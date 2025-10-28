Einhorn-Bilder zum Ausmalen: So findet ihr Vorlagen oder erstellt sie selbst mit ChatGPT

Kinder lieben Einhörner und wenn eure Kids auch noch gerne malen, sind Ausmalbilder mit Einhörnern eine tolle Beschäftigungsidee. Erfahrt jetzt, wo und wie ihr sie bekommt oder mit ChatGPT ganz einfach selbst erstellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erstellt ihr Einhorn-Ausmalbilder mit ChatGPT

Wenn ihr Zugang zu ChatGPT habt, könnt ihr eure Ausmalbilder für die Kids einfach selbst erstellen. Ohne Premium-Account sind allerdings maximal drei Bilder täglich möglich. Wollt ihr mehr, bietet sich ein kostenloser Premium-Probemonat zum Ausprobieren an. Die Bilderstellung funktioniert einfach. Ihr gestaltet euren Prompt und erhaltet in wenigen Minuten das gewünschte Bild. Macht ihr spezifische Angaben, gelingt das am besten.

Anzeige

Diese Angaben gehören in euren Prompt:

Das Alter eures Kindes

Auf Wunsch spezifische Motive

Besondere Angaben wie Dicke der Rahmen und die Größe der Ausmalflächen

Die gewünschte Ausmalzeit

Wenn ihr keine Angaben macht, erstellt euch ChatGPT ein Bild nach eigenem Gusto. Ich habe der KI die Anweisung gegeben, ein Ausmalbild mit Einhörnern für drei bis sechsjährige Kinder zu erstellen, weitere Angaben habe ich nicht gemacht.

ChatGPT erstellt Ausmalbild für kleine Kinder (© GIGA Screenshot)

Anzeige

Promptbeispiel für einfache und kindgerechte Einhorn-Ausmalbilder

Das Alter ist die wichtigste Angabe, denn daran orientiert sich ChatGPT beim Schweregrad. Wenn ihr kein Alter angebt, wird das Bild für euer Kind vielleicht zu einfach oder zu kompliziert. Hier zeige ich euch einen Prompt, der ein Bild für ein achtjähriges Kind wünscht und das Ergebnis von ChatGPT.

Prompt: „Erstelle mir ein Bild mit einem Einhorn, einem Kind, das darauf reitet, und einen Wald im Hintergrund. Das Bild ist für ein achtjähriges Kind. Die Ausmaldauer beträgt 30 Minuten. Nutze dünne Linien.“

Ausmalbild von ChatGPT für achtjähriges Kind (© GIGA Screenshot)

Sind eure Kids schon älter oder suchen komplexere Herausforderungen, ändert ihr die Altersangabe. Für das nächste Bild habe ich ChatGPT Vorgaben zum Alter, zur Ausmalzeit und zur Gestaltung des Bildes selbst gegeben.

Anzeige

Prompt: „Erstelle ein Ausmalbild für ein Kind zwischen 12 und 14 Jahren. Das Thema sind Einhörner. Die Ausmalzeit beträgt mindestens 60 Minuten. Gestalte das Einhorn selbst mit komplexen Mustern im Körper, für mehr Herausforderung beim Ausmalen.“

ChatGPT generiert komplexes Ausmalbild für ältere Kinder (© GIGA Screenshot)

Andere KI-Systeme wie Gemini oder Perplexity können ebenfalls Bilder zum Ausmalen generieren. Ihr gebt eure Prompts wie bei ChatGPT ein und könnt das generierte Bild anschließend runterladen und ausdrucken.

Anzeige

Bilder zum Ausmalen mit Einhörnern online finden

Wenn ihr schnelle und unspezifische Ergebnisse wollt, könnt ihr bei Pinterest Ausschau nach Ausmalbildern mit Einhörnern halten. Ihr findet hier jede Menge Vorlagen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Die Bilder sind kostenlos und einfach ausdruckbar. Ihr solltet sie jedoch nur privat nutzen.

Auf der Website malvorlagen-bilder.de werdet ihr ebenfalls fündig. Sucht euch euer Wunschmotiv aus, ladet es herunter und lasst eure Kinder ausmalen. Habt ihr noch nicht genug, bietet mal-o-mat.de weitere Bilder an. Vorteil bei dieser Website ist die Vielfalt. Hier findet ihr nicht nur einfache Bilder, sondern auch komplexere Vorlagen, die sich für ältere Kinder eignen.