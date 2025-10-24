Ein iPhone mit diesem Namen wird’s nie geben – Apple führt etwas im Schilde

Apple streicht einfach eine Zahl – und das aus verdammt gutem Grund.

Apple überrascht mal wieder mit einem ungewöhnlichen Schritt: Laut einem Bericht des Forschungsunternehmens Omdia soll es kein iPhone 19 geben. Stattdessen will der Konzern aus Cupertino im Jahr 2027 direkt das „iPhone 20“ vorstellen. Dahinter steckt offenbar mehr als nur eine simple Zahlenspielerei – Apple verfolgt eine ganz bestimmte Strategie.

Apple überspringt das „iPhone 19“ im Jahr 2027

Wie der Omdia-Chefforscher Heo Moo-yeol auf einer Konferenz in Seoul (via ETNews) bestätigte, wird Apple im Jahr 2027 seine Produktstrategie deutlich umbauen. Geplant ist, dass im ersten Halbjahr das „iPhone 18“ und das „iPhone 18e“ erscheinen. In der zweiten Jahreshälfte folgen dann die neuen Premium-Modelle: „iPhone 20 Pro“, „iPhone 20 Pro Max“ und sogar ein faltbares iPhone der zweiten Generation.

Mit dem Sprung von der 18 direkt zur 20 will Apple offenbar das 20-jährige Jubiläum des iPhones besonders herausstellen – das erste iPhone wurde 2007 vorgestellt. Das lässt nur einen Schluss zu: Der Name „iPhone 19“ wird wohl nie existieren.

Ein alter Trick: Apple hat das schon einmal gemacht

Ganz neu ist dieser Schachzug übrigens nicht. Schon 2017 hatte Apple für Aufsehen gesorgt, als man gleichzeitig das iPhone 8 und das iPhone X (gesprochen: „Ten“) vorstellte – ein iPhone 9 gab es dagegen nie. Damals markierte das iPhone X das 10-jährige Jubiläum des Kult-Smartphones und stand für einen klaren Neuanfang in Design und Technik.

Die Parallele ist also eindeutig: Auch diesmal nutzt Apple ein Jubiläum, um den Produktnamen bewusst zu überspringen – und damit den Start in eine neue Ära seiner iPhone-Reihe zu symbolisieren.

Strategischer Zeitplan: Zwei iPhone-Wellen pro Jahr

Neben dem Namenswechsel plant Apple laut Omdia auch eine Änderung im Veröffentlichungsrhythmus. Statt wie bisher alle Modelle im September vorzustellen, könnte es künftig zwei Launch-Zeiträume pro Jahr geben.

Im Frühjahr sollen die günstigeren Standardmodelle erscheinen, im Herbst dann die Premiumvarianten – darunter das „Pro“, „Pro Max“ und das faltbare iPhone. Damit will Apple laut Branchenexperten die Absatzflauten zwischen den Produktzyklen künftig ausgleichen und den Umsatz gleichmäßiger über das Jahr verteilen.

Unterm Strich: Apple schreibt seine iPhone-Geschichte neu

Ein iPhone 19 wird es also nie geben. Stattdessen steht das Jahr 2027 ganz im Zeichen des „iPhone 20“ – ein runder Name für ein rundes Jubiläum. Apple wiederholt damit eine alte Taktik aus dem Jahr 2017 und nutzt den Symbolwert der Zahl, um den nächsten großen Schritt in seiner Smartphone-Geschichte einzuleiten. Bleibt nur eine Frage offen: Wird das iPhone 20 wirklich so bahnbrechend, dass es diesen Sprung rechtfertigt? Die Chancen stehen ganz gut – schließlich führt Apple selten zufällig etwas im Schilde.