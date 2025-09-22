Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Einzigartige und ungewöhnliche Kostüme für die Halloween-Party

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Eine Person in einem blutverschmierten Krankenschwesterkostüm mit bandagiertem Kopf und einem roten Kreuz auf der Haube.
© IMAGO / Cavan Images / Bearbeitung: GIGA1 / 9
Kinder sammeln an Halloween Süßigkeiten und verkleiden sich als kleine Monster. Die Erwachsenen nutzen den Brauch, um sich bei einer Art „zweitem Karneval“ zu vergnügen. Die richtigen Halloween-Kostüme sind mittlerweile auch bei uns im Handel zu finden. Wir haben uns nach coolen und uncoolen Kostümen sowie nach passendem Zubehör für euch umgeschaut.

Natürlich habt ihr da nicht die völlige Freiheit wie beim Karneval. Es muss sich schon am Halloween-Thema orientieren. Also gibt es den Tod und Zombies, Gespenster, Vampire und Hexen, verschiedene Monster und Gruselgestalten.

Wir präsentieren euch hier einige der guten und ziemlich schlechten Halloween-Kostüme. Ihr trefft die Wahl – enttäuscht uns nicht!

Halloween-Kostüme: Der Tod

© Amazon2 / 9
Der Tod geht immer. Zu Karneval, als Halloween-Kostüm. Allerdings sollte es passen und zumindest die Grundanforderungen erfüllen: Dunkler Umhang, Totenschädel, Sense und vielleicht noch ein Stundenglas. Einen schwarzen Umhang mit Kapuze bekommt ihr bei Amazon für unter 30 Euro. Dazu gehören eine Sense, Knochenhandschuhe und sogar eine Schädelmaske.

Den Totenschädel solltet ihr aber besser schminken. Denn darunter schwitzt man gehörig, man kann nicht trinken.

There will be blood

Foto einer Schürze mit Kunstblut
© Amazon / Bildquelle: Screenshot GIGA3 / 9
Ihr wollt es unaufwendig aber trotzdem effektvoll? Dann ist dieses preisgünstige Kostüm etwas für euch. Die blutbespritzte Schürze wird einfach über eure normale Kleidung gezogen und das passende Messer ist harmlos. Mit knapp 8 Euro seid ihr dabei...

Halloween-Maske: Der umgedrehte Kopf

Person in einem blutverschmierten Hemd mit einer gruseligen Maske. Die Maske zeigt einen deformierten, offenen Kopf mit blutigen Details und einem freiliegenden Knochen oder Gehirnstruktur an der Spitze.
© Amazon4 / 9
Diese Latex-Maske ist mit Sicherheit ein Hingucker – nicht nur zu Halloween. Ein abgeschnittener Kopf mit Blut und Knochen. Mit knapp 30 Euro garantiert ein Hit, zumal man sich ansonsten nicht kostümieren muss. Aber denkt dran: Es gibt keine Mundöffnung, ihr werdet schwitzen und könnt nicht trinken, ohne die Maske abzusetzen.

Kein Halloween ohne Zombie

Quelle: Amazon
5 / 9
Zombie Deluxe 3D nennt sich dieses Halloween-Kostüm und es kann sich wirklich sehen lassen. Für knapp 60 Euro bekommt ihr ein verrottetes Hemd nebst Hose, eine Zombie-Maske mit Haaren, passende Hände und Körperteile wie Rippen und Schenkelknochen.

Halloween-Kostüm sexy Zombie-Schulmädchen

Quelle: Amazon
6 / 9
Erinnert irgendwie eher an englische Parties und kann sicher auch nicht von jedem getragen werden. Aber als Paar kann man das bringen. Er kommt als „High School Zombie-Schuljunge“ und sie dann als Zombie-Cheerleaderin.

Halloween-Zubehör: Kontaktlinsen

Quelle: Amazon
7 / 9
Jeder weiß, dass Zombies keine normalen Augen haben. Während trübe Linsen fürs ganze Auge eher lästig sind, kann man mit diesen weißen Kontaktlinsen nicht nur zu Halloween coole Effekte erzielen. Für knapp 12 Euro bekommt ihr ein Paar nicht-optische, weiße 3-Monats-Linsen. Alternativ könnt ihr euch blutrote Linsen besorgen, um euch als Vampir zu präsentieren.

Kein Halloween ohne Kunstblut!

Quelle: Amazon
8 / 9
Blut, genauer gesagt Kunstblut, ist gerade an Halloween so vielfältig einsetzbar. Ihr braucht es für jedes anständige Vampir- oder Zombie-Kostüm, könnt damit dekorieren oder andere „vollbluten“. Gutes Kunstblut wirkt echt, ist gut wieder zu reinigen und gesundheitlich sicher. Bei Amazon zahlt ihr aktuell für 50 ml unter 8 Euro.

Zombie-Mund

© GIGA / Amazon - Mimikry9 / 9
Diese Latex-Teilmaske bringt einen wirklich widerlich aussehenden Zombie-Mund in euer Gesicht. Mit der passenden Schminke, etwas Kunstblut und vielleicht den weißen Kontaktlinsen, seid ihr bestens verkleidet und könnt trotzdem reden, trinken und normal agieren.

