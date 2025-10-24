Elektroauto-Leasing: So günstig wie jetzt war dieses beliebte Modell noch nie

Ihr seid auf der Suche nach einem Elektroauto und wartet auf gute Angebote? Wir haben einen besonders interessanten Deal für euch: Aktuell könnt ihr den Fiat 500 Elektro bei 9Drive für 99 Euro im Monat leasen. Hier sind alle Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei 9drive gibt es den Fiat 500e inklusive Kilometerleasing-Vertrag mit 5.000 Kilometern pro Jahr bei einer Laufzeit von 24 Monaten für eine monatliche Leasingrate von 99 Euro (Angebot bei 9Drive anschauen). Es handelt sich mit Tageszulassungen mit einer Laufleistung von etwa 100 KM, die direkt verfügbar sind.

Zum Leasing-Angebot bei 9drive

Anzeige

Privatleasing: Der Fiat 500e im Überblick

Der Fiat 500e ist aufgrund seiner kompakten Größe und Wendigkeit als eines der praktischsten Autos für den täglichen Stadtverkehr bekannt. Mit einem 118 PS starken Elektromotor erreicht der Kleinwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und bietet mit einer Reichweite von bis zu 322 Kilometern genügend Leistung für längere Strecken und Ausflüge.

Dabei kombiniert der Fiat 500e ein komfortables und dynamisches Fahrerlebnis. Er ist mit einem 10,25-Zoll-Infotainmentsystem mit integriertem Navigationssystem ausgestattet, das eine einfache Steuerung von Apps, Navigation und Kommunikation über Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht. Für Sicherheit sorgen moderne Assistenten wie Notbremsassistent, Totwinkel-Warner, Spurhalte-Assistent sowie die 360-Grad-Parksensoren – besonders praktisch in engen Parklücken oder beim Rangieren im urbanen Raum.

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 2-türig

Erstzulassung: 02/2025

Kilometerstand: 100 Kilometer

Leistung: 118 (87 kW)

Reichweite: 322 Kilometer (WLTP)

Verbrauch: 13,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (kombiniert)

CO₂-Emissionen: 0,0 Gramm pro Kilometer

Energieeffizienzklasse: A

Listenpreis: 34.990 Euro

Händlerstandort: Mehrere in Ostdeutschland

Ab sofort verfügbar

Zum Leasing-Angebot bei 9drive

Anzeige

Elektroauto leasen: Kostenrechnung

Kosten des reinen Leasingvertrages:

24 × 99 Euro monatliche Leasingrate

monatliche Leasingrate Bereitstellungskosten: 1.199 Euro

Sonderzahlung: 0 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 3.575 Euro

Der Leasingfaktor beträgt hervorragende 0,28

Bei diesem Angebot fällt neben der monatlichen Leasingrate einmalig 1.199 Euro für die Überführung des Elektroautos, während weitere Gebühren wie eine Anzahlung nicht erforderlich sind. Somit sind die Kosten äußerst überschaubar. Beachtet allerdings, dass die Kosten für Versicherung und GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind und dass zusätzliche Kosten entstehen können, wenn ihr die Kilometerbegrenzung überschreitet.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.