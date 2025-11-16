Eine simple iPhone-Tasche zeigt es deutlich: Apple hat den moralischen Ausverkauf eingeleitet – endgültig

Es gibt Momente, in denen man merkt: Eine Marke hat endgültig den Kompass verloren.

Apple hat in dieser Woche die neue „iPhone Pocket“ vorgestellt – ein nahtlos gestricktes iPhone-Textiletui, entstanden in Kooperation mit dem japanischen Modelabel Issey Miyake. Und ja: Wer nicht gerade im High-Fashion-Universum zu Hause ist, könnte das gute Stück problemlos mit einer Stricksocke verwechseln. Der Unterschied? Die „iPhone Pocket“ kostet 160 bis 250 Euro – ein Preis, der für ein simpleres Produkt kaum denkbar ist. Selbst Apples legendäre iPod-Socken kosteten Anfang der 2000er nur 29 Euro, und davon bekam man gleich ein ganzes Set. Was soll das also? Reden wir darüber in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne bei GIGA.

Apples teurer Design-Ausflug: Luxus statt Realität

Die Frage liegt auf der Hand: Wer soll so etwas kaufen? Die allermeisten Apple-Nutzer ganz sicher nicht. Ein schneller Blick in Foren und soziale Netzwerke zeigt, wie heftig sich viele über diesen neuesten Realitätsverlust des Konzerns amüsieren. Apple zielt mit solchen Accessoires auf eine winzige Zielgruppe – die Fashion Victims, die auch nicht mit der Wimper zucken, wenn bei Prada, Balenciaga oder ähnlichen Häusern drei- oder gar vierstellige Beträge für ein Stück Stoff fällig werden.

Das „Corpus Delicti“:

Natürlich ist Apple und Luxusmode keine neue Kombination. Die Apple Watch Hermès existiert seit Jahren und ist etabliert. Aber die iPhone Pocket wirkt wie ein Wendepunkt. Als hätte Apple beschlossen, den moralischen Ausverkauf nun offiziell zu starten. Nicht nur die Produkte werden teurer, sondern auch absurder. Und das Krönchen obendrauf: Zur Begründung wird ausgerechnet Steve Jobs herangezogen.

Mythos Jobs: Ein Name als Rechtfertigung

Ja, es stimmt: Steve Jobs bewunderte Issey Miyake. Er schätzte dessen Designkunst, ließ sich von ihm seine ikonischen Rollkragenpullover fertigen und schlug sogar vor, Miyake solle eine Uniform für alle Apple-Mitarbeiter entwerfen. Der Vorschlag endete damals im Desaster – die Belegschaft buhte Jobs aus. Und genau diese Episode wird jetzt herangezogen, um ein überteuertes iPhone-Stricktäschchen zu legitimieren?!

Doch Apple übersieht dabei etwas Entscheidendes: Die Kunden von heute sind nicht die elitären Designkonsumenten der 80er und 90er. Apple ist längst ein Massenhersteller – und das ist auch gut so. Geräte wie das iPhone haben die Welt verändert, weil sie eben für alle gedacht waren, nicht nur für Fashion-Enthusiasten mit entsprechender Kreditkartenlimitierung.

Apple, bleib bei deinen Leisten – bitte

Was soll das also? Wohin führt dieser Weg? Bekommen wir demnächst eine Gucci-Brusttasche fürs iPhone, offiziell lizenziert und „powered by Apple“? Wenn man den aktuellen Kurs betrachtet, scheint das weniger absurd als es eigentlich sein sollte.

Darum, Apple: Bitte konzentriert euch wieder auf das, was ihr wirklich gut könnt – intuitive, hochwertige Technik. Schön darf sie natürlich aussehen, keine Frage. Aber nicht jedes Stück Stoff, Leder oder Knit-Wear braucht ein Apfel-Logo. Und vor allem braucht es keine künstlich erzeugte Exklusivität, die am Ende nur den Markenkern verwässert. Bleibt bei euren Wurzeln – bevor ihr euch selbst karikiert.