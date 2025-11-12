Ende von Windows 10: Microsofts Plan geht jetzt schon auf

Die Deadline wirkt.

Ohne Support für Windows 10 hat Microsoft eine der größten PC-Erneuerungswellen der letzten Jahre ausgelöst. Viele Systeme fliegen jetzt raus, weil Microsoft es so will.

Windows-10-Aus sorgt für kleinen PC-Boom

Mit dem Aus für Updates für Windows 10 im Oktober haben viele Unternehmen und private Nutzer begonnen, ältere PCs auszutauschen. Schon jetzt zeigt sich, wie stark das den Markt beeinflusst. Laut neuen Zahlen stieg der globale PC-Absatz im dritten Quartal 2025 um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Rund 40 Prozent aller noch genutzten Rechner sollen laut Berechnungen mit Windows 10 laufen. Mit dem Support-Aus reagieren jetzt viele Unternehmen und private Haushalte, um kompatible Hardware zu beschaffen. Besonders profitieren davon Hersteller wie Lenovo, Apple und Asus, die jeweils zweistellig zulegen konnten. Kleinere Marken tun sich hingegen schwerer und verlieren an Marktanteil.

Lenovo erzielte mit 17,4 Prozent zuletzt das stärkste Wachstum, Apple folgt mit 14,9 Prozent. Auch Asus legte deutlich zu. HP bleibt stabil auf Platz zwei, Dell gibt leicht nach. Insgesamt bündeln die fünf größten Anbieter inzwischen rund drei Viertel des gesamten Markts.

KI-Rechner stehen in den Startlöchern

Noch basiert der Anstieg bei PC-Verkäufen vor allem auf klassischen Hardware-Updates. Doch im Hintergrund bereiten sich Hersteller auf eine neue Gerätegeneration vor. KI-PCs mit speziellen Beschleunigern für lokale KI-Anwendungen sollen ab 2026 die nächste Welle auslösen, heißt es (Quelle: Counterpoint Research).

Intel, Qualcomm und Nvidia haben bereits Chips angekündigt oder im Einsatz, die viel Rechenleistung und KI-Funktionalität direkt auf dem Gerät kombinieren. In den kommenden Jahren soll das Thema zum Treiber der Branche werden. Bis dahin geht es für viele Kunden aber erstmal darum, von Windows 10 wegzukommen.