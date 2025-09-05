Einkaufen bei Amazon: Diese 21 Tricks solltest du draufhaben

Auch ohne Prime-Mitgliedschaft könnt ihr bei Amazon ordentlich Geld sparen. Wir verraten 21 geheime Tricks, von denen ihr garantiert noch nicht alle kennt.
Zu den aktuellen Amazon-Schnäppchen
Mysteriöse 1-Cent-Artikel, unbekannte Funktionen und versteckte Amazon-Dienste: Der Online-Buchhändler von damals ist mittlerweile zu einem gewaltigen Unternehmen mit nahezu unüberschaubarem Angebot mutiert. Die folgenden Seiten enthüllen Stück für Stück Amazons geheime Ecken und Winkel. Wir verraten euch die 21 besten Schnäppchen-Tipps und -Tricks für Amazon, mit denen ihr bares Geld sparen könnt – auch ohne Prime-Mitglied zu sein. Alle kennt ihr bestimmt noch nicht!
1. Amazon Prime 30 Tage kostenlos
Starten wir mit den Basics: Insbesondere vor Amazon-Shopping-Highlights wie dem Prime-Day, Singles Day oder Black Friday lohnt es sich, Prime zu testen, um alle Vorteile mitzunehmen. Amazon bietet eine 30-tägige Probe-Mitgliedschaft an, die völlig kostenlos ist – vorausgesetzt, ihr kündigt rechtzeitig. Geht hierfür einfach in die Kontoeinstellungen und schaltet die automatische Verlängerung des Prime-Abos aus. Nach ungefähr einem Jahr kann man Prime erneut kostenlos testen.
Regulär kostet Amazon Prime 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat.
Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen
Wie man Amazon Prime ein halbes Jahr kostenlos bekommt, erfahrt ihr auf der nächsten Seite …
2. Als Student noch mehr sparen
Studierende können Amazon Prime ein halbes Jahr lang komplett kostenlos testen und zahlen danach den ermäßigten Preis von 4,49 Euro pro Monat für eine Mitgliedschaft. Für den Nachweis ist eine Immatrikulationsbescheinigung sowie gültige E-Mail-Adresse an einer deutschen oder österreichischen Hochschule notwendig.
Amazon Prime Student 6 Monate kostenlos testen
GEZ-befreit? Das kann sich lohnen...
3. 50 % Nachlass für GEZ-Befreite
Ihr seid von der Rundfunkbeitragspflicht befreit oder besitzt einen Sozialpass? Dann ist diese Option spannend für euch: Egal ob Neukunde oder bereits Prime-Kunde, wenn ihr in Deutschland oder Österreich wohnhaft seid und von der GEZ-Pflicht befreit seid oder einen Sozial-/ Familienpass habt, erhaltet ihr vergünstigt Zugang zu den vollen Prime-Vorteilen. Konkret bedeutet das monatliche Kosten von nur 4,49 Euro pro Monat.
Gemeinsamer Haushalt? Wie ihr das zu eurem Vorteil nutzen könnt ...
4. Gemeinsamer Haushalt
Wusstet ihr, dass ihr euch ein Konto mit einem Familienmitglied teilen könnt, wenn ihr die E-Mailadressen entsprechend bei Amazon verknüpft? Bedingungen: Beide Mitglieder müssen bereits ein Konto bei Amazon besitzen und bereits vergünstigte Modelle wie das Studenten-Abo können natürlich nicht gemeinsam genutzt werden.
Ihr seid kein Amazon-Prime-Mitglied und wollt euch die Versandkosten unter 39 Euro Bestellwert sparen? ...
5. Auch ohne Prime: Versandkosten unter 39 € Bestellwert sparen
Auch wenn ihr kein Amazon-Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch mit einem kleinen Trick die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro für Bestellungen mit einem Bestellwert von unter 39 Euro sparen (über 39 Euro Bestellwert ist der Versand generell kostenlos).
Lasst euch dazu eure Bestellung an einen Amazon-Hub-Locker liefern. Diese Art der Packstation gibt es vor allem in Ballungsgebieten mittlerweile recht häufig, oftmals auf Parkplätzen oder auch in Läden integriert. Die Option, euch die Bestellung an einen Amazon-Hub liefern zu lassen, bekommt ihr direkt bei der Auswahl der Versandadresse. Ein weiterer Vorteil: Ihr müsst nicht zu Hause sein, um eure Bestellung entgegen zu nehmen.
Kostenloses für alle gibt's auf der nächsten Seite …
6. Kostenlose eBooks bei Amazon
Warum Bücher kaufen, wenn man sie kostenlos, bequem und papierlos auf dem Smartphone oder eBook-Reader lesen kann? Amazon bietet eine riesige Auswahl an kostenlosen eBooks im Kindle-Shop. Neben Klassikern der Deutschen Literatur befinden sich auch Bücher in englischer Sprache sowie Kurzwerke unter den Gratis-Titeln. Viel Spaß beim Stöbern!
Jetzt alle kostenlosen eBooks bei Amazon ansehen
Als nächstes erwartet euch die wohl größte Schnäppchen-Goldgrube bei Amazon …
7. Amazon Retourenkauf nutzen
Im Amazon Retourenkauf (ehemals Warehouse Deals) befinden sich zurückgesendete, geöffnete und gebrauchte Artikel, die teilweise deutlich unter dem ursprünglichen Preis angeboten werden. Meist ist nur die Verpackung leicht beschädigt, sodass sich hier das ein oder andere richtig gute Schnäppchen machen lässt. Zwar gibt es keine Herstellergarantie auf Amazon Retourenkauf-Artikel, doch die gesetzliche Gewährleistung von 12 Monaten sowie das 30-tägige Rückgaberecht gelten trotzdem.
Hier geht's zum Amazon Retourenkauf
Wusstet ihr, dass es nicht nur Rückläufer zu günstigen Preisen gibt, sondern auch …?
8. Refurbished Ware bei Amazon Renewed
Bei Amazon Renewed werden generalüberholte (refurbished) Produkte angeboten, die eingehend getestet wurden und mit einer separaten 1-Jahres-Garantie ausgestattet sind. Amazon weist ausdrücklich darauf hin, dass nur ausgewählte Marketplace-Verkäufer und Hersteller beziehungsweise Lieferanten, die über eine hohe Qualität und Leistung verfügen, zertifizierte generalüberholte Produkte auf Amazon Renewed anbieten dürfen.
Alle Produkte unterliegen außerdem den Amazon Rückgabebedingungen und können bei Nichtgefallen gemäß dieser Bestimmungen zurückgegeben werden.
Eure Lieferung verspätet sich? …
9. Paket zu spät?
Mit etwas mehr Aufwand und Zufall ist dieses Vorgehen verbunden: Da sich Amazon mit seiner Liefergeschwindigkeit rühmt, werden Verspätungen nur ungern gesehen. Solltet ihr euch also einmal in der Situation befinden, dass euer Paket verspätet geliefert wird, könnt ihr euch per Telefon oder Chat an den Kundendienst wenden. Aus Kulanz wird euch hier oftmals ein Monat kostenlos Amazon Prime spendiert – hierfür benötigt ihr lediglich die Bestellnummer der betreffenden Lieferung.
Es folgt ein echter Geheimtipp...
10. Amazon Haul
Amazon Haul ist ein eigener Bereich auf Amazon, in dem ihr vor allem günstige Artikel findet – viele davon kosten weniger als 20 Euro. Einige Produkte gibt’s sogar für unter 10 Euro, und vereinzelt fallen die Preise sogar unter die 1-Euro-Marke. Das Ganze erinnert stark an das Konzept von Temu: Die Seite ist bunt gestaltet, es gibt jede Menge Emojis und spielerische Elemente, die zum Stöbern einladen.
Ab 20 Euro Bestellwert entfallen die Versandkosten in Höhe von 3,50 Euro – egal ob mit Prime oder ohne. Da meist aus Asien geliefert wird, müsst ihr mit Lieferzeiten von ca. zwei Wochen rechnen.
11. Personalisierte Aktionsgutscheine
Wusstet ihr, dass Amazon manchmal Aktionen, Gutscheine und weitere Goodies nur an ausgewählte Kunden weitergibt? Unter amazon.de/meine-angebote könnt ihr jederzeit checken, welche Vorteile gerade für euch bestimmt sind.
Der nächste Tipp ist auch noch relativ unbekannt …
12. Amazon Sterne-Shop
Die Kundenrezensionen bei Amazon sind vielen Käufern mittlerweile wichtiger als Tests einschlägiger Fachmagazine. Hier erfahren Kunden von Kunden direkt, wie sie ein Produkt bewerten und ob sie es weiterempfehlen würden. Diesen Trend hat auch Amazon erkannt und listet im Sterne-Shop laut eigener Aussage „eine Auswahl von am höchsten bewerteten Produkten zu unschlagbaren Preisen“.
Es folgt ein Klassiker unter den Amazon-Schnäppchen …
13. Blitzangebote für Schnäppchenjäger
Nicht nur mit den Warehouse Deals kann man bei Amazon sparen, sondern auch bei den allbekannten Blitz- und Tagesangeboten. Täglich werden beim Online-Riesen mehrere Hundert Artikel aus allen Kategorien günstiger angeboten. Die reduzierten Preise gelten dabei immer nur wenige Stunden und auch die Stückzahl ist limitiert. Während begehrte Blitzangebote schnell ausverkauft sind, habt ihr bei den Tagesangeboten ganze 24 Stunden Zeit, zuzuschlagen.
Prime-Kunden haben oft 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was bei Shopping-Events, wie dem Black Friday/Cyber Monday, ein entscheidender Vorteil sein kann. Allerdings sind die Tagesangebote über die letzten Jahre hinweg immer zahlreicher und lukrativer geworden, sodass die „anstrengende“ Jagd nach Blitzangeboten sich für viele nicht mehr lohnt. Wer dennoch nicht darauf verzichten will, sollte eine kostenlose Prime-Probe-Mitgliedschaft kurz vor der Cyberweek abschließen.
Jetzt alle Blitzangebote ansehen
Apropos Shopping-Event: Wer vor allem am Prime Day oder Black Friday bei Amazon einkauft, sollte diese Karte besitzen ...
14. Amazon-Kreditkarte: Must-have für Amazon-Shopper
Wer viel bei Amazon einkauft, muss sie einfach haben: Die Amazon-Kreditkarte! Es handelt sich um eine kostenlose Kreditkarte ohne Jahresgebühr, für die kein neues Bankkonto erforderlich ist. Bei Abschluss erhalten alle Kunden eine Startgutschrift von 10 Euro, Prime-Kunden sogar bis zu 25 Euro. Zudem erhalten alle Kunden 1 Prozent Gutschrift auf alle Käufe bei Amazon und Prime-Kunden bis zu 2 Prozent an ausgewählten Angebotstagen, wie zum Beispiel Prime Day, Black Friday etc.
Doch auch, wenn ihr nicht so oft bei Amazon einkauft, lohnt sich die Kreditkarte, denn es gibt immerhin noch 0,5 Prozent auf alle sonstigen Online- und Offline-Käufe als Gutschrift bei Amazon – egal ob an der Tankstelle, im Supermarkt oder Restaurant.
Kreditkarte bei Amazon ansehen
Natürlich gibt es bei Amazon auch ein …!
15. Regelmäßig das Amazon Outlet checken
Klingt banal und ist es vielleicht auch, aber dennoch vergessen viele Amazon-Kunden, dass der Online-Riese über ein recht großes Outlet verfügt. Dort findet ihr eine stattliche Auswahl an reduzierten Saisonartikeln, Auslaufwaren, Restposten und vorübergehend heruntergesetzten Überbeständen sowie viele weitere ausgewählte Schnäppchen aus allen Kategorien. Ein Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Jetzt das Amazon Outlet checken
Und noch mehr Spar-Potenzial wartet auf der nächsten Seite …
16. Sparen bei Produkten des täglichen Bedarfs
Bei Amazon kann man alles kaufen, auch Lebensmittel und Drogerie-Artikel. Während ihr bei Amazon Fresh Obst, Gemüse und sogar TK-Produkte zum Wunschtermin bestellen könnt, richtet sich die Marke „Our Essentials“ an Produkte des täglichen Bedarfs. Hier findet ihr unter anderem Taschentücher, Shampoo, Kaffee und vieles mehr. Die Preise sind dabei ähnlich niedrig wie beim Discounter. Wer sich sperrige Güter wie Toilettenpapier, Küchenrolle oder Vollwaschmittel lieber liefern lässt, statt selbst nach Hause zu schleppen, sollte einen Blick auf die Angebote werfen.
Alle Our-Essentials-Produkte ansehen
Mit dem nächsten Tipp könnt ihr dabei noch mehr sparen...
17. Im Spar-Abo bis zu 15 % Rabatt erhalten
Artikel des täglichen Lebens, die man regelmäßig nachkauft, wie zum Beispiel Drogerie-Produkte, Lebensmittel oder Haushaltswaren, können bei Amazon im Spar-Abo bestellt werden. Artikel, die ihr im Spar-Abo kauft, sind 5 Prozent günstiger und werden euch in individuell festgelegten Intervallen automatisch versandkostenfrei zugeschickt. Bei fünf oder mehr Spar-Abos gleichzeitig, spart ihr sogar 15 Prozent.
Es ist auch möglich, nur eine Bestellung zu tätigen und das Spar-Abo dann gleich wieder zu kündigen. So spart man fünf oder sogar 15 Prozent sowie die Versandkosten, ohne weitere Verpflichtungen eingehen zu müssen.
Mit dem Amazon Spar-Abo bis zu 15 % Rabatt bekommen
Möglichst günstig absahnen? Dann könnte die folgende Option interessant sein...
18. Amazon Coupons nutzen
Neben dem Spar-Abo bieten Amazon Coupons die beste Möglichkeit, regelmäßig beim Online-Riesen zu sparen, ohne auf Blitzangebote oder temporäre Deals angewiesen zu sein. Amazon Coupons gibt es für eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte und der Rabatt reicht von ein paar Cent bis hin zu 40 Prozent oder noch mehr. Auf der Amazon-Coupon-Seite findet ihr alle aktuellen Coupons aufgeführt.
Klickt auf „Coupon aktivieren“ und legt den Artikel in den Warenkorb. An der Kasse wird der Rabatt dann automatisch berechnet. Das Angebot wechselt ständig, da die meisten Coupons jeweils nur eine bestimmte Zeit lang gültig sind. Ein regelmäßiges Reinschauen lohnt sich insbesondere für Alltagsprodukte, wie Drogerie-Artikel oder Haushaltswaren.
Alle aktuellen Amazon Coupons ansehen
Bei Amazon kann man nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit sparen …
19. Amazon Geschenkgutschein selbst erstellen
Mit Amazon Geschenkgutscheinen spart man selbst zwar kein Geld, dafür aber viel Zeit und macht anderen eine Freude. Auf der Geschenkgutscheine-Seite von Amazon stehen euch viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn ihr auf die Schnelle ein Last-Minute-Geschenk braucht, dann erstellt einfach einen Geschenkgutschein und druckt ihn selbst aus oder verschickt ihn per E-Mail.
Amazon Geschenkgutscheine im Überblick
Ihr habt etwas bestellt und kurze Zeit später ist es viel günstiger erhältlich? …
20. Amazons geheime Preisgarantie
Bei Amazon ändern sich die Preise für manche Produkte gefühlt jeden Tag. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn man feststellt, dass der erst gestern gekaufte Artikel heute plötzlich wesentlich günstiger zu haben ist. Zum Glück ist der größte Online-Händler der Welt an dieser Stelle sehr kulant und erstattet die Differenz, denn es gibt eine Preisgarantie bei Amazon, die jedoch nicht offiziell kommuniziert wird. Hierfür müsst ihr also selbst aktiv werden und den Kundenservice anschreiben oder -rufen.
Die folgenden unglaublich günstigen Artikel kanntet ihr bestimmt noch nicht …
21. 1-Cent-Artikel bei Amazon
Vielleicht sind sie euch schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen: Artikel bei Amazon, die nur 1 Cent kosten. Das klingt zunächst natürlich irgendwie unseriös und tatsächlich sollte man bei diesen sogenannten 1-Cent-Artikeln ganz genau hinsehen. Hinzu kommen nämlich noch die Versandkosten, die meistens um die zehn Euro betragen.
Trotzdem lohnt es sich, ab und zu reinzuschauen, denn viele Produkte sind auch inklusive der Versandkosten immer noch sehr preiswert.