Ein Kabel, volle Freiheit: Dieser USB-C-Monitor macht dein Home-Office mobil

Im Büro ist es zu laut, zu Hause zu warm und in der Bibliothek ist kein Platz? Manchmal ist es gar nicht so einfach, einen festen Arbeitsplatz zu finden. Mit nur einem Kabel löst ein USB-C-Monitor von Amazon das Problem.

USB-C-Monitor macht euch im Alltag mobil

Die große Desktop-Station im Büro ist zwar mit allem Schnickschnack eingerichtet, lässt sich aber nur schlecht von A nach B bewegen? Wenn ihr eher auf mobiles Arbeiten steht und nach einer cleveren Alternative oder Ergänzung zum Laptop sucht, werdet ihr bei Amazon fündig.

Der USB-C-Monitor für 69,99 Euro von Yodoit lässt sich mit Spielekonsolen, Smartphones, Tablets, PCs und Fernseher verbinden und macht euch unabhängig von großen Monitoren (jetzt bei Amazon ansehen).

Auf Amazon bekommt ihr den Monitor gerade um 13 Prozent reduziert, ihr könnt mit dem befristeten Angebot also ein ordentliches Schnäppchen ergattern.

Für wen lohnt sich der tragbare Monitor bei Amazon?

Remote-Worker , die gern flexibel bleiben wollen.

Monitor-Nutzer , die einen zweiten Bildschirm bei der Arbeit benötigen.

Konsolenbesitzer , die unabhängig vom Fernseher zocken wollen.

Menschen im Homeoffice , die auch mal in unterschiedlichen Räumen arbeiten wollen.

Wer eher Fan von großen Bildschirmen ist, wird mit diesem Monitor nicht glücklich.

Der portable Monitor mit 1080P Full-HD-Grafik und magnetischer Hülle bietet euch ein visuelles Top-Ergebnis bei gleichzeitiger Handlichkeit. Ihr bekommt einen IPS-Bildschirm mit 15,6 Zoll bei einem Gesamtgewicht von 0,7 Kilogramm. Die Größe sorgt für eine handliche Nutzbarkeit, der Aluminium-Rahmen leitet Wärme zuverlässig ab.

Für eine lupenreine Übertragung schließt ihr euer Hauptgerät wahlweise per USB-C (zwei Anschlüsse) oder Mini-HDMI an. Für eine Montage am Schreibtisch nutzt ihr eine VESA-Halterung, der Monitor ist VESA-kompatibel.

Im Lieferumfang ist zusätzlich zu den Kabeladaptern (Mini-HDMI zu HDMI, USB-A zu USB-C sowie USB-C zu USB-C) ein magnetisches Gehäuse enthalten, sodass ihr euren Mini-Monitor aufrecht vor euch abstellen könnt. Wenn ihr nach einem Begleiter für Urlaub, Arbeit, Studium oder Schule sucht, ist das aktuelle Schnäppchen eine coole Wahl.

Das schätzen andere Kunden am Monitor

Der kabellose Monitor kommt bei Amazon-Kunden gut an und erreicht insgesamt 4,4 von 5 Sternen. Besonders gelobt werden das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Bildwiederholrate und die einwandfreien Verbindungsmöglichkeiten.

„Der Monitor funktioniert einwandfrei – einfach anschließen und loslegen“, fasst ein Kunde seine Erfahrungen zusammen. Stellenweise wird die Kabellänge kritisiert, die Kabel lassen sich aber auf Wunsch austauschen.

