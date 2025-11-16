Elon Musks große Ziele fordern einen hohen Preis von den Mitarbeitern

Während Musk seinen Megabonus einstreicht, droht Tesla-Arbeitern das "härteste Jahr ihres Lebens"

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Botschaft von Teslas KI-Chef Ashok Elluswamy an seine Mitarbeiter war unmissverständlich. In einem internen Meeting stimmte er die Teams für den Tesla Autopiloten und den Roboter Optimus darauf ein, dass 2026 das „härteste Jahr“ ihres Lebens werden wird. Laut einem Teilnehmer sollte dieses Treffen ein „Weckruf“ sein, um allen die Dringlichkeit der kommenden Aufgaben zu verdeutlichen (Quelle: Business Insider).

Anzeige

Der immense Druck hat konkrete Gründe – und extrem ehrgeizige Zeitpläne. Elon Musk will den Robotaxi-Dienst des Unternehmens bereits bis Ende 2025 in acht bis zehn amerikanischen Metropolen an den Start bringen. Gleichzeitig soll gegen Ende 2026 die Produktion des humanoiden Roboters Optimus anlaufen, was eine enorme technische und logistische Herausforderung darstellt. Für die Mitarbeiter bedeutet das eine Arbeitsintensität, die alles Bisherige übertreffen soll.

Anzeige

Musks Vision bedeutet Druck für die Mitarbeiter

Diese Projekte sind für Tesla und Musk von existenzieller Bedeutung. Sein gigantisches Vergütungspaket enthält Meilensteine, die für viele Branchenkenner utopisch klingen – darunter der Einsatz von einer Million Robotaxis und die Fertigung von einer Million humanoider Roboter. Ohne den vollen Einsatz seiner KI-Spezialisten sind diese Ziele unerreichbar.

Die Arbeitskultur bei Tesla, besonders in den hoch spezialisierten KI-Teams, gilt ohnehin schon als extrem fordernd. Lange Arbeitstage und eine hohe Belastung sind hier an der Tagesordnung. Regelmäßige wöchentliche Meetings mit Elon Musk, die sich laut ihm auch mal bis Mitternacht hinziehen können, unterstreichen den hohen Stellenwert und die Erwartungshaltung, die auf den Teams lasten.

Anzeige

Der Vorstoß kommt in einer Zeit, in der Tesla seinen technologischen Vorsprung verteidigen muss. Im Bereich des autonomen Fahrens und der humanoiden Robotik wächst der Wettbewerb stetig. Die aggressiven internen Ziele sind daher auch eine Reaktion auf den externen Druck und sollen sicherstellen, dass Tesla in diesen entscheidenden Zukunftsmärkten eine wichtige Rolle spielt.