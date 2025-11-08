Elon Musk zieht Billionen-Plan durch – bei dem Ego kann selbst Iron Man sich noch eine Scheibe abschneiden

Elon Musk hat es durchgezogen – und lässt sich von Tesla seinen ohnehin sicheren Lebensabend zigfach vergolden.

Elon Musk ist auf Kurs nicht mehr nur der ohnehin schon reichste Mensch der Welt zu sein, sondern mit seinem Vermögen in den Billionen-Bereich vorzustoßen. Dafür sorgt die Entscheidung der Tesla-Aktionäre, die sich mit einer satten Mehrheit von über 75 Prozent für die Rekordvergütung Musks über die kommenden 10 Jahre ausgesprochen haben.

1 Billion für Musk – wenn Tesla durch die Decke geht

Ein Ergebnis, das leider abzusehen war. Schließlich gehen rund 15 Prozent der Stimmanteile für diese Entscheidung allein auf Elon Musk selbst zurück. Aber auch viele andere Anteilseigner am E-Auto-Bauer haben klar für Musks Plan gestimmt – und sich damit in meinen Augen eine einmalige Chance entgehen lassen.

Der Plan sieht nicht einfach vor, Musk nach 10 Jahren 1 Billion US-Dollar (derzeit rund 871 Milliarden Euro) in die Hand zu drücken. Vielmehr soll der Tesla-Chef in mehreren Schritten immer mehr Aktien seines Unternehmens erhalten, deren Wert dann sein atemberaubendes Gehaltsplus ausmachen soll. Musk und Tesla müssen dafür einige Hürden nehmen, meist Steigerungen des Börsenwerts von Tesla um 500 Milliarden Dollar.

Zu den weiteren Voraussetzungen gehören:

1 Million autonome Tesla-Robotaxis müssen in Betrieb sein,

1 Million KI-Roboter sollen ausgeliefert werden,

beim künftigen Börsenwert von 2 Billionen Dollar müssen mindestens 20 Millionen Tesla-Fahrzeuge ausgeliefert sein,

Musk muss die nächsten 10 Jahre über Teil der Chefetage von Tesla bleiben,

anvisiert wird ein Börsenwert von satten 8,5 Billionen Dollar in zehn Jahren. Dabei muss ein Gewinn vor Steuern von 400 Milliarden Dollar stehen.

Vor allem das letzte Ziel, der beispiellose Wert von Tesla in zehn Jahren, ist dabei entscheidend dafür, dass Musks über die Jahre wachsender Anteil tatsächlich den Wert von 1 Billion Dollar knackt. Aktuellen Erwartungen zufolge sichert ihm der Deal über die kommenden Jahre bis zu knapp 424 Millionen Aktien des E-Auto-Bauers (Quelle: Tagesschau).

Musk will machen können, was er will

Musks Anteil würde damit auf über 25 Prozent an Tesla steigen – der entscheidende Wert, um Teslas Zukunft nicht mehr ohne Musk oder gegen seinen Willen beeinflussen zu können. Er hätte damit eine Sperrminorität im eigenen Unternehmen und könnte fast ungestört schalten und walten, wie er will.

Und genau das ist es, worauf Musks Plan letztlich abzielt. Der Tagesschau zufolge hat er selbst im Vorfeld der Abstimmung bekanntgegeben, dass es ihm weniger auf den Wert der Aktien ankommt. Sondern in erster Linie darauf, seinen Anteil auf über 25 Prozent zu erhöhen.

Die praktisch uneingeschränkte Macht, die er etwa bei Twitter, jetzt X, genießt, scheint Musk – wenig überraschend – gut zu gefallen. Seine Selbstwahrnehmung, eine solche Menge an Geld zu verdienen, muss man schon fast bewundern. Ein Tony Stark – alias Iron Man – zu seinen schlimmsten Zeiten kommt mir im Vergleich fast vor wie ein von Minderwertigkeitskomplexen zerfressener Zweifler. Stellt euch doch bitte mal vor, was man mit dieser Menge Geld tun könnte!

Geschenkt, dass es jede Menge Hürden in Musks Plan gibt, die man sich kaum vorstellen kann, zu überwinden. Dass auch nur ein einziges Robotaxi von Tesla durch die Gegend fährt, finde ich schwer genug vorstellbar. Aber viele Menschen steigen ja auch tagtäglich in ihren eigenen Tesla ein und nutzen dessen Assistenzprogramme, obwohl sie ihre Unversehrtheit in einer laufenden Beta aufs Spiel setzen – vom komplett entgleisten Mad-Max-Modus ganz abgesehen, den Musk gut gelaunt wieder auf die Straßen loslässt.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tesla-Produkte in Zukunft so einen reißenden Absatz finden werden. Ehrlich gesagt, nicht einmal, dass KI-Roboter in zehn Jahren marktreif genug sind, um überhaupt in entsprechender Stückzahl produziert und verkauft werden zu können.

Aber Musk wäre nicht Musk, wenn sein Ego sich vorstellen könnte, er würde mit seinen Wolkenschlössern einmal scheitern. Ich hingegen wünsche mir, ihm und uns, dass die hochfliegenden Pläne des Elon Musk gegen die Wand fahren, wie seine Autos im Autopiloten es ja hin und wieder auch noch gerne tun.

Leider glaubt ein kleiner Teil von mir aber auch daran, dass künftige Manager-Generationen das Leben und die Taten des Elon Musk mit biblischer Versessenheit aus Lehrbüchern aufsaugen werden. Kein anderer Mensch kann wohl mit Fug und Recht als der Machiavelli unserer Zeit angesehen werden – und auch den stellt er natürlich mit Leichtigkeit in seinen bald billionenschweren Schatten.