Endlich Abkühlung: Ein Kissen auf Amazon rettet euch vor der Hitze

Draußen herrscht die Hitze und eure Wohnung heizt sich immer weiter auf? Bei diesen Temperaturen finden viele kaum noch Schlaf – doch das kühlende Lavakissen für 33,90 Euro bei Amazon kann echte Abhilfe schaffen.

Am Tag wird geschwitzt und in der Nacht kaum geschlafen: Hitze macht vielen Menschen in Deutschland das Leben schwer. Abhilfe schaffen aber nicht nur ratternde Ventilatoren, sondern auch ein praktisches Kühlkissen bei Amazon: Das 2-in-1 Kühl- & Wärmekissen von Physiotherm wird euch im Sommer kühlen und sorgt im Winter für wohlige Wärme. Für 33,90 Euro (jetzt ei Amazon anschauen) ist das hochgelobte Kissen ein richtiger Dauerbrenner bei Amazon.

LAVAcare 2-in-1 Kühl- & Wärmekissen Klassik • Kühlendes Kissen mit Lavasand • Für Gefrierfach, Mikro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 09:32 Uhr

Für wen lohnt sich das Lavakissen bei Amazon?

Für alle, die bei hohen Temperaturen nicht schlafen können

Menschen, die im Winter oft frieren

Wer an Rückenproblemen leidet

Menschen, die keine Probleme mit Hitze oder Kälte haben

Das 2-in-1-Kissen beeindruckt durch die vielseitige Anwendung: Das Kissen ist mit Lavasand gefüllt und speichert somit Kälte wie auch Wärme, wobei beides während der Anwendung gleichmäßig abgegeben wird.

Ihr könnt das Lavakissen etwa in den Backofen oder die Mikrowelle zum Aufwärmen legen, oder in das Kühlfach, damit es euch erfrischende Abkühlung verschaffen kann. Bis zu 30 Minuten gibt das Kissen Wärme oder Kälte ab. Der Bezug besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und kann bei 40 Grad gewaschen werden.

Die Anwendung ist so vielseitig, wie ihr es möchtet: Ihr könnt das Lavakissen abends aus dem Gefrierschrank nehmen und euch damit im Bett abkühlen, um besser einschlafen zu können. Im Nacken wirkt Kälte am besten, um euch das Gefühl von Linderung zu geben. Falls ihr Rückenschmerzen habt oder im Winter friert, ist das Lavakissen auch ein optimaler Wärmespender, der sich an jede Position anpasst.

Amazon-Käufer loben vielseitige Anwendung

Auf Amazon hat das Kühl- und Wärmekissen 4,4 von 5 Sterne und wird damit sehr positiv von den Käufern bewertet. Besonders hervorgehoben wird die einfache sowie vielseitige Anwendung des Kissens:

Robust, schnelle Erwärmung in der Mikrowelle, ist nach vielen Jahren schon mein Zweites. Neururer Liesbet bei Amazon

Der Lavasand lässt sich fix in der Mikrowelle erwärmen und liegt dann gemütlich schwer auf einem drauf. Würde ich wieder kaufen! Caramelita bei Amazon

Kritikpunkte gibt es natürlich auch. Das Kissen ist manchen Käufern nicht warm genug. Falls ihr also hohe, langanhaltende Wärme benötigt, könnte das Lavakissen nicht die richtige Option für euch sein. In dem Fall empfiehlt sich eher das Heizkissen von BR Bringer bei Amazon.

So finden wir die besten Schnäppchen

