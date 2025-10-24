Elektroauto-Leasing: So günstig wie jetzt war dieses beliebte Modell noch nie

Ihr seid auf der Suche nach einem Elektroauto und wartet auf gute Angebote? Wir haben einen besonders interessanten Deal für euch: Aktuell könnt ihr den Fiat 500 Elektro bei 9Drive für 99 Euro im Monat leasen. Hier sind alle Details.
Bei 9drive gibt es den Fiat 500e inklusive Kilometerleasing-Vertrag mit 5.000 Kilometern pro Jahr bei einer Laufzeit von 24 Monaten für eine monatliche Leasingrate von 99 Euro (Angebot bei 9Drive anschauen). Es handelt sich mit Tageszulassungen mit einer Laufleistung von etwa 100 KM, die direkt verfügbar sind.
Privatleasing: Der Fiat 500e im Überblick
Der Fiat 500e ist aufgrund seiner kompakten Größe und Wendigkeit als eines der praktischsten Autos für den täglichen Stadtverkehr bekannt. Mit einem 118 PS starken Elektromotor erreicht der Kleinwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und bietet mit einer Reichweite von bis zu 322 Kilometern genügend Leistung für längere Strecken und Ausflüge.
Dabei kombiniert der Fiat 500e ein komfortables und dynamisches Fahrerlebnis. Er ist mit einem 10,25-Zoll-Infotainmentsystem mit integriertem Navigationssystem ausgestattet, das eine einfache Steuerung von Apps, Navigation und Kommunikation über Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht. Für Sicherheit sorgen moderne Assistenten wie Notbremsassistent, Totwinkel-Warner, Spurhalte-Assistent sowie die 360-Grad-Parksensoren – besonders praktisch in engen Parklücken oder beim Rangieren im urbanen Raum.
- Antrieb: Elektro
- Getriebe: Automatik
- Karosserie: 2-türig
- Erstzulassung: 02/2025
- Kilometerstand: 100 Kilometer
- Leistung: 118 (87 kW)
- Reichweite: 322 Kilometer (WLTP)
- Verbrauch: 13,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (kombiniert)
- CO₂-Emissionen: 0,0 Gramm pro Kilometer
- Energieeffizienzklasse: A
- Listenpreis: 34.990 Euro
- Händlerstandort: Mehrere in Ostdeutschland
- Ab sofort verfügbar
Elektroauto leasen: Kostenrechnung
Kosten des reinen Leasingvertrages:
- 24 × 99 Euro monatliche Leasingrate
- Bereitstellungskosten: 1.199 Euro
- Sonderzahlung: 0 Euro
- Gesamtkosten nach 24 Monaten: 3.575 Euro
- Der Leasingfaktor beträgt hervorragende 0,28
Bei diesem Angebot fällt neben der monatlichen Leasingrate einmalig 1.199 Euro für die Überführung des Elektroautos, während weitere Gebühren wie eine Anzahlung nicht erforderlich sind. Somit sind die Kosten äußerst überschaubar. Beachtet allerdings, dass die Kosten für Versicherung und GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind und dass zusätzliche Kosten entstehen können, wenn ihr die Kilometerbegrenzung überschreitet.
