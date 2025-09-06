Eine Sorge weniger: Google macht es Android-Nutzern leicht

Darum müsst ihr euch jetzt keine Gedanken mehr machen.

Google verbessert den Diebstahlschutz bei Android. Mit dem September-Update für die Play Services werden Einstellungen in der Cloud gespeichert und müssen nicht erneut aktiviert werden, wenn ihr euer Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzt oder auf ein neues Gerät wechselt.

September-Update verbessert Cloud-Backup

Bisher musstet ihr Funktionen wie die Diebstahlerkennung oder die Offline-Sperre wieder manuell einschalten, wenn ihr euch etwa ein neues Android-Smartphone zulegt. Das neue Update nimmt eure Präferenzen ins Cloud-Backup auf. Solange ihr das Backup für die Einrichtung verwendet, werden die Einstellungen übernommen.

Für Android-Nutzer bedeutet das zum einen Zeitersparnis, da sie die Einstellungen nicht immer wieder selbst vornehmen müssen. Gleichzeitig nimmt euch Google die Sorge, dass ihr vergesst, den Diebstahlschutz wieder zu aktivieren.

Aber Achtung: Google nimmt nicht eigenmächtig Einstellungen für euch vor. Wenn ihr den Diebstahlschutz deaktiviert lasst, wird auch das in der Cloud gespeichert und beim Gerätewechsel oder Werksreset übernommen.

Google veröffentlicht die neue Cloud-Funktion zusammen mit dem Google-Play-Services-Update v25.34. Das Feature wird schrittweise ausgerollt. Möglicherweise müsst ihr also noch eine Weile warten (Quelle: Android-Authority).

So schützt Google Android-Nutzer

Google bietet bereits einige Einstellungen an, die eure Daten schützen, wenn euer Gerät gestohlen werden sollte. Nutzer können ihr Gerät beispielsweise aus der Ferne sperren lassen, indem sie ihre Telefonnummer angeben und eine Sicherheitsprüfung bestehen.

Gleichzeitiig soll eine KI erkennen, wenn etwa euer Handy gestohlen wird (etwa anhand einer heftigen Bewegung) und dann sofort den Bildschirm sperren. Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein Dieb wiederholt nicht authentifizieren kann (Quelle: Google).