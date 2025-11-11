Erfahrung mit Yesim: Ist der Mobilfunkanbieter seriös?

Yesim bietet auch bei uns eSIM-Dienste an. Doch ist das ein seriöser Anbieter? Wir zeigen euch, welche Erfahrungen Nutzer mit ihm gemacht haben.

Yesim-Erfahrungen: So seriös ist der Anbieter

Mit eSIMs könnt ihr leicht die Dienste unterschiedlicher Mobilfunkanbieter nutzen. Denn diese könnt ihr einfach elektronisch abschließen und aktivieren, um auch im Ausland das mobile Datennetz mit eurem Smartphone oder Tablet nutzen zu können.

Das ist ein Vorteil gegenüber physischen SIM-Karten. Auch der in der Schweiz ansässige Anbieter Yesim bietet diese Funktion an. Er hat laut eigenen Angaben weltweit mehr als zwei Millionen Nutzer.

Wenn ihr bei Google nach Yesim sucht, erhaltet ihr ein positives Bild. Dieses ergibt sich sowohl aus den hohen Kundenbewertungen als auch aus einer Scam-Wahrscheinlichkeit von null Prozent. Der Mobilfunkanbieter hinterlässt also einen seriösen Eindruck.

Yesim-Erfahrungen: Das sagen die Kunden

Auf der Bewertungsplattform Trustpilot haben rund 2300 User (November 2025) Rezensionen zu Yesim abgegeben und dabei durchschnittlich 4,4 von fünf Sternen vergeben. Zusätzlich wird ein Rating von 4,6 Sternen angezeigt.

Hierbei könnte man zunächst annehmen, dass es um Google-Rezensionen handelt. Beim genaueren Hinsehen bemerkt ihr aber, dass es Bewertungen sind, die das Unternehmen auf seiner eigenen Website erhalten hat.

Unter den Trustpilot-Bewertungen wird unter anderem über folgende Erfahrungen berichtet:

Leichte Installation der eSIM.

der eSIM. Nahtloser Übergang der Netzabdeckung beim Überfahren von Ländergrenzen.

der Netzabdeckung beim Überfahren von Ländergrenzen. Problemlose Rückerstattung des Kaufpreises bei Problemen.

des Kaufpreises bei Problemen. Hohe Netzqualität in vielen Ländern der Welt.

Ihr wisst noch nicht, was eine eSIM genau ist? In unserem Video erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

Unter den negativen Erfahrungen berichten Kunden, dass ihr Guthaben verfallen sei und von Verbindungsproblemen in manchen Ländern. Yesim reagiert jedoch auf viele negative Bewertungen und bietet den Nutzern Hilfe über das Support-Team an.

Yesim-Nutzung: So bereitet ihr euch vor

Wenn ihr vorhabt, ins Ausland zu fahren, solltet ihr euch auf der Website von Yesim über die Verfügbarkeit informieren. Dort findet ihr für jedes Land eine eigene Support-Seite. Schaut euch am besten auch die Erfahrungen anderer Nutzer in dieser Region an.

Darüber hinaus solltet ihr auch die Vertragsdetails genau lesen. So erfahrt ihr frühzeitig, unter welchen Bedingungen euer Guthaben unter Umständen verfällt.

