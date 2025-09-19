Erfolg mit Ansage: Samsungs teuerstes Smartphone überzeugt Käufer

Samsung legt mit dem Galaxy Z Fold 7 in Europa einen beeindruckenden Marktstart hin.

Faltbare Smartphones werden immer beliebter und kommen langsam im Mainstream an. Samsung liefert mit dem Galaxy Z Fold 7 einen deutlichen Beweis dafür. In den ersten vier Wochen verkaufte sich das Gerät mehr als doppelt so oft wie sein Vorgänger und rund 70 Prozent besser als das bisherige Top-Modell der Serie. Ein Erfolg, der auf konsequente Weiterentwicklung zurückzuführen ist.

Samsung Galaxy Z Fold 7: Rekordzahlen in Rekordzeit

Laut Analysen von Counterpoint Research ist das Galaxy Z Fold 7 aktuell das meistverkaufte Foldable in Europa. Damit verdrängt Samsung nicht nur ältere, eigene Modelle, sondern auch Konkurrenten wie Google und Honor. Für den südkoreanischen Konzern ist das ein wichtiger Schritt, um Foldables endgültig aus der Nische zu holen und verstärkt im Massenmarkt zu etablieren (Quelle: Counterpoint Research).

Ein Balkendiagramm zeigt deutlich: Die Nachfrage hat sich im Vergleich zum Vorgänger, dem Galaxy Z Fold 6, mehr als verdoppelt. Bislang hielt das Fold 4 den Spitzenplatz. Die Entwicklung zeigt klar: Nutzer greifen eher zu, wenn die Verbesserungen deutlich spürbar sind.

Das Balkendiagramm zeigt deutliche Änderungen / (© Counterpoint Research)

Galaxy Z Fold 7: Dünner, leichter, smarter

Der Erfolg basiert vor allem auf gezielten Verbesserungen. Samsung hat beim Fold 7 genau an den Stellen nachgebessert, die zuvor häufig Kritik hervorriefen – allen voran das Gewicht. Das Gerät ist jetzt dünner und leichter, was im Alltag entscheidend ist, wenn ein Smartphone im Tablet-Format bequem in die Hosentasche passen soll. Dazu kommt ein überarbeitetes Kamera-Modul mit 200 Megapixeln sowie neue KI-Funktionen unter dem Label „Galaxy AI“.

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht: Google und Honor holen rasch auf, was zusätzlichen Druck auf Samsung ausübt. Dennoch ist das Unternehmen klar auf Kurs. Counterpoint Research bescheinigt dem Z Fold 7 sogar, dass Foldables nun endgültig „Mainstream-Potenzial“ haben. Ob künftig alle auf klappbare Displays setzen, bleibt abzuwarten – spannend wird es in diesem Markt aber auf jedem Fall. Samsung arbeitet im Hintergrund bereits am Galaxy Z Fold 8.