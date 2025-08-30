Ein Fest für Diebe: ADAC warnt vor Technologie, die immer mehr Autohersteller einsetzen

Keyless-Go-Systeme sollen Autofahrer entlasten – doch sie bieten Angreifern oft ein leichtes Spiel. Der ADAC schlägt seit Jahren Alarm. Aktuelle Tests zeigen: Die Lage hat sich kaum verbessert. Was ihr wissen und tun solltet, bevor ihr euch für ein Auto mit schlüssellosem Zugang entscheidet.

Was ist Keyless Go?

Unter Keyless Go oder auch Keyless Entry versteht man die Funktion, ein Fahrzeug aufschließen zu können, ohne den Schlüssel zu betätigen. Legt ihr die Hand an einen Türgriff, schickt das Auto einen Funkimpuls mit geringem Umkreis ab. Meist sind das zwischen 2 und 7 Metern. Erkennt das Fahrzeug den Schlüssel, entriegelt es die Türen.

Auch die Zündung greift in vielen Autos darauf zurück. Ein Einstecken des Schlüssels ist damit nicht mehr nötig und möglich – auf ein Zündschloss wird verzichtet. Ist der Schlüssel im Inneren des Fahrzeugs, müsst ihr lediglich den Startknopf drücken und währenddessen die Bremse betätigen. Wollt ihr parken, stellt den Motor ab und verlasst das Fahrzeug. Die Zentralverriegelung aktiviert sich automatisch.

Warum warnt der ADAC vor Keyless Go?

Das Zugangssystem ist zweifelsfrei praktisch und gehört bei vielen neuen Fahrzeugen zur Serienausstattung. Das Problem: Die Technologie weist grobe Sicherheitslücken auf. Mit entsprechender Hardware lässt sich der Funkimpuls über mehrere hundert Meter verlängern. Die ETH Zürich wies bereits 2011 auf dieses Problem hin.

Das Vorgehen der Diebe – sogenannte Relay-Angriffe

Angenommen, ihr sitzt in einem Café und euer Auto steht auf einem Parkplatz, der sich knapp 200 Meter weit entfernt befindet: Ein Dieb muss sich nur ins Fahrzeug setzen und wegfahren. Ein Aufbrechen oder Kurzschließen ist nicht mehr notwendig. Bis ihr merkt, dass euer Pkw weg ist, kann der Spitzbube weite Strecken zurückgelegt haben. Lässt er beim Tanken den Motor laufen, kommt er mehrere hundert Kilometer weit. Immerhin ist ein Schlüssel mit Keyless Go nur beim Starten des Motors nötig.

Im schlimmsten Fall auch noch Versicherungsprobleme bei Diebstahl

Da es keine Einbruchsspuren gibt, könnt ihr nach einem Diebstahl auch Probleme mit der Versicherung haben, kam es beispielsweise zu einem Unfall. Dann kann euch im Zweifelsfall sogar Versicherungsbetrug vorgeworfen werden, wenn ein Diebstahl nicht anderweitig nachgewiesen werden kann.

Welche Autos gelten als sicher?

Der Langzeit-Test des ADAC zeigt, dass nur erschreckende 7 Prozent von 600 Autos vor Reichweiten-Verlängerern geschützt sind. Daher auch die Forderung des Verbands an die Hersteller, die gesamte Fahrzeugelektronik ausreichend zu sichern, so wie es bereits in so vielen Bereichen der IT gang und gäbe ist.

Das wäre vergleichsweise leicht zu handhaben, so das Urteil des Automobil-Clubs. So wäre die Ultra-Wide-Band-Technik (UWB) deutlich sicherer, da so die Entfernung des Schlüssels zum Fahrzeug genau gemessen werden könnten. Eine Funkverlängerung verliert damit ihre Wirkung. Man könne einen Bewegungssensor im Schlüssel verbauen, der sich nach einer gewissen Zeit selbst abschaltet.

Diese Technologie nutzen mittlerweile die folgenden Autohersteller in den angegebenen Modellen:

Modelljahr Automarke Modelle seit 2018 Land Rover Discovery, Range Rover, Range Rover Sport Jaguar E-Pace, i-Pace seit 2019 Audi A3, Q4 e-tron Cupra Born, Formentor Seat Leon Škoda Enyaq, Octavia Volkswagen Golf 8, ID.3, ID.4, ID.5, Caddy, T 7

Auch erste Modelle von BMW, Genesis, GWM (Great Wall Motors), Hyundai, Kia, Mercedes und Suzuki nutzen UWB. Genauere Informationen bekommt ihr vom Hersteller eures Fahrzeugs, je nach Erscheinungsjahr und Ausstattung könnten Unterschiede hinsichtlich der Schließsysteme bestehen. Zunehmend betroffen sind übrigens auch Motorräder mit Keyless-Systemen.

Achtung: Einige Versicherer schließen Diebstahl ohne Einbruchsspuren mittlerweile explizit aus ihren Policen aus. Eine Beratung vor Vertragsabschluss ist deshalb dringend zu empfehlen!

Schutzmaßnahmen gegen Keyless-Go-Diebstahl

Was könnt ihr selbst tun? Der ADAC empfiehlt mehrere Schutzmaßnahmen, um das Risiko zu reduzieren:

Fahrzeugstandort: Am besten in einer Garage oder auf einem überwachten Parkplatz abstellen.

Am besten in einer Garage oder auf einem überwachten Parkplatz abstellen. Schlüsselplatzierung: Nie in der Nähe von Fenstern oder Türen lagern.

Nie in der Nähe von Fenstern oder Türen lagern. Abschirmung: Alufolie, Kochtopf mit Metalldeckel oder spezielle Schlüsseldosen können helfen.

Alufolie, Kochtopf mit Metalldeckel oder spezielle Schlüsseldosen können helfen. Spezielle Schutzprodukte: KeySafe-Hüllen und Schirmfolien haben sich in Tests als wirksam erwiesen.

KeySafe-Hüllen und Schirmfolien haben sich in Tests als wirksam erwiesen. Vor dem Autokauf: Unbedingt beim Händler nachfragen, welche Schließtechnik verbaut ist. Keyless Go lässt sich bei einigen Modellen deaktivieren.

