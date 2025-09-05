Einkaufen bei Amazon: Diese 21 Tricks solltest du draufhaben

Sparfüchse aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr einiges entdecken.© getty images/AndreyPopov/Bildbearbeitung: GIGA 1 / 22

Auch ohne Prime-Mitgliedschaft könnt ihr bei Amazon ordentlich Geld sparen. Wir verraten 21 geheime Tricks, von denen ihr garantiert noch nicht alle kennt.

Mysteriöse 1-Cent-Artikel, unbekannte Funktionen und versteckte Amazon-Dienste: Der Online-Buchhändler von damals ist mittlerweile zu einem gewaltigen Unternehmen mit nahezu unüberschaubarem Angebot mutiert. Die folgenden Seiten enthüllen Stück für Stück Amazons geheime Ecken und Winkel. Wir verraten euch die 21 besten Schnäppchen-Tipps und -Tricks für Amazon, mit denen ihr bares Geld sparen könnt – auch ohne Prime-Mitglied zu sein. Alle kennt ihr bestimmt noch nicht!