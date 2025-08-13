Endlich Ruhe auf dem iPhone: Mit dieser Apple-Einstellung klappt’s

Warum erinnert euch euer iPhone ständig an dieselbe Nachricht?

Wer regelmäßig SMS oder iMessages erhält, kennt das Problem: Das iPhone meldet sich nicht nur einmal – sondern gleich doppelt. Alle zwei Minuten wiederholt es den Hinweiston. Die gute Nachricht: Diese Funktion lässt sich mit wenigen Handgriffen deaktivieren. Wir zeigen euch, wie ihr euer iPhone endlich zum Schweigen bringt.

Doppelter Nachrichtenton auf dem iPhone – nützlich oder einfach nur nervig?

Apple meint es eigentlich gut: Der doppelte Hinweiston bei neuen SMS oder iMessages soll verhindern, dass wichtige Nachrichten übersehen werden. Der zweite Ton kommt standardmäßig zwei Minuten nach dem ersten – ideal für alle, die ihr iPhone nicht immer im Blick haben.

In der Praxis sorgt diese Einstellung aber oft für nervige Doppel-Benachrichtigungen, gerade wenn man bewusst nicht sofort antworten will oder die Nachricht bereits anderweitig gesehen hat (zum Beispiel über die Apple Watch oder das iPad). Glücklicherweise bietet iOS eine einfache Lösung – man muss nur wissen, wo sie versteckt ist.

So deaktiviert ihr den doppelten SMS-Ton

Folgt einfach diesen Schritten:

Öffnet die Einstellungen auf eurem iPhone. Wählt Mitteilungen. Scrollt nach unten und tippt auf Nachrichten. Ganz unten findet ihr Mitteilungen anpassen – dort tippen. Wählt nun den Punkt Hinweise wiederholen. Setzt den Haken bei Niemals.

Und das war’s auch schon: Ab sofort spielt euer iPhone den Nachrichtenton nur noch einmal ab – kein nerviges doppeltes „Ping“ mehr.

Statt „1-mal“ lieber „Niemals“ wählen. (© Screenshot GIGA)

Was noch wichtig ist: Diese Einstellung betrifft ausschließlich die Nachrichten-App von Apple, also SMS und iMessage. Andere Messenger wie WhatsApp, Telegram oder Signal spielen von Haus aus nur einmal einen Ton ab – dort gibt’s keine Wiederholung.

Wenn ihr euch später doch wieder mehrfach erinnern lassen wollt, könnt ihr den Vorgang einfach rückgängig machen. Neben „Niemals“ stehen euch auch Optionen wie „1-mal“, „2-mal“ bis zu „10-mal“ zur Auswahl – ganz wie ihr mögt.

Wir meinen: Eine kleine Einstellung, die Nerven spart

Apple versteckt manche Funktionen tief im System – doch wer sie kennt, kann sich viel Alltagfrust ersparen. Der doppelte SMS-Ton gehört genau in diese Kategorie. Wer ihn ausschaltet, macht sein iPhone ein Stück ruhiger – gerade im Büro, in Meetings oder abends auf dem Sofa.