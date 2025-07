Eingeschränktes Halteverbot: Was ist wirklich erlaubt?

Im eingeschränkten Halteverbot darf gehalten, aber nicht geparkt werden. Doch was ist eigentlich erlaubt? Parken wir schon, wenn wir zum Bankautomaten sprinten oder eine Zeitung am Kiosk kaufen? Wir verraten, was es mit dem Verkehrszeichen auf sich hat.

Halten und Parken: Was ist was?

Halten oder Parken macht einen Unterschied. Schauen wir in der Straßenverkehrsordnung nach, erklärt uns § 12, dass Fahrzeuge parken, wenn ihr länger als drei Minuten anhaltet oder aus dem Auto aussteigt. Wer anhält, parkt nicht, wenn er die Fahrt nur kurz unterbricht und im Auto bleibt.

Aber beim Halten ist das Aussteigen nur verboten, wenn ihr euch vom Fahrzeug entfernt und theoretisch nicht sofort wieder einsteigen und weiterfahren könntet. Der Bankautomat oder der Kiosk sind folglich tabu. Angehalten werden darf, wenn eine mitfahrende Person aussteigen will.

Auch zum Be- oder Entladen darf gestoppt werden. Hier dürft ihr sogar länger als drei Minuten im eingeschränkten Halteverbot stehen. Es muss aber ersichtlich sein, dass ihr nicht trödelt und schnell zum Ende kommt.

Eingeschränktes Halteverbot: Wie sieht das Verkehrszeichen aus?

Zunächst müsst ihr einen Unterschied kennen: Es gibt ein eingeschränktes und ein absolutes Halteverbot. Beim eingeschränkten Halteverbot dürft ihr drei Minuten anhalten, beim absoluten Halteverbot ist Halten überhaupt nicht gestattet. Die beiden Verkehrsschilder können aber für Verwirrung sorgen.

Für das eingeschränkte Halteverbot steht das Zeichen 286, ein rundes Schild mit blauem Grund und einer roten Umrandung. Von links oben nach rechts unten verläuft eine einzelne rote Linie. Handelt es sich um ein absolutes Halteverbot, ist das Zeichen 283 relevant. In der Mitte verläuft ein rotes Kreuz.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte?

Falschparker bekamen früher eher moderate Verwarngelder. Seit 2021 sind die Bußgeldsätze angestiegen. Wer sich nicht an ein Halte- oder Parkverbot hält, muss laut Bußgeldkatalog mindestens 20 Euro Strafe zahlen. Wer anstatt drei Minuten länger als eine Stunde parkt, zahlt 40 Euro.

Wer länger als eine Stunde im eingeschränkten Halteverbot steht oder beim Parken andere behindert, muss 50 Euro Bußgeld zahlen. Fahrzeuge, die im eingeschränkten Halteverbot unrechtmäßig parken, dürfen nur abgeschleppt werden, wenn dadurch der Verkehr oder andere Verkehrsteilnehmer behindert werden.