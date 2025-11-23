Erleichterung für iPhone-Nutzer: Apple hör zu – dieses Feature gehört in iOS 27

So simpel, so logisch – und trotzdem fehlt es jedem iPhone: Dieses Konzept trifft ins Schwarze.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Noch läuft iOS 26 frisch auf Millionen iPhones, doch ein Konzept macht bereits jetzt klar: Für die nächste Version sollte Apple unbedingt nachrüsten. Designer und Entwickler Yaku Zeg (Jakub Zegzulka) schlägt einen „Sperrbildschirmspiegel“ vor – eine simple, aber geniale Idee, die genau das löst, was iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer täglich nervt: Der schnelle Blick ins eigene Spiegelbild dauert unnötig lange.

Anzeige

Mit einem langen Druck auf das Kamerasymbol am Sperrbildschirm würde die Frontkamera sofort als Live-Spiegel erscheinen – ohne Entsperren, ohne App-Wechsel, ohne Umwege. Genau so ein Feature gehört in iOS 27 (Quelle: Yaku Zeg via X).

Der „Lock Screen Mirror“ im iPhone: Ein Fingertipp macht alles leichter

Wer sich kurz vergewissern will, ob Frisur, Zähne oder Outfit sitzen, muss derzeit mehrere Schritte durchgehen: iPhone entsperren, Kamera-App öffnen, Frontkamera auswählen. Für eine alltägliche Mini-Aufgabe ist das schlicht überladen.

Das Konzept von Yaku Zeg setzt genau hier an. Sein Vorschlag: Langes Drücken auf das Kamerasymbol am Sperrbildschirm → sofortige Live-Ansicht der Frontkamera im Spiegelmodus. Keine neue App, kein Menü, keine zusätzliche Funktionalität, die den Sperrbildschirm überfrachtet. Einfach draufdrücken, checken, loslassen.

Anzeige

So funktioniert die Idee – minimalistisch und intuitiv

Im vorgestellten Video beginnt alles mit einem regulären Sperrbildschirm: 9:41 Uhr, einfarbiger Hintergrund, das bekannte Kamerasymbol rechts unten. Sobald der Nutzer den Finger länger auf das Icon legt, wechselt die Ansicht: Ein kreisförmiger Rahmen erscheint in der Mitte und zeigt einen Live-Feed der Frontkamera.

Sobald der Finger wieder losgelassen wird, springt das iPhone direkt zurück zum normalen Sperrbildschirm. Mehr Interaktion ist nicht nötig. Die Bedienung bleibt so simpel wie nur möglich – ein Prinzip, das perfekt zu Apples Philosophie passt.

Ein virtueller Spiegel direkt im Sperrbildschirm des iPhones. (© Yaku Zeg)

Was dieses Konzept so überzeugend macht: Es adressiert ein universelles Bedürfnis. Ob auf dem Weg ins Meeting, kurz vor einem Date oder einfach zwischendurch – iPhone-Nutzer greifen ständig zur Frontkamera, um sich schnell zu überprüfen. Doch bislang ist der Weg dahin immer unnötig lang.

Anzeige

Der Sperrbildschirmspiegel hingegen ist sofort verfügbar, blockiert nichts und bricht keine Sicherheitslogik. Die Nutzung ist flüchtig, temporär und eingebettet in bestehende UI-Elemente. Genau deshalb fühlt sich die Idee so selbstverständlich an, als hätte Apple sie längst integriert.

Starkes Konzept mit glaubwürdiger Herkunft

Zegzulka arbeitet oder arbeitete unter anderem bei Apple, Meta und OpenAI – keine schlechten Referenzen für jemanden, der iOS-Interaktion neu denkt. Seine Entwürfe beweisen ein gutes Gespür für Apples Designprinzipien: minimalistisch, nützlich, sofort verständlich.

Nicht jede Konzeptidee aus dem Netz passt zu Apples System, aber diese hier tut es. Sie verändert nichts Grundlegendes, sondern erweitert eine bestehende Funktion elegant und sinnvoll. Genau die Art von Verbesserung, die Apple in großen iOS-Updates gerne zeigt.

Unser Fazit: Apple sollte diese Idee für iOS 27 übernehmen

Auch wenn iOS 26 aktuell erst wenige Monate alt ist: Das Konzept des Sperrbildschirmspiegels schreit geradezu nach offizieller Umsetzung. Es ist logisch, intuitiv und beseitigt eine alltägliche Nervigkeit mit nur einem Fingertipp. Wenn Apple wirklich zuhört – und das hoffen viele iPhone-Nutzer – dann gehört dieses Feature definitiv ins kommende iOS 27.