Entdeckt neue Routen: Gratis-Radfahrkarte Open Cycle Map

Open Cycle Map ist eine kostenlose Alternative zu den gängigen Straßenkarten. Speziell für Fahrradfahrer gedacht, helfen euch diese Karten auf euren Radtouren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Vorteile der Open Cycle Map für Radfahrer

Open Cycle Map basiert grundlegend auf der OpenStreetMap und ist komplett kostenlos nutzbar. Ihr könnt diese Karten zu Hause auf dem PC oder unterwegs auf eurem Smartphone oder Tablet über diesen Link in eurem Browser aufrufen.

Anzeige

Die Open Cycle Map bietet euch als Fahrradfahrer im Vergleich zu Google Maps & Co. einige klare Vorzüge. Denn mit dieser Fahrradkarte erhaltet ihr detaillierte Informationen zu Radwegen, die auf der Karte farblich hervorgehoben sind. Zudem gibt es eine gut erkennbare Unterscheidung zwischen Offroad-Trails für Mountainbiker und befestigten Radwegen für reine Tourenfahrer.

Hierdurch ermöglicht euch die Open Cycle Map eine detaillierte Planung eurer Tour, die hinsichtlich der Radwege speziell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Des Weiteren erhaltet ihr über die Open Cycle Map stets Informationen über die Infrastruktur für Fahrradfahrer. Dies kann hilfreich sein, wenn ihr beispielsweise eine Panne habt und ein Fahrradgeschäft mit Werkstatt in eurer Nähe sucht oder wenn ihr kostenlos eure Trinkwasserflasche auffüllen möchtet.

Wollt ihr eine Pause machen und euer Fahrrad abstellen, ist eine gute Sicherung wichtig. Das Video zeigt, wie es geht.

Anzeige

Welche Features bietet die Open Cycle Map?

Mit der Open Cycle Map habt ihr verschiedene Ansichten für die Fahrradkarten, wie Transport, Landscape und Outdoors. Mit der Ansicht „Transport“ werden beispielsweise die öffentlichen Verkehrsmittel und deren Strecken hervorgehoben, wodurch ihr schnell und übersichtlich mit eurem Bike und den Öffis zum Startpunkt eurer Tour oder auch wieder nach Hause kommt.

Die Ansichten Landscape und Outdoors zeigen euch an, wo sich in dem aktuell angezeigten Gebiet Wälder, Wiesen, Felder, Gewässer und so weiter befinden. Durch diese verschiedenen Darstellungen der Karte habt ihr es bei eurer Tourenplanung besonders einfach und findet auch unterwegs auf eurer Tour schnell den richtigen Weg.

Die Open Cycle Map für die Navigation unterwegs offline nutzen

Sofern ihr die Open Cycle Map unterwegs ohne Internetverbindung und für die Navigation nutzen möchtet, benötigt ihr eine App auf eurem Smartphone, welche diese kostenlose Fahrradkarte unterstützt. Hierfür gibt es sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Möglichkeiten. Beispiele hierfür sind OpenAndroMaps, OsmAnd, Organic Maps oder Magic Earth für Android-Geräte und die App CycleMaps für Apple-Geräte.

OsmAnd — Karten & GPS Offline OsmAnd

CycleMaps motocode ltd

Sobald ihr eine dieser Apps auf eurem Smartphone oder Tablet installiert habt, könnt ihr euch in der entsprechenden Anwendung die Open Cycle Map für die Offline-Nutzung komplett herunterladen. Somit habt ihr die Fahrradkarte lokal auf eurem Endgerät und könnt sie über eure Fahrradapp aufrufen. Ein weiterer Vorteil: Viele dieser Apps bieten eine komfortable Routenplanung und auch die Navigation auf eurer Tour mit der Open Cycle Map an.