Erschwinglicher Elektroflitzer: Der neue Fiat Grande Panda ist im Angebot

Kompakt, elektrisch und mit eigenem Charakter kommt der neue Fiat Grande Panda gerade im Privatleasing für 152 Euro im Monat zu euch. Hier sind die Details.

Aktuell bietet 9drive den vollelektrischen Fiat Grande Panda für nur 152 Euro monatlich an. Die Leasingkonditionen umfassen eine Laufzeit von 36 Monaten und eine Jahresfahrleistung von 5.000 Kilometern (Angebot bei 9drive ansehen). Es handelt sich um ein Neufahrzeug, das auf Bestellung erhältlich ist. Wer mehr fahren möchte oder kürzere Laufzeiten bevorzugt, kann die Konditionen gegen Aufpreis flexibel anpassen.

Was den Fiat Grande Panda besonders macht

Der neue Fiat Grande Panda ist mehr als nur ein Retro-Revival: Er verbindet ikonisches Design mit moderner Elektromobilität und ist damit perfekt für den Alltag in der Stadt. Mit einer Länge von rund vier Metern ist er wendig und parkplatzfreundlich, bietet aber zugleich einen überraschend geräumigen Innenraum.

Im Inneren überzeugt er mit einem klar strukturierten Cockpit, moderner digitaler Anzeige und praktischen Bedienfunktionen. Besonders für den Stadtverkehr ist der Grande Panda bestens gewappnet: Die Reichweite von bis zu 322 Kilometern sorgt für sorgenfreie Fahrten durch den urbanen Raum und darüber hinaus. Auch dank 113 PS Leistung und automatischem Getriebe ist er flink unterwegs, dabei aber flüsterleise und emissionsfrei.

Sein Kofferraumvolumen von 361 Litern bietet ausreichend Platz für Einkauf, Gepäck oder Sportausrüstung. Und dank seiner Energieeffizienzklasse A ist er nicht nur sparsam im Verbrauch, sondern auch gut für den Geldbeutel auf Dauer.

Technische Details zum Fiat Grande Panda:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 4-türig

Erstzulassung: Neuwagen

Kilometerstand: 0 Kilometer

Leistung: 113 PS (83 kW)

Elektrische Reichweite: 322 Kilometer (WLTP)

Verbrauch: 16,7 Kilowattstunden (kombiniert)

CO₂-Emissionen: 0 Gramm pro Kilometer (kombiniert)

Energieeffizienzklasse: A

Listenpreis: 27.990 Euro

Händlerstandort: Düsseldorf

Lieferzeit: Ab November 2025 verfügbar

Fiat Grande Panda leasen: Kostenrechnung

Kosten des reinen Leasingvertrages:

36 Monate × 152 Euro monatliche Leasingrate

monatliche Leasingrate Bereitstellungskosten: 1.290 Euro

Sonderzahlung: 160 Euro

Gesamtkosten nach 36 Monaten: 6.922 Euro

Der Leasingfaktor beträgt hervorragende 0,54

Behaltet im Hinterkopf, dass die Leasingrate weder die Kosten für Versicherung und Steuern noch den optionalen GAP-Schutz abdeckt. Überschreitet ihr die vereinbarte Kilometergrenze, können außerdem zusätzliche Gebühren anfallen.

Lohnt sich der Fiat Grande Panda im Leasing?

Der Fiat Grande Panda ist ein cleverer Begleiter für alle, die im urbanen Alltag Wert auf Komfort, moderne Technik und ein unverwechselbares Design legen. Mit seinem günstigen Leasingfaktor von nur 0,54 gehört er aktuell zu den attraktivsten Angeboten auf dem Markt – insbesondere, wenn man das Gesamtpaket aus Reichweite, Ausstattung und Preis-Leistung betrachtet.

