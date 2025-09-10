Eine beliebte Option fehlt: Alle Farben des iPhone 17, Pro und Air

Das September-Event von Apple hatte einiges zu bieten und sorgte bei vielen Kunden für Stirnrunzeln. Die neuen iPhone-Farben sind gewagt und werden nicht jedem gefallen. Außerdem fehlt eine beliebte Farbe für das Pro-Modell. Wir zeigen euch alle Optionen des iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Air.

iPhone 17 Pro: Schwarz fehlt als Farbe

Das iPhone 17 Pro erhält ein komplett neues Design, mit auffälligem Kameramodul auf der Rückseite, einem Unibody-Gehäuse aus Aluminium und überraschenden Farben. Das sehr klassische und beliebte schwarze iPhone 17 Pro fehlt in der Auswahl. So heißen die neuen Farben:

Cosmic Orange : Ein kräftiges und kupferähnliches Orange. Eine derart auffällige Farbe gab es beim Pro-Modell selten.

: Ein kräftiges und kupferähnliches Orange. Eine derart auffällige Farbe gab es beim Pro-Modell selten. Tiefblau : Ein dunkles Marineblau, das noch am ehesten an das beliebte Schwarz herankommt.

: Ein dunkles Marineblau, das noch am ehesten an das beliebte Schwarz herankommt. Silber: Eine ebenfalls klassische Farbe, die es seit vielen Jahren im Line-up der Pro-Modelle gibt.

Die Farben des neuen iPhone 17 Pro weichen stark von vergangenen Optionen ab. (© Apple)

iPhone 17: Neue Farben, weniger Sättigung

Das iPhone 17 erscheint mit weniger überraschenden Farben. Im direkten Vergleich zum iPhone 16 sind die Farben etwas blasser. Neben Schwarz und Weiß gibt es drei neue Optionen, die aber nicht sonderlich gewagt sind.

Schwarz

Weiß

Salbei ersetzt Blaugrün

ersetzt Blaugrün Nebelblau ersetzt Ultramarin

ersetzt Ultramarin Lavendel ersetzt Pink

Die Farben des iPhone 17 sind weniger überraschend und weniger sättigend als zuvor. (© Apple)

iPhone 17 Air: Klassische Farben mit poliertem Titanrahmen

Apple stellte im September eine Neuheit vor, über die im Vorfeld schon viel diskutiert wurde: das iPhone Air. Dieses ultradünne Smartphone ersetzt die Modellreihe des iPhone 17 Plus und besteht aus einem polierten Titanrahmen. Die Farben des iPhone Air könnten klassischer nicht sein:

Himmelblau : Ein leicht bläulicher Farbton, der sich über den Rahmen und die Rückseite zieht.

: Ein leicht bläulicher Farbton, der sich über den Rahmen und die Rückseite zieht. Lichtgold : Ein goldener Rahmen mit champagnerfarbener Rückseite.

: Ein goldener Rahmen mit champagnerfarbener Rückseite. Wolkenweiß : Ein silberner Rahmen mit weißer Rückseite.

: Ein silberner Rahmen mit weißer Rückseite. Space Schwarz: Ein schwarzglänzender Rahmen mit einer mattschwarzen Rückseite.

Wer die klassischen Farben vergangener iPhones mag, wird mit der Auswahl beim iPhone 17 Air zufrieden sein. (© Apple)

Warum sich Apple gegen das klassische Schwarz beim Pro-Modell entschieden hat, bleibt unklar. Möglich ist es jedoch, dass ein schwarzes Modell zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Schließlich erhielt das iPhone 13 Pro auch nach Release eine grüne Farboption.