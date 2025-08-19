Einzelhandel schafft sich ab: Wer Beratung will, muss zahlen

Erste Läden verlangen jetzt Geld für persönliche Beratung.

Beratung nur noch gegen Honorar – damit will der Einzelhandel ein massives Problem bekämpfen. Manche Menschen nutzen die Läden vor Ort nur noch, um sich zu informieren, gekauft wird dann später online. Deshalb schlagen einige Fachgeschäfte jetzt diesen Weg ein.

Beratung: Fachgeschäfte ändern die Regeln

Wer eine fundierte Beratung wünscht, soll dafür zahlen – so lautet mittlerweile das Prinzip mancher Fachhändler. Die Kosten werden später beim Kauf verrechnet, heißt es: Wer sich also am Ende wirklich für ein Produkt im Laden entscheidet, muss nichts extra bezahlen. Bei Schulranzen, Kaffeemaschinen oder hochwertigen Sportartikeln setzen Läden immer häufiger auf diese Lösung (Quelle: heise online).

Eine aktuelle Umfrage zeigt zudem, dass rund ein Drittel der Menschen sich schon einmal im Geschäft beraten lassen und anschließend online bestellt hat. Gleichzeitig lehnen viele diese Praxis aber ab. Diese Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten bringt Händler zunehmend unter Druck. Ihre Antwort ist klar: Sie investieren keine Zeit und kein Wissen mehr kostenlos in Kunden, die ohnehin woanders kaufen wollen.

Auch die Kundschaft soll von der Beratung gegen Honorar profitieren, so die Hoffnung. Wer zum Beispiel einen Termin bucht, bekommt in der Regel besseres Servicepersonal, mehr Zeit und individuelle Empfehlungen. Verkäufer wiederum wissen, dass sie es mit echten Interessenten zu tun haben. So soll Beratung auf Augenhöhe angeboten werden, die ihrem Namen auch gerecht wird.

Kann das funktionieren?

Onlinehändler punkten mit dem Preis, Fachgeschäfte setzen auf persönlichen Kontakt. Das Modell greift genau hier an. Es schafft Verbindlichkeit und erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss. Wenn das Preisniveau fair bleibt und die Beratung überzeugt, kann diese Strategie tatsächlich aufgehen.

Allerdings eignet sich nicht jedes Produkt dafür. Je günstiger der Artikel etwa, umso unwahrscheinlicher, dass eine ausführliche Beratung Mehrwert für Kunden bietet. Bei komplexen oder teuren Anschaffungen sieht es hingegen anders aus. Hier ist die Bereitschaft, in eine gute Entscheidung zu investieren, deutlich größer.

Beratung muss sich lohnen – für beide Seiten Wenn ich vor Ort einkaufe, muss mehr der Laden Vorteile bieten. So einfach ist das. Die persönliche, fundierte Beratung ist so ein Weg – und ich möchte sie nicht missen, wenn ich mich selbst nicht auskenne. Gerade Fachhändler können damit wirklich punkten, auch für einen Preis. Das Problem ist: Wenn ich etwa in bekannten Technikmärkten auf der Suche nach einem neuen Gerät bin und die persönliche Beratung darin besteht, dass man mir Amazon-Bewertungen vorliest, die ich selbst schon vorher gecheckt habe, kann ich mir das auch sparen. Es kommt also ganz klar auf die Qualität der Beratung an: Wenn sie stimmt, spricht nichts dagegen, diesen Service zu vergüten. Meiner bisherigen Erfahrung nach ist es jedoch oft nichts anderes als Zeitverschwendung – und die will ich nicht mal gratis. Felix Gräber

