu machen. Podcastle: Dieses Einsteigertool kann ein bisschen von allem, funktioniert dabei aber recht simpel. Ihr könnt die KI zur Erkennung von Störgeräuschen nutzen, aber auch zur Erstellung von Stimmen und zum Klonen eurer Stimme. Ein fertiges Skript benötigt ihr im Vorfeld.

Anzeige

Wenn ihr eure Stimme per Smartphone einsprechen wollt, hilft euch das nachfolgende Video weiter.

Was kostet ein Podcast mit KI?

Die meisten Podcast-KI-Tools bieten euch kostenlose Testphasen oder begrenzten Zugang an. Wollt ihr mehr, müsst ihr meist einen kostenpflichtigen Account anlegen. Für die obigen Tools entstehen euch dabei folgende Kosten (Stand Oktober 2025):

Anzeige

ElevenLabs

Kostenlos habt ihr 10.000 Credits pro Monat zur Verfügung.

Im Starter-Pack für etwa 4,30 Euro pro Monat bekommt ihr 30.000 Credits/Monat.

pro Monat bekommt ihr 30.000 Credits/Monat. Im Creator-Pack für etwa 9,50 Euro pro Monat bekommt ihr 100.000 Credits/Monat.

pro Monat bekommt ihr 100.000 Credits/Monat. Im Pro-Pack für etwa 85,10 Euro pro Monat bekommt ihr 500.000 Credits/Monat.

Zu ElevenLabs

Midjourney

Die Basis-Version kostet euch etwa 6,90 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Standard-Plan kostet euch etwa 20,60 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Pro-Plan kostet euch etwa 41,30 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Mega-Plan kostet euch etwa 83,40 Euro pro Monat.

Zu Midjourney auf Discord

Anzeige

Descript

Der Einsteigermodus für Hobby-Creatoren kostet euch etwa 13,80 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Creator-Plan kostet euch etwa 20,60 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Business-Account kostet euch etwa 43,00 Euro pro Monat.

Zu Descript

Podcastle

Die Basic-Version kostet euch etwa 10,30 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Pro-Account kostet euch etwa 20,60 Euro pro Monat.

pro Monat. Der Business-Account kostet euch etwa 34,40 Euro pro Monat.

Zu Podcastle

Die Angaben sind in US-Dollar gemacht, daher können sich die Preise ändern. Der Umrechnungskurs im Oktober 2025 von 0,86 Euro = 1 US-Dollar wurde für die Umrechnungen genutzt.

Darauf müsst ihr bei der Erstellung eines KI-Podcasts achten

Damit euer Podcast auch bei den Hörern gut ankommt, solltet ihr folgende Punkte berücksichtigen:

Erstellt ein strukturiertes und klares Skript . Verzichtet auf lange Sätze und sorgt für natürliche Sprache.

. Verzichtet auf lange Sätze und sorgt für natürliche Sprache. Wählt Stimmen aus, die eure Zielgruppe ansprechen und sympathisch klingen.

klingen. Bearbeitet nach, denn eure KI-Audios sind zwar künstlich erstellt, Rauschunterdrückung oder Hintergrundmusik erhöhen die Qualität aber deutlich.

Ganz wichtig: Informiert eure Hörer, wenn ihr komplett KI-generierte Inhalte verwendet. Achtet außerdem bei der Nutzung von Musik und Texten auf die Lizenzrechte. Alternativ könnt ihr auch Lieder mit KI erstellen.