Einspritzdüsen reinigen: So geht ihr mit und ohne Ausbau vor

Hat euer Fahrzeug Startschwierigkeiten, ruckelt beim Beschleunigen oder raucht schwarz aus dem Auspuff? Dann wird es Zeit, die Einspritzdüsen zu reinigen.

Saubere Einspritzdüsen: So läuft der Motor rund

Egal ob Ihr Diesel oder Benzin tankt: Damit der Kraftstoff zum richtigen Zeitpunkt und in der benötigten Menge beim Motor ankommt, solltet ihr die Einspritzdüsen immer auf Vordermann bringen. Nur so stimmen Motorleistung und Verbrauch und die Verbrennung läuft möglichst sauber ab.

Lagern sich Reste vom Kraftstoff oder Rückstände von der Verbrennung an den Düsen ab, erfüllen sie ihre Aufgabe nicht optimal. Schon geringe Ablagerungen können den Verbrauch erhöhen.

Sauber ohne Ausbau: Einspritzdüsen mit Additiven reinigen

Ihr könnt die Düsen selbst von Verschmutzungen befreien, indem ihr spezielle Einspritzdüsen- oder Systemreiniger direkt in den Tank gebt. Diese Additive lösen Ablagerungen beim Fahren. Dafür müsst ihr die Einspritzdüsen nicht einmal ausbauen.

Einspritzdüsen manuell reinigen: Schritt für Schritt erklärt

Damit der Motor keinen Schaden nimmt, braucht es manchmal eine intensivere Reinigung. Dafür kommt ihr nicht drumherum, die Einspritzdüsen auszubauen und manuell mit dem entsprechenden Werkzeug und Reinigungsmittel zu säubern. So geht ihr vor:

Baut die Einspritzdüsen aus. Verbindet die Düsen mit einem speziellen Reinigungswerkzeug oder einer Adaptervorrichtung, die arbeitet in Kombination mit einem Reinigungsmittel. Unter Druck wird das Mittel durch die Düse geleitet, wodurch es Ablagerungen ausspült. Geht vorsichtig vor, damit ihr die Düse nicht beschädigt. Nach der Reinigung baut ihr die Düsen wieder ein und überprüft den Motorlauf.

Macht ihr die Arbeit ordentlich oder lasst sie machen, dürftet ihr auch beim Kraftstoffverbrauch sparen.

Ultraschall: Düsen reinigen für Fortgeschrittene

Erfahrene Schrauber oder Profis können eine Ultraschallreinigung durchführen, die wohl die gründlichste Art der Reinigung ist. Dafür baut ihr die Einspritzdüsen ebenfalls aus und legt sie in ein spezielles Ultraschallgerät oder Ultraschallbad, das mit einer Reinigungsflüssigkeit gefüllt ist.

Hochfrequente Schallwellen erzeugen dabei winzige Blasen, die durch Implosion hartnäckige Ablagerungen von den Düsen ablösen. Diese Methode entfernt auch kleinste Partikel und sorgt dafür, dass die Düsen quasi wie neu erscheinen.

Einspritzdüsen reinigen lassen: So gehen Profis vor

Eine Ultraschallreinigung übernehmen auch Werkstätten. Fachleute vor Ort haben aber noch eine andere Methode, bei der sie die Einspritzdüsen eures Fahrzeugs nicht einmal herausnehmen müssen: Sie setzen ein spezielles Spülgerät ein, das die Düsen direkt im eingebauten Zustand mit Reinigungsflüssigkeit behandelt.

Je nach Einspritzdüsen-Typ zahlt ihr pro Düse gut und gerne zwischen 30 und 90 Euro, wie Auto Bild schreibt. Der Ein- und Ausbau ist noch nicht inbegriffen.

Verschmutzungen vorbeugen: Darauf sollten Autofahrer achten

Besonders Kurzstreckenfahrer und diejenigen, die minderwertigen Kraftstoff tanken, haben schneller mit verstopften Einspritzdüsen zu tun. Deshalb solltet ihr nicht nur auf die Qualität eures Kraftstoffs achten, sondern auch regelmäßig längere Strecken fahren, damit sich der Motor freibrennen kann.

Nutzt zudem vorsorglich ein- bis zweimal im Jahr Additive, die unter anderem die Autozeitung empfiehlt, und verschlaft nicht wichtige Termine wie den Ölwechsel und regelmäßige Inspektionen.

