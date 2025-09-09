Eigenes Malbuch mit KI erstellen: Von der Idee zum Ausmalbild für Kinder und Erwachsene

Malbücher für alle Altersklasse werden immer häufiger einfach per KI generiert. Doch warum teuer kaufen, wenn ihr euch euer eigenes Malbuch mit genau den Motiven erstellen könnt, die euch gefallen? Dazu benötigt ihr keine speziellen KI-Tools, ihr könnt eure Ideen mit den bekannten Assistenten schnell umsetzen und die Bilder einfach zu Hause ausdrucken.
- 1.Kostenlose KI-Tools für Malbücher: Was ist möglich?
- 1.1.Microsoft Copilot
- 1.2.ChatGPT
- 1.3.Le Chat (Mistral)
- 2.Prompting für Malbücher: So bekommt ihr die besten Ergebnisse
- 2.1.Malbuch für Kinder (einfach, niedlich, klar umrissen)
- 2.2.Mandala-Malbuch (symmetrisch, filigran, meditativ)
- 3.Malbuch für Erwachsene (komplex, realistisch, entspannend)
Kostenlose KI-Tools für Malbücher: Was ist möglich?
Für Ausmalbilder braucht kein teures Grafikprogramm oder spezialisierte KI-Tools wie Midjourney und Co. Mittlerweile könnt ihr Bilder auch problemlos mit einem kostenlosen Account bei ChatGPT oder Le Chat (Mistral) erstellen. Wir stellen euch hier unsere 3 favorisierten KI-Tools zum Erstellen von Malbüchern vor.
Microsoft Copilot
Copilot ist der KI-Assistent von Microsoft, der seit Mitte 2025 auch Bildgenerierung via DALL·E anbietet.
- Direkte Bildgenerierung im Chat, ohne zusätzliche Tools.
- Einfache Integration in Windows und Microsoft 365.
- Hohe Qualität und schnelle Generierung.
- Tägliches Limit von etwa 15 Bildern pro Tag für kostenlose Nutzer.
ChatGPT
ChatGPT hat Ende 2024 die Bildgenerierung direkt in den Chat integriert – basierend auf DALL·E 3, aber mit strengen Limits für kostenlose Nutzer.
- Direkte Bildgenerierung im Chat, ohne zusätzliche Tools.
- Hohe Qualität und gute Anpassungsmöglichkeiten.
- Kostenlos, maximal 3 Bilder pro Tag.
Le Chat (Mistral)
Le Chat ist der europäische KI-Assistent von Mistral AI, der seit 2025 auch Bildgenerierung direkt im Chat via Flux anbietet.
- Direkte Bildgenerierung im Chat, ohne zusätzliche Tools.
- Durchschnittliche Qualität, häufig Nachbesserungen notwendig.
- Kostenlos, maximal 4 Bilder pro Tag.
Prompting für Malbücher: So bekommt ihr die besten Ergebnisse
Ein guter Prompt (also die Beschreibung, die ihr der KI gebt) ist der Schlüssel zu tollen Malvorlagen. Hier erklären wir euch, wie ihr für verschiedene Malbuch-Typen die besten Ergebnisse bekommt.
Malbuch für Kinder (einfach, niedlich, klar umrissen)
Beispiel-Prompts:
- „Erstelle ein schwarzweißes Malbuch-Bild: Ein niedlicher Kartoffel-Kobold mit großen Augen und runden Formen, im Stil eines Kinder-Malbuchs, kein Schatten, einfach zu malen.“
- „Generiere mir ein Ausmalbild: ein lustiges Einhorn, dicke, schwarze Umrisslinien, weißer Hintergrund, kindgerecht.“
- „Erstelle mir ein Bild. Das Thema soll ein Dschungel mit Affen, Papageien und Palmen sein. Nur Umrisse, keine Details im Inneren, wie eine klassische Malvorlage.“
Nützliche Stichworte für Kinder-Malbücher:
- einfache Umrisse
- dick umrandet
- wenig Flächen
- keine Schatten
- kindgerecht
Mandala-Malbuch (symmetrisch, filigran, meditativ)
Beispiel-Prompts:
- „Erstelle klassisches symmetrisches Mandala mit Blumenmustern, feinen Linien, schwarzweiß, hoch detailliert, zum Ausmalen.“
- „Generiere ein komplexes geometrisches Mandala mit Kreisen, Dreiecken und Spiralen, präzise Linien, wie eine professionelle Malvorlage.“
- „Erstelle ein komplexes tierisches Mandala: Delfine im Zentrum, umgeben von maritimen Lebewesen, Pflanzen und Wellen, symmetrisch, klare Konturen.“
Wichtige Stichworte für Mandalas:
- symmetrisch
- geometrische Formen
- komplex
Malbuch für Erwachsene (komplex, realistisch, entspannend)
Beispiel-Prompts:
- „Erstelle ein detailliertes Schloss im Märchenstil, mit vielen Verzierungen, klare Umrisse, aber mit leichten Schattierungen für Tiefe, zum Ausmalen für Erwachsene.“
- „Generiere ein detailreiches Ausmalbild für Erwachsene mit einem Wald mit Eulen, Pilzen und alten Bäumen, im Stil eines Fantasy-Malbuchs, sehr komplex.“
- „Erstelle ein sehr komplexes Portrait einer Frau mit Blumen im Haar, künstlerisch mit vielen Verzierungen im Hintergrund, zum Ausmalen für Erwachsene.“
Gute Stichworte für Erwachsene:
- für Erwachsene
- sehr komplex
- Verzierungen
- schattiert
- detailliert
Wenn bestimmte Details nicht passen oder euch das Ergebnis nicht ganz gefällt, könnt ihr mit der KI natürlich auch weiter chatten und eine Änderung vorschlagen. Je detaillierte der Prompt, desto eher wird euch das Bild generiert, welches ihr vor dem inneren Auge habt.