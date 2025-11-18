Endlich Verlass auf die Wettervorhersage: Pixel-Nutzer profitieren zuerst

Schluss mit ungenauen Prognosen.

Google hat ein neues System für Wettervorhersagen vorgestellt, das deutlich schneller und präziser arbeiten soll. WeatherNext 2 kommt in der Handy-Welt zuerst auf Pixel-Smartphones zum Einsatz. In der Google-Suche und bald auch in Google Maps steht die Wetterprognose ebenfalls bereit.

Google-KI verbessert Wettervorhersagen

Das neue Modell stammt von Googles DeepMind-Abteilung. Die Technik basiert vollständig auf KI, erklärt der Hersteller. Statt mit klassischen Wetterdaten rechnet das System mit viel mehr Wahrscheinlichkeiten und möglichen Szenarien. Laut Google sind es mehrere Hundert pro Vorhersage. Dadurch sollen auch schwierige Wetterlagen besser abgebildet werden, heißt es zum Start.

Die Berechnungen laufen nicht nur schneller, sondern liefern auch genauere Ergebnisse im Minutentakt und mit hoher Auflösung. Das Modell lernt dabei aus vergangenen Wetterdaten und simuliert, wie sich Temperatur, Wind oder Luftfeuchtigkeit entwickeln könnten. Besonders hilfreich soll das bei Extremwetter oder schnellen Wetterwechseln sein (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Das System arbeitet dabei nicht nur mit einzelnen Wetterwerten, sondern verknüpft diese miteinander. So lässt sich besser abschätzen, welche Regionen von Hitzewellen betroffen sein könnten oder wie viel Strom ein Windpark voraussichtlich erzeugt. Laut Google übertrifft WeatherNext 2 das Vorgängermodell in fast allen Bereichen, etwa bei Vorhersagen für Temperatur, Windstärke oder Luftdruck.

WeatherNext 2 startet auf Pixel-Handys

WeatherNext 2 wird Schritt für Schritt in bestehende Dienste integriert. Schon jetzt liefert es die Grundlage für Wetterinfos in der Google-Suche und bei Pixel-Handys. In den nächsten Wochen soll Google Maps hinzukommen.

Google erklärt zudem, dass man die eigene Wetterforschung künftig öffentlich zugänglich machen will. Ziel sei es, die Technik für Wissenschaft, Wirtschaft und Alltag nutzbar zu machen.

