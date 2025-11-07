Entlastung beschlossen: Gaskunden können aufatmen

Nach Jahren steigender Energiepreise sendet der Bundestag ein klares Signal.

Ab dem 1. Januar 2026 müssen Haushalte und Unternehmen in Deutschland keine Gasspeicherumlage mehr zahlen. Der Bundestag hat die umstrittene Abgabe abgeschafft – und damit den Weg frei gemacht für eine spürbare Entlastung bei den Gaspreisen. Rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr, die bisher über die Umlage auf Verbraucher verteilt wurden, übernimmt künftig der Bund. Finanziert wird das Ganze über den Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Gasspeicherumlage fällt weg

Die Entscheidung fiel mit den Stimmen von Union und SPD, während Grüne und AfD dagegen stimmten und die Linke sich enthielt. Für Privathaushalte bedeutet der Beschluss eine Ersparnis von rund 30 bis 60 Euro jährlich, je nach Verbrauch. Zuletzt lag die Höhe bei 0,289 Cent pro Kilowattstunde.

Nachfolgend einige beispielhafte Berechnungen der Ersparnis je nach Verbrauch:

5.000 kWh (ca. 50 qm): ca. 15 Euro

12.000 kWh (ca. 100 qm): ca. 35 Euro

18.000 kWh (ca. 150 qm): ca. 52 Euro

35.000 kWh (Einfamilienhaus): ca. 101 Euro

Für energieintensive Unternehmen wie in der Chemie-, Metall- oder Glasindustrie fällt die Entlastung deutlich höher aus – dort machte die Umlage bislang bis zu fünf Prozent des Gaspreises aus.

Die Gasspeicherumlage war 2022 eingeführt worden, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Sie sollte sicherstellen, dass Deutschlands Gasspeicher auch ohne russische Lieferungen gefüllt bleiben – ein teures Unterfangen, das über die Umlage auf alle Gaskunden umgelegt wurde. Seitdem hat sich die Lage am Gasmarkt deutlich entspannt: Die Speicher sind gut gefüllt, alternative Bezugsquellen gesichert, die Preise stabiler.

Abschaffung könnte Folgen haben

Mit der Abschaffung reagiert die Bundesregierung auf Forderungen aus Wirtschaft und Bevölkerung, die seit Monaten auf Entlastung drängen. Der Beschluss ist Teil eines größeren Pakets, mit dem die Energiepreise in Deutschland dauerhaft gesenkt werden sollen.

Doch es gibt auch Kritik: Die Finanzierung über den KTF könnte andere Projekte im Klimaschutz und der Energiewende belasten. Der Fonds steckt schon jetzt Milliarden in den Ausbau erneuerbarer Energien, Gebäudesanierungen und Wasserstoffförderung – zusätzliche Kosten könnten dort Spielräume verengen (Quelle: Zeit).

Trotzdem ist die Botschaft klar: Nach Jahren der Energiekrise will die Regierung zumindest für eine kleine Entlastung sorgen. Jetzt muss diese nur noch bei den Gaskunden ankommen.

