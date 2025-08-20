Entschädigung von der Bahn? Fallt bloß nicht auf diese Masche herein

Bei dieser Mail im DB-Look müsst ihr aufpassen.

Aktuell kursiert eine gefälschte E-Mail, die angeblich von der Deutschen Bahn stammt. Darin wird ein Erstattungsantrag bestätigt, der nie gestellt wurde. Die Betrüger wollen sensible Daten abgreifen.

Falscher Entschädigungsbescheid der Bahn

Die Mail mit dem Betreff „Wichtiges Update zur Erstattung Ihres Bahntickets“ wirkt auf den ersten Blick seriös. Das Layout ist dem Original der Deutschen Bahn nachempfunden, inklusive Logo und konkreter Angaben wie Reisedatum, Zugnummer und Erstattungssumme. In der Nachricht heißt es, ein Antrag auf Erstattung sei geprüft und genehmigt worden. Um das Geld zu erhalten, müsse der Empfänger die Anfrage nur noch „aktivieren“.

Ein falscher Entschädigungsbescheid ist im Umlauf. (© Verbraucherzentrale)

Auf den zweiten Blick fallen jedoch gleich mehrere Ungereimtheiten auf. So liegt das angebliche Reisedatum in der Zukunft. Im Beispiel ist die Fahrt für den 20. August 2025 angegeben, also erst nach Versand der E-Mail. Auch die unpersönliche Anrede („Sehr geehrte/r Frau/Herr“) sowie der Button zur vermeintlichen Aktivierung sind klare Warnzeichen.

Im aktuellen Fall kommt dazu, dass die vermeintliche Rückzahlung mit über 100 Euro sehr hoch wäre. Das soll Empfänger verleiten, sich das Geld sichern zu wollen. Bei Verspätungen zahlt die Bahn jedoch abhängig von der Dauer maximal 50 Prozent des ursprünglichen Fahrpreises zurück. Die entsprechende Fahrkarte hätte also deutlich über 200 Euro gekostet haben müssen – das ist selbst bei den happigen Bahnpreisen nicht gerade der Regelfall.

Mit dem Versprechen auf schnelles Geld sollen Empfänger zum Klicken verleitet werden. Ein Klick führt dann aber auf gefälschte Webseiten, die entweder persönliche Daten abfragen oder unbemerkt Schadsoftware installieren. Wer hier unachtsam ist, riskiert echten finanziellen Schaden (Quelle: Verbraucherzentrale).

Bahn: Entschädigung im Kundenkonto prüfen

Die Deutsche Bahn verschickt keine derartigen Aufforderungen zur Aktivierung von Anträgen per E-Mail. Echte Bahn-Entschädigungen werden nur nach einem eigenen Antrag und über die offiziellen Kanäle abgewickelt, etwa über das Kundenkonto oder die App.

Nutzer sollten bei solchen E-Mails grundsätzlich skeptisch bleiben. Eine unpersönliche Anrede, falsche Daten und Aufforderungen zum Klicken sind typische Merkmale von Phishing. Wer unsicher ist, sollte den Sachverhalt direkt über die offiziellen DB-Kanäle prüfen.