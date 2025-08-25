Eltern aufgepasst: Diese geheime Lidl-Funktion schenkt euch Gratis-Babyartikel

Wer die „Lidl Plus“-App nutzt, kann sich dort für den „Family Club“ anmelden (früher „Liddle Club“) und sich eine „Babybox“ sichern. Was bringt das und welche Vorteile hat man davon?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Direkt zum Club bei Lidl

Die Anmeldung ist für Nutzer der Lidl-Plus-Nutzer in der App möglich.

Anzeige

Für den „Lidl Family Club“ anmelden

So meldet man sich für den Familien-Club an:

Öffnet die Lidl-Plus-App. Stellt sicher, dass ihr mit eurem Konto eingeloggt seid. Tippt unten auf „Mehr“. Drückt auf „Mein Lidl-Konto“. Auf der nächsten Seite füllt ihr die Daten bei „Über mich“ aus. Wichtig ist dabei, die Anzahl und das Alter der Kinder zu hinterlegen. Drückt auf „Los geht’s“, um euch anzumelden. Anschließend erhaltet ihr wöchentlich für Familien optimierte Coupons.

Anzeige

Das Profil könnt ihr auch online im Browser vervollständigen. Das geht hier.

Mehr Infos zum Club direkt bei Lidl

Anzeige

Gratis Lidl-Babybox abholen

Wer sich im Family-Club angemeldet hat, kann sich eine „Lidl Babybox“ abholen. Dabei handelt es sich um ein „Willkommensgeschenk zur Geburt“ des eigenen Kindes. (Quelle: Lidl). So bekommt ihr die Box:

Öffnet die Lidl-Plus-App. Steuert den Bereich „Mehr“ an. Wählt den Abschnitt „Profil“ aus. Hier könnt ihr die „Babyboxen“ ansteuern. Registriert euch für das Geschenk, indem ihr die benötigten Daten eingebt.

Was genau in den Babyboxen enthalten ist, soll eine Überraschung sein. Lidl verspricht dabei Folgendes:

„Nach der Geburt eines Neugeborenen, erhält das Mitglied ein Willkommensgeschenkpaket, das Babyartikel oder familienorientierte Produkte enthalten kann.“

Das Geburtsdatum muss bis spätestens 3 Monate nach der Geburt nachgewiesen werden.

Seid ihr einmal angemeldet, bekommt ihr darüber hinaus per Newsletter Informationen und Tipps zum Umgang mit Kindern. Zudem werden hier zusätzliche, auf Kinder zugeschnittene Coupons freigeschaltet.

Zum Lidl-Online-Shop

Wer sich für den Family-Club angemeldet, bekommt ihr die kostenlose Geschenkbox zur Geburt eines Kindes.

Was ist in den Boxen enthalten? In den Geschenkboxen findet man verschiedene Artikel für Kinder aus dem Lidl-Sortiment. Dazu gehören Spielsachen, Pflegeprodukte, Kleidung und andere Überraschungen.

Die Vorteile des Lidl-Plus-Family-Clubs im Überblick: Eine Geschenkbox für Kinder

Exklusive Coupons für Lidl-Einkäufe, etwa für Windeln oder Babynahrung

Rabatte bei Partnern

Tipps für Eltern per Newsletter

Anzeige

Die Anmeldung für den Family-Club ist kostenlos. Eine Anmeldung bei Lidl-Plus wird vorausgesetzt. In der App lassen sich Daten zu Kindern im Alter von 0 bis 8 Jahren hinterlegen. Zudem kann man dort seine Schwangerschaft angeben, um die Lidl-Club-Vorteile zu nutzen.