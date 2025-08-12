Enormes Sparpotenzial: Strom- und Gaskunden verschenken Milliarden

Wer beim Blick auf die Rechnung des Energieversorgers schlechte Laune kriegt, ist offensichtlich nicht allein.

Die Verbraucher in Deutschland zahlen zu viel für Strom und Gas. Während wohl fast jeder diese Tatsache schon beim Blick auf die eigene Rechnung unterstützen würde, gibt es jetzt klare Zahlen: Rund 3 Milliarden Euro wurden allein im ersten Halbjahr 2025 unnötigerweise zu viel ausgegeben (Quelle: Verivox).

Grundversorgung kostet euch Hunderte Euro

Der Grund dafür ist kein unbekannter: Viele nutzen die Grundversorgungstarife ihrer lokalen Energieunternehmen, statt sich um einen deutlich günstigeren Vertrag zu kümmern. Beim Stromvertrag nutzt jeder vierte Kunde die teure Grundversorgung, während beim Gas immerhin noch fast jeder Fünfte (19 Prozent) in so einem Vertrag steckt.

Dabei kann der Wechsel sich richtig lohnen: In der Grundversorgung für Strom wurden Verivox zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres im Durchschnitt 43,96 Cent pro kWh gezahlt. Der günstigste Tarif mit Preisgarantie lag im Schnitt bei einem Preis von nur 27,85 Cent. Die Verbraucher lassen sich damit eine Ersparnis von 17 Cent entgehen – aufs Jahr gerechnet wären es 671 Euro (bei einem Verbrauch von 4.000 kWh).

Ähnlich sieht es beim Gas aus: 13,99 Cent pro kWh betrug der Preis in der Grundversorgung, während nur 9,71 Cent im günstigsten Angebot fällig wurden. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh ergibt sich eine verschenkte Ersparnis von 957 Euro.

Verbraucher schenken Energieanbietern Milliarden

„Jahr für Jahr verschenken Haushalte viele Milliarden Euro, weil sie aus Bequemlichkeit, Unwissen oder Angst in der Grundversorgung verharren. Dieses Nichtstun kostet mehr als jede Preiserhöhung“, warnt Thorsten Storck, Verivox-Energieexperte.

Es lohne sich daher, regelmäßig den eigenen Tarif zu prüfen und wenn möglich in günstigere Angebote zu wechseln. Der Wechsel zurück zum Grundversorger ist im Zweifel jederzeit möglich und gesetzlich gesichert. Vor einem Ausfall der Stromversorgung durch Anbieterwechsel muss sich daher niemand fürchten.

Für die Berechnung stützt sich Verivox auf die Daten des Monitoringberichts der Bundesnetzagentur. Für die günstigen Tarife wurden nur Verträge mit einer mindestens 12-monatigen Preisbindung berücksichtigt.