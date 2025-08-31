Energie-Verbrauch zu hoch? Auf diese Stromfresser solltet ihr besonders achten

Hier zeigen wir mit einem Musterbeispiel, welche Mengen eine Einzelperson pro Jahr sowie pro Monat im Haushalt durchschnittlich benötigt. Außerdem erfahrt ihr, welche Geräte die Hauptverbraucher von Strom in eurem Haushalt sind.
Durchschnittlicher Stromverbrauch für eine Person
Der tatsächliche Stromverbrauch einer Person hängt von vielen Faktoren ab wie: Alter der Person, Lebensstil, Hausbauweise, Haushaltsausstattung, genutzte elektrische Geräte, Anzahl von Personen im Haushalt. Um eine Orientierung zu geben, nehmen wir den durchschnittlichen Stromverbrauch in Deutschland als Beispiel.
Laut Stromspiegel lag der durchschnittliche Stromverbrauch für einen Zweipersonenhaushalt in Deutschland im Jahr 2025 (Stand 13.5.2025) bei etwa 1.900 bis 3.200 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr.
Beispielrechnung: Stromverbrauch pro Person pro Jahr
- Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Haushalt: 3.200 kWh/Jahr
- Durchschnittliche Anzahl der Personen pro Haushalt: 2 Personen
- Berechnung des Stromverbrauchs pro Person: 3.200 kWh / 2 Personen = 1.600 kWh pro Person pro Jahr
Rechnung: Kosten für den jährlichen Stromverbrauch
- Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch pro Person: 1.600 kWh
- Durchschnittlicher Strompreis Deutschlands: 0,40 Euro/kWh
Die Kosten berechnen sich wie folgt:
- Kosten = Stromverbrauch × Strompreis
- Kosten = 1.600 kWh × 0,40 Euro/kWh
- Kosten = 640 Euro pro Person pro Jahr
Bedenkt, dass dies ein geschätzter Durchschnittswert ist. Der individuelle Stromverbrauch hängt nicht nur von der Anzahl der Personen ab, sondern auch von euren persönlichen Lebensgewohnheiten. Die Nutzung von elektrischen Geräten und eure Hausdämmung spielen auch eine Rolle. Haushalte mit Photovoltaikanlagen können ihren Bezug aus dem Netz deutlich reduzieren.
Dank Wärmepumpen und smarter Stromzähler (Smart Meter) könnt ihr euren Stromverbrauch besser steuern, Kosten sparen und gleichzeitig nachhaltiger mit Energie umgehen.
Rechnung: Monatlicher Stromverbrauch & -Kosten
Wenn man von der obigen Rechnung mit 640 Euro Stromkosten pro Jahr ausgeht, ergibt das pro Monat einen Betrag von 53,33 Euro pro Person. Der Stromverbrauch pro Person pro Monat wäre dann 133,33 kWh.
Wodurch verbraucht eine Person am meisten Strom?
Hier seht ihr die Hauptursachen für den höchsten Stromverbrauch. Anhand dieser Schätzung könnt ihr erkennen, wo ihr durch euer Verhalten am meisten Geld sparen könnt:
- Elektrofahrzeuge: 2.000 kWh * 0,40 Euro/kWh = 800 Euro/Jahr
- Heizung/Kühlung (Klimaanlagen, Heizlüfter und elektrische Heizungen): 1.500 kWh * 0,40 Euro/kWh = 600 Euro/Jahr
- Wassererwärmung (Elektrische Boiler und Durchlauferhitzer): 800 kWh * 0,40 Euro/kWh = 320 Euro/Jahr
- Küchengeräte: 400 kWh * 0,40 Euro/kWh = 160 Euro/Jahr
- Beleuchtung: 400 kWh * 0,40 Euro/kWh = 160 Euro/Jahr
- Unterhaltungselektronik: 400 kWh * 0,40 Euro/kWh = 160 Euro/Jahr
- Kühlschrank/Gefrierschrank: 300 kWh * 0,40 Euro/kWh = 120 Euro/Jahr
- Waschmaschine und Trockner: 300 kWh * 0,40 Euro/kWh = 120 Euro/Jahr
- Geschirrspüler: 250 kWh * 0,40 Euro/kWh = 100 Euro/Jahr
- Standby-Verbrauch: 150 kWh * 0,40 Euro/kWh = 60 Euro/Jahr
- Laden von Geräten: 75 kWh * 0,40 Euro/kWh = 30 Euro/Jahr
- Haushaltsroboter: 40 kWh * 0,40 Euro/kWh = 16 Euro/Jahr
Was tun bei einem Stromausfall?
Bei einem Stromausfall solltet ihr Ruhe bewahren und bestenfalls auf längere Ausfälle vorbereitet sein. Wichtige Maßnahmen sind:
- Lichtquellen
- empfindliche Geräte vom Netz trennen
- warme Kleidung
- ausreichend Wasser
- Nahrung bereithalten
Ausfälle betreffen Kühl- und Gefrierschränke, Heizung, Internet, Mobilfunk und Leitungswasser. Wenn ihr gut vorbereitet sein wollt, könnt ihr zusätzlich kleine Stromerzeuger oder Solar-Ladegeräte nutzen.