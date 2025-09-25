„Einfach ein Hingucker“: Diese Kommode von Bonprix zieht alle Blicke auf sich

Wer träumt nicht davon, aus dem Koffer zu leben wie ein echter Weltenbummler? Eine Kommode bei Bonprix macht genau das möglich – zumindest optisch. Mit Koffer-Look zaubert sie farbenfrohes Fernweh ins Wohnzimmer.

Normalerweise stapeln sich alte Reisekoffer nur auf dem Dachboden und verstauben. Diese außergewöhnliche Koffer-Kommode macht aus nostalgischen Koffern ein praktisches Möbelstück. Das 4-schubladige Stauraumwunder im Bohemian-Stil kostet bei Bonprix 135,99 Euro (jetzt bei Bonprix ansehen) und verwandelt jedes Zimmer in ein Abenteurer-Paradies.

Bunte Kommode im Vintage-Stil Mit farbenfrohen Schubladen, kompaktem Design und praktischem Stauraum für Wohnzimmer oder Flur. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 14:20 Uhr

Für wen lohnt sich die Koffer-Kommode bei Bonprix?

Bohemian- und Vintage-Liebhaber, die ihrem Zuhause individuellen Charakter verleihen möchten

Bewohner kleiner Räume, die platzsparenden Stauraum mit außergewöhnlichem Design kombinieren wollen

Fans minimalistischer oder klassischer Einrichtung, denen der extravagante Koffer-Look zu auffällig ist

Die Kommode vereint nostalgischen Charme mit praktischem Nutzen. Vier bunte Schubladen ahmen das Aussehen gestapelter Vintage-Koffer nach und schaffen dabei ordentlichen Stauraum für Kleidung, Accessoires oder Reiseerinnerungen. Die künstlich herbeigeführten Gebrauchsspuren verleihen dem Möbelstück authentischen Vintage-Charakter – als hätte es bereits unzählige Abenteuer erlebt.

Mit Maßen von 45 × 32 × 71 cm passt die Kommode auch in kleinere Wohnungen und Studentenzimmer. Das Eisengestell sorgt für Stabilität bei einem Gewicht von nur 14 Kilo. Besonders praktisch: Die Kommode wird bereits fertig montiert geliefert und muss nur noch an den gewünschten Platz gestellt werden.

Das außergewöhnliche Design macht die Kommode zum Gesprächsthema und Hingucker in Wohn- oder Schlafzimmer. Sie inspiriert zu neuen Reiseplänen und erinnert täglich an vergangene Abenteuer. Die pflegeleichte Oberfläche lässt sich einfach mit einem nebelfeuchten Tuch reinigen.

Bonprix-Kunden loben Design und Qualität

Die Koffer-Kommode überzeugt Käufer mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Besonders das authentische Aussehen wird gelobt. „Die Kommode sieht genauso aus wie im Internet. Einfach ein Hingucker“, schreibt eine zufriedene Käuferin und hebt damit die gelungene Optik des Vintage-Designs hervor.

