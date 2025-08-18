„Empfehle ich Freunden“: Diese 77-Euro-Kopfhörer auf Amazon überraschen sogar Experten

Gute Kopfhörer müssen nicht teuer sein: Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt der bekannte YouTuber iKnowReview. Sein Geheimtipp kostet gerade einmal 77 Euro bei Amazon – und sie sind so gut, dass er sie sogar Freunden und Familien empfiehlt.

In einer Welt voller Lärm wird Stille zum Luxus. Wer aber glaubt, dass gute Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) ein kleines Vermögen kosten müssen, irrt sich gewaltig. Im großen Vergleichstest von iKnowReview (Video unten) schneiden die Nothing Ear A exzellent ab: „Das sind auch die Kopfhörer, die ich Freunden und Familie empfehle“, so der YouTuber, der fast 600.000 Abonnenten hat. Aktuell gibt es Nothing-Kopfhörer für 77 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bei Amazon.

Nothing Ear A Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Mit transparentem Case. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 16:33 Uhr

Für wen lohnen sich die Nothing Ear A bei Amazon?

Musikliebhaber , die starke Geräuschunterdrückung zu einem fairen Preis suchen

Individualisten , die sich mit dem transparenten Design abheben wollen

Gelegenheitshörer, die nur grundlegende Kopfhörer-Features benötigen und auf Premium-Funktionen verzichten können

Die Nothing Ear A setzen auf einen intelligenten Ansatz bei der Geräuschunterdrückung. Der Smart-ANC-Algorithmus prüft automatisch die Abdichtung im Gehörgang und passt die Unterdrückung entsprechend an – bis zu 45 dB stark. Ob im überfüllten Zug oder im lärmenden Café: Die Kopfhörer schaffen eine Oase der Ruhe. Je nach Umgebung wählt das System wählt sogar automatisch zwischen drei ANC-Stufen.

Beim Sound punkten die Ear A mit einem kraftvollen 11-mm-Treiber, der doppelt so viel Leistung wie der Vorgänger liefert. Zwei zusätzliche Belüftungsöffnungen verbessern den Luftstrom und reduzieren Verzerrungen merklich. Der Bass-Enhance-Algorithmus verstärkt tiefe Frequenzen in Echtzeit – perfekt für alle, die gerne das letzte Quäntchen aus ihren Lieblingssongs herausholen möchten.

Ein praktisches Extra ist die ChatGPT-Integration, mit der die Künstliche Intelligenz direkt im Ohr ist und Fragen beantwortet. Die Funktion ist allerdings nur für Besitzer eines Nothing-Handys verfügbar. Zehn Stunden Akkulaufzeit verspricht Nothing bei ausgeschaltetem ANC. YouTuber iKnowReview kommt in seinem Test mit ANC auf die Hälfte. Das ist solide, aber nicht herausragend. Immerhin bieten die Nothing Ear A aber Schnellladen, sodass man nach wenigen Minuten im Case wieder Musik hören kann.

Amazon-Kunden loben Sound und faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit 4,4 von 5 Sternen überzeugen die Nothing Ear A die Amazon-Kundschaft auf ganzer Linie. Besonders gelobt werden der kraftvolle Sound und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. „Überragender Sound & tolles Design zum fairen Preis!“, so ein Käufer, der die Bestnote vergibt.

Der In-Ear-Vergleichstest von iKnowReview:

