Ende der Einspeisevergütung? Solaranlagen-Besitzer sollen zahlen

Der RWE-Chef nimmt Solaranlagen-Besitzer im Visier.

Wer eine Solaranlage besitzt, könnte bald in die Röhre schauen. RWE-Chef Markus Krebber stellt die Einspeisevergütung in Frage – und will private Haushalte an den Netzkosten beteiligen. Seine Aussagen treffen auf heftigen Widerstand.

Solar: RWE-Chef gegen Einspeisevergütung

Markus Krebber, Vorstandschef von RWE, hat seine Vision der Energieversorgung der Zukunft vorgestellt: Private Betreiber von Solaranlagen sollen keine Einspeisevergütung mehr erhalten. Die Förderung sei „sozial ungerecht“ und „unnötig“.

Krebber spricht sich dafür aus, dass alle, die Strom ins Netz einspeisen, sich finanziell am Ausbau der Infrastruktur beteiligen. Seine Forderung würde also so gut wie alle Besitzer der rund 4,2 Millionen Solaranlagen in Deutschland betreffen. Es geht ihm ausdrücklich nicht nur um neue Installationen, sondern auch um bereits angeschlossene Systeme.

Die Aussagen des RWE-Chefs kommen zu einem Zeitpunkt, an dem auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ein Ende der Solarförderung prüft. Krebber geht allerdings weiter und stellt gleich die gesamte Rolle privater Einspeiser in Frage.

Kritik kommt aus der Solarbranche

Die Reaktionen aus der Branche sind eindeutig. Philipp Schröder, Chef von 1Komma5Grad, verweist auf Milliarden-Subventionen für Kohlekraftwerke und nennt die Aussagen von RWE „unangemessen“. Peter Knuth vom Bundesverband Solarhandwerk warnt davor, dass die aktuelle Debatte Kunden verunsichert. Bereits jetzt würden viele zweifeln, ob sich eine Photovoltaikanlage noch lohnt.

Laut Knuth kostet eine typische 10-Kilowatt-Anlage derzeit etwa 20.000 Euro. Ohne Einspeisevergütung und bei möglicher Rückkehr der Mehrwertsteuer könnte sich die Amortisation auf bis zu 16 Jahre verlängern. Die Wirtschaftlichkeit für private Haushalte steht damit infrage. Für viele wird die Entscheidung für eine Solaranlage damit deutlich schwerer (Quelle: Merkur).