Erfahrungen mit FlixTrain: Was kann die Alternative zur Deutschen Bahn?

Beim Gedanken an eine Zugfahrt denkt ihr vermutlich alle an die Deutsche Bahn. Es gibt jedoch eine Alternative. Der grüne FlixTrain verkehrt nur auf ausgewählten Strecken, ist preislich aber oft deutlich günstiger. Welche Erfahrungen haben bisherige Kunden gemacht?

FlixTrain als einzige Alternative zur Deutschen Bahn

Hinter den grünen FlixTrain-Zügen steckt das Unternehmen Flix aus München. In Deutschland ist der FlixBus das bislang bekannteste Produkt von Flix. Das Unternehmen ist mit seinem Angebot in mehr als 40 Ländern vertreten und steuert weltweit über 8.000 Reiseziele an (über Flix nachlesen).

Die Zugstrecken in Deutschland sind noch lange nicht so vielfältig wie bei der Deutschen Bahn, vor allem große Städte sind miteinander verbunden. Ihr kommt mit dem FlixTrain von Berlin nach Hamburg, von Frankfurt nach Stuttgart oder auch von Hannover nach Berlin. Für kleinere und regionale Strecken ist der Zug von Flix aber noch keine Alternative.

FlixTrain buchen: Das wird euch geboten und versprochen

Um mit dem FlixTrain zu fahren, benötigt ihr ein gültiges Ticket. Das Deutschland-Ticket oder die DB-Tickets gelten für diese Verbindungen nicht. Eure Tickets bekommt ihr wahlweise in einem FlixShop vor Ort, über die App oder direkt auf der Website (via FlixTrain.de). Ihr wählt eure Abfahrt und das Reiseziel aus, entscheidet euch für ein Datum und die Anzahl der Fahrgäste, anschließend lasst ihr euch eure möglichen Verbindungen anzeigen.

Die Mitnahme von E-Bikes, E-Scootern und Rollern sind im FlixTrain nicht erlaubt, für Fahrräder müsst ihr ein gesondertes Ticket lösen.

So sieht das Suchergebnis bei der Suche für ein Ticket von Frankfurt nach Berlin aus:

Flixtrain Fahrplanauskunft (© GIGA Screenshot)

Habt ihr eine Fahrt gefunden, reserviert ihr euer Ticket per App oder Website. Wie bei der Deutschen Bahn auch, könnt ihr euch einen Sitzplatz reservieren, die Kosten variieren je nach Sitzplatzart.

Pro Person dürft ihr ein Gepäckstück mit bis zu sieben Kilogramm und ein Reisegepäck mit bis zu zehn Kilogramm mitnehmen (Stand Oktober 2025). Für einen Aufpreis von 5,49 Euro könnt ihr 20 Kilogramm Zusatzgepäck buchen (siehe Gepäck im FlixTrain).

Habt ihr keinen Sitzplatz gewählt, wird euch trotzdem einer reserviert, denn der Flixtrain bietet euch Sitzplatzgarantie (siehe Serviceleistungen bei FlixTrain).

FlixTrain wirbt mit einigen Komfortangeboten auf der Reise. So sollt ihr während der Fahrt WLAN zur Verfügung haben und an jedem Sitzplatz eine Steckdose plus USB-Anschlüsse vorfinden. Ausreichend Toiletten und genug Platz fürs Gepäck wird euch ebenfalls versprochen.

Erfahrungen mit FlixTrain: Das sagen bisherige Kunden

Die FlixTrain-Erfahrungen von vielen Nutzern sehen aber anders aus. So stellt ein verzweifelter Reddit-Nutzer die Frage, warum der FlixTrain so schlecht sei.

Ein anderer zieht den Vergleich zu Billigfluglinien wie Ryanair und deutet an, dass die Zielgruppe preisbewusste Kunden mit einer gewissen Leidensbereitschaft seien.

Einzelne User berichten allerdings auch von positiven Erfahrungen und wenn ihr euch die Kritiken zur Deutschen Bahn anschaut, gibt es da auch nicht viel positives Feedback. Seriös ist FlixTrain in jedem Fall, das Unternehmen nutzt das Schienensystem in Deutschland und ist dazu offiziell befugt.

Schaut ihr in anderen Portalen nach den Erfahrungen, die bisherige Kunden gemacht haben, fällt der Vergleich zwischen FlixTrain und Deutsche Bahn ähnlich. Auf Trustpilot kommen die grünen Züge auf eine Gesamtbewertung von 2,8 von 5 Sternen (bei rund 4.800 Bewertungen) und der DB Personenverkehr landet bei 1,1 Sternen (bei rund 26.700 Bewertungen).

Zukunftspläne bei FlixTrain

Bisher nutzt FlixTrain ausrangierte und überholte Züge der Deutschen Bahn und fährt mit ziemlich alten Waggons auf der Schiene. Das soll sich künftig aber ändern, denn Flix berichtete im Mai 2025 über die Investition in 65 Hochgeschwindigkeitszüge aus spanischer Produktion (zur Pressemitteilung von Flix).

FlixTrain konnte schon 2024 sein Zugreisenangebot um 40 Prozent erweitern und möchte mit den neuen Hochgeschwindigkeitszügen eure Bedürfnisse nach günstigen und schnellen Reisen erfüllen. Wie die Umsetzung in der Praxis aussehen wird, ist Stand 2025 noch nicht bekannt.

Was sind die Vor- und Nachteile von FlixTrain?

Die Reise ist günstiger als mit der Deutschen Bahn.

Es gibt viele Verbindungen zwischen großen Städten.

Über die App könnt ihr eure Tickets einfach umbuchen.

Durch weniger Haltestellen kommt ihr (manchmal) schneller an.

Ihr habt garantiert einen Sitzplatz, ohne zusätzlich zahlen zu müssen.

Der versprochene Komfort wird laut zahlreicher Reddit-Nutzer nicht immer gewährt.

Für Extra-Gepäck zahlt ihr extra.

Im Sommer wird es warm, denn im FlixTrain gibt es nur selten eine funktionierende Klimaanlage.

Deutsche Bahn oder FlixTrain: Was passt zu mir?

Vor eurer Buchung müsst ihr euch entscheiden, denn DB-Tickets sind im FlixTrain nicht gültig und umgekehrt. Für eine einfache Standardfahrt ohne Extras und Sondergepäck seid ihr in der Regel günstiger unterwegs als mit der Deutschen Bahn. Wollt ihr preisbewusst reisen, ist das ein Punkt für den FlixTrain. Seid ihr eher „Team Komfort“, könnte die Deutsche Bahn die richtige Wahl sein.

Die Fahrtzeit variieren, der ICE der Deutschen Bahn ist bei Langstrecken aber schneller als die alten Waggons von FlixTrain. Vergleicht ihr jedoch Regionalbahnen mit Flix, seid ihr mit den grünen Zügen meist schneller unterwegs (weniger Umstiege und weniger Zwischenhalte).

Letztlich gibt es weder bei der Deutschen Bahn noch bei FlixTrain eine Garantie für einen reibungslosen Fahrtablauf. Wenn ihr euch manche Kommentare und Berichte bei Reddit durchlest, entscheidet ihr euch vermutlich am ehesten für einen Fußmarsch. Seid ihr im Team „Abenteuerlust“, probiert die grünen Züge einfach mal aus. Ein bisschen Retro-Feeling kommt im Hinblick auf die restaurierten alten DB-Wagen doch auf.