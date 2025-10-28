Elon Musk verhilft Hyundai zum Höhenflug – und schickt Tesla tiefer in die Krise

Ausgerechnet der Tesla-Chef hilft der Konkurrenz.

Elon Musk hat Tesla nicht nur zum größten Elektroautohersteller der Welt gemacht, sondern anscheinend auch zu seinem größten Problem. Eine neue Studie zeigt, wie seine politische Positionierung Millionen Kunden vergrault. Marken wie Hyundai und GM profitieren davon.

Musk kostet Tesla bis zu 1,26 Millionen Verkäufe

Seit Elon Musk die Twitter-Plattform X übernommen hat, fällt seine politische Einflussnahme immer stärker ins Gewicht. Laut einer neuen Analyse des amerikanischen National Bureau of Economic Research haben seine nicht selten extrem provokanten Aussagen und die enge Verbindung zu Donald Trump vor allem in demokratisch geprägten US-Regionen massiv Vertrauen verspielt.

Zwischen Oktober 2022 und April 2025 entgingen Tesla so bis zu 1,26 Millionen Fahrzeugverkäufe alleine in den USA, heißt es.

Autokäufer, die Tesla vor Musks Eskapaden noch durchaus positiv gegenüberstanden, greifen nun vermehrt zu Modellen von Hyundai, GM oder anderen Wettbewerbern. Die Zahl der verkauften Elektro- und Hybridfahrzeuge der Konkurrenz stieg laut Studie im selben Zeitraum um bis zu 22 Prozent.

Tesla musste 2024 sogar erstmals seit über zehn Jahren einen Rückgang bei den Auslieferungen hinnehmen. Für 2025 deutet sich ein weiteres Jahr ohne Wachstum an. Die politische Polarisierung wird für die Marke zunehmend zum Risiko.

Hyundai profitiert, Tesla verliert

Die Forscher sprechen von einem klaren Fall von „CEO-Aktivismus“ mit drastischen Folgen. Musks öffentliche Unterstützung für republikanische Politiker und seine Beteiligung am „Department of Government Efficiency“ haben Tesla für viele potentielle Käufer unattraktiv gemacht. Zwischen 2021 und 2025 stieg in den USA der Anteil demokratischer Wähler mit negativer Meinung zu Musk von 28 auf 92 Prozent (Quelle: InsideEVs).

In dieser Lücke positionieren sich andere Hersteller geschickt. Hyundai profitiert dabei besonders stark. Dazu braucht es gar keine neuen Modelle oder technische Neuerungen, sondern alleine ein besseres Image.

