Elon Musk: Neue Messenger-App nimmt nicht nur WhatsApp ins Visier

Der Milliardär hat wieder große Pläne.

Elon Musk arbeitet nach eigener Aussage weiter an einem neuen Messenger. Die App soll X Chat heißen und unabhängig von seiner Twitter-Plattform X funktionieren. Besonderen Wert legt er auf Datenschutz und Verschlüsselung, heißt es.

X Chat: Elon Musk stellt Messenger-Details vor

In einem Podcast hat Elon Musk erste Details zu X Chat verraten. Demnach soll die Messenger-App gleich zu Beginn auf eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzen. Diese orientiert sich Musk zufolge technisch an der Struktur von Bitcoin als Peer-to-Peer-System.

So könne die App gezielt Schutz vor unbefugten Zugriffen bieten, meint Musk. Nutzer sollen ihre Inhalte ausschließlich mit den Empfängern teilen, nicht mit Plattformbetreibern oder Werbenetzwerken.

X Chat sei auch nicht als Erweiterung der bisherigen Direktnachrichten auf seiner X-Plattform zu verstehen, sondern eine eigenständige App. Sie soll den Versand von Textnachrichten und Dateien sowie Sprach- und Videoanrufe umfassen. Laut Musk soll X Chat aber dennoch direkt über die bestehende X-App verwendet werden können.

Mit Blick auf bestehende Dienste wie WhatsApp und Telegram will sich Musk vor allem durch ein klares Versprechen abheben: keine Werbung, kein Tracking und keine kommerzielle Nutzung oder Weitergabe von Nutzerdaten (Quelle: Gizchina).

Meta widerspricht Musks WhatsApp-Kritik

Musk kritisiert, dass Messenger-Dienste wie WhatsApp strukturelle Schwächen aufweisen würden. Sie erlaubten es Anbietern sogar, Konversationen auszuwerten und gezielte Werbung zu schalten.

Für Musk ist das nicht nur ein Datenschutzproblem, sondern auch ein potenzielles Einfallstor für Cyberangriffe. Als Anbieter von WhatsApp bestreitet Meta, dass der Konzern Nachrichten von Nutzern lesen könne.

Der Start von X Chat ist für die kommenden Monate geplant. Ein genaues Datum nennt Musk zwar nicht. Er lässt aber durchblicken, dass die Entwicklung weit fortgeschritten sein soll.