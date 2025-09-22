Einzigartige und ungewöhnliche Kostüme für die Halloween-Party

© IMAGO / Cavan Images / Bearbeitung: GIGA 1 / 9

Kinder sammeln an Halloween Süßigkeiten und verkleiden sich als kleine Monster. Die Erwachsenen nutzen den Brauch, um sich bei einer Art „zweitem Karneval“ zu vergnügen. Die richtigen Halloween-Kostüme sind mittlerweile auch bei uns im Handel zu finden. Wir haben uns nach coolen und uncoolen Kostümen sowie nach passendem Zubehör für euch umgeschaut.

Natürlich habt ihr da nicht die völlige Freiheit wie beim Karneval. Es muss sich schon am Halloween-Thema orientieren. Also gibt es den Tod und Zombies, Gespenster, Vampire und Hexen, verschiedene Monster und Gruselgestalten.

Wir präsentieren euch hier einige der guten und ziemlich schlechten Halloween-Kostüme. Ihr trefft die Wahl – enttäuscht uns nicht!