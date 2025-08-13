Einspeisevergütung: Reiche-Pläne machen Solaranlagen-Käufern einen Strich durch die Rechnung

Wer sich jetzt für eine Solaranlage entscheidet, braucht starke Nerven.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will mit der Einspeisevergütung für Solaranlagen Schluss machen. Der Aufschrei lässt nicht lange auf sich warten, also haben die Kostenprofis von Finanztip genau nachgerechnet: Für wen lohnt sich die eigene Solaranlage noch und wie lange braucht es dafür ohne Förderung?

Eigene PV-Anlage steht auf der Kippe

Das einfache Prinzip, das dabei herauskommt: Je größer der eigene Stromverbrauch, umso eher lohnt sich die Solaranlage – auch ohne Einspeisevergütung. Wird die nicht mehr gezahlt, dauert es aber deutlich länger, bis sich die teure Anschaffung amortisiert. Umso wichtiger wird dabei auch, dass ein Stromspeicher zur Verfügung steht.

Im Beispiel von Finanztip wird von einer Anlage mit Peakleistung von 10 kW gerechnet. Die Ersparnis bei 8.000 kWh Verbrauch pro Jahr übersteige nach 12,9 Jahren die Kosten der Anlage, ab dann werde netto gespart. Ohne die Einspeisevergütung würde sich diese Zeit auf 17,3 Jahre verlängern.

Streicht man den eigenen Speicher aus der Rechnung, kommt Finanztip auf eine Amortisationszeit von 11,6 Jahren (etwas schneller dank weniger Kosten ohne Speicher) mit Förderung, aber satten 23,2 Jahren ohne die Vergütung.

Bei geringerem Verbrauch sieht es noch schlechter aus: 3.000 kWh im Jahr, dazu ein Stromspeicher und es dauert 17,2 Jahre mit Einspeisevergütung oder über 31 Jahre ohne die Vergütung. Der Hammer für Käufer: Wer so wenig Strom verbraucht und sich auch den Heimspeicher spart, braucht die PV-Anlage gar nicht. Denn sie wird sich nicht amortisieren.

Finanztip rät dazu, dass sich eine Solaranlage spätestens nach 20 Jahren rentieren sollte. Die Förderung macht dabei also in den meisten Szenarien den entscheidenden Unterschied.

Balkonkraftwerk als bessere Solaranlage?

Ob die Einspeisevergütung tatsächlich gestrichen wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass sie weiter sinken wird. Das wurde bereits vor Jahren geändert. Zum Start Anfang der 2000er Jahre gab es noch pauschal 50 Cent pro kWh eingespeisten Stroms. Wer heute eine PV-Anlage neu in Betrieb nimmt, bekommt noch 7,86 Cent, wenn man den produzierten Strom auch für den Eigenverbrauch nutzt.

Eine Alternative zur klassischen eigenen Solaranlage dürften viele Verbraucher heute ein oder mehrere Balkonkraftwerke sein. Zumindest theoretisch ist es damit auch möglich, Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen und sich über die Einspeisevergütung etwas Geld zurückzuholen – mit entsprechender Zusatzausstattung und Anmeldung der Anlage. Das lohnt sich in den meisten Fällen nicht, weil es die sonst niedrigeren Kosten des BKWs in die Höhe treibt (Quelle: ADAC).

Der Einsatz eines BKW lohnt sich vor allem, um möglichst viel des Strombedarfs aus eigener Produktion zu decken und überschüssigen Strom zu speichern.

Förderende kommt bei Kunden nicht gut an

Das Ende der Einspeisevergütung soll Sparpotenzial für den Bundeshaushalt bringen, unter anderem, indem nicht steuerbare Solaranlagen, die blind einspeisen, weniger attraktiv werden. Dazu sind laut Branchenexperten aber andere Mittel besser geeignet, wie die gezielte Förderung von Smart Metern, um bestehende Solaranlagen auf den Stand der Technik zu bringen (Quelle: t-online).

Peter Knuth vom Bundesverband des Solarhandwerks kritisiert daher vor allem, wie mit einem möglichen Förderende umgegangen wird: „Die Diskussion dreht sich immer wieder um die Frage, ob sich erneuerbare Energien, speziell PV-Anlagen, noch lohnen. Das tun sie, aber diese Kommunikation – aktuell auch durch Frau Reiche – führt zu einer spürbaren Abwehrhaltung bei Kunden“, erklärt er.

Wie schlecht kommunizierte Förderstopps eine ganze Branche treffen können, kennen die deutschen Autohersteller nur zu gut. Das schnelle Ende des Umweltbonus hatte die Verkäufe über Monate in den Keller getrieben.