Endlich nicht mehr teuer? Philips Hue bringt neue Produkte in Stellung

Gibt es die beliebten Smart-Lichter bald endlich zu vernünftigen Preisen?

Philips Hue bringt eine neue Produktreihe in Position. Mit Hue Essential sollen smarte Glühbirnen mit minimal eingeschränkter Leistung zu günstigeren Preisen vertrieben werden. Bereits im September 2025 sollen die neuen Leuchtmittel Berichten nach auf den Markt kommen – perfekt für preisbewusste Smart-Licht-Fans. (Quelle: Smartlights)

Philips Hue Essential: Neue Produktreihe für kleineres Geld

Zum Start von Hue Essential will Philips günstigere E27- und GU10-Glühbirnen verfügbar machen. Die Leistungen der Leuchtmittel sind hinsichtlich der Farbtemperatur und Helligkeit ein wenig eingeschränkt, allerdings nicht allzu viel schlechter als die Standard-Modelle.

Das neue GU10-Modell soll eine Farbtemperatur zwischen 2.200 und 6.500 Kelvin darstellen können, sowie eine Helligkeit von bis zu 375 Lumen erreichen. Die Standardversion schafft dagegen eine Farbtemperatur zwischen 2.000 und 6.500 Kelvin sowie bis zu 400 Lumen.

Die neue E27-Glühbirne wird ebenfalls nur 2.200 bis 6.500 Kelvin erreichen, dafür muss sie bei der Helligkeit keine Abstriche machen. Ebenso wie das Standardmodell kommt die Hue-Essential-Birne auf bis zu 806 Lumen. Mit der Hue Bridge und der App sollen die neuen Artikel ebenfalls nutzbar sein.

Endlich, Philips! Günstige Hue-Glühbirnen sind eine gute Idee Ich mag meine Philips-Hue-Lichter sehr gerne und bin immer daran interessiert, noch mehr smarte Leuchten in meiner Wohnung zu integrieren. Allerdings ist der Preis von Philips Hue dabei stets ein echtes Hindernis – ohne Rabattaktionen und Deals sind mir die Produkte zumeist schlicht zu teuer. Günstigere Einsteiger-Modelle ergeben deswegen viel Sinn. Die eher minimalen Einschränkungen dürften da bei vielen Interessierten nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Allerdings ist natürlich noch die Frage offen, wie weit Philips angesichts der ähnlichen Leistung mit dem Preis heruntergehen wird. Gregor Elsholz

