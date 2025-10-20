Erst PayPal, jetzt zieht euch auch Amazon den Boden unter den Füßen weg

Amazons massiver Schluckauf reißt viele Anbieter mit von Alexa bis Facebook.

Ein massiver Ausfall vieler bekannter Internetdienste beschäftigt am Montagmorgen Millionen von Nutzern. Der Grund liegt offenbar bei Amazon Web Services (AWS), dem Cloud-Anbieter, über den viele andere Dienste laufen. Entsprechend heftig kriegen Nutzer in Deutschland und rund um die Welt die Auswirkungen zu spüren (Quelle: TheVerge).

Facebook, Signal, Alexa: AWS-Ausfall stellt Internet auf den Kopf

Worin genau das Problem bei AWS besteht, ist derzeit unklar. Die Liste betroffener Dienste ist jedoch lang:

Ein Blick auf AlleStörungen zeigt ebenfalls deutlich, wie viele Anbieter – und deren Kunden – betroffen sind:

Dass damit schon alle betroffenen Anbieter abgedeckt sind, ist jedoch fraglich. Google-Dienste scheinen bisher relativ unbeeindruckt weiterzuarbeiten. Ob Probleme bei Telekom und Vodafone, bei denen es derzeit auch zu Meldungen kommt, mit dem AWS-System zusammenhängen, ist nicht bestätigt.

Amazon arbeitet bereits am Problem

TheVerge zufolge ist das Problem bei Amazon bereits bekannt. AWS selbst spricht von „zunehmenden Fehlerraten und Latenzen bei mehreren AWS-Services“. Besonders die USA und Teile Europas sowie asiatische Ländern seien betroffen. Für einige Angebote spricht auch Amazon selbst von globalen Problemen.

Derzeit lässt sich kaum vorhersagen, wie lange diese noch auftreten. Der schiere Umfang der Probleme spricht dafür, dass Amazon unter Hochdruck an einer möglichst schnellen Lösung arbeiten wird. Allerdings ist bei einem Ausfall dieser Größenordnung nicht klar, ob beziehungsweise wann die Teams eine Lösung finden – und wie lange es braucht, sie überall zu implementieren.

Typisch ist auch, dass es im Nachgang eines solchen Großausfalls noch länger dauert, bis alle betroffenen Dienste wieder verlässlich arbeiten – selbst wenn das zunächst zugrundeliegende Problem schon beseitigt ist.

So was er es auch bei dem großen Zahlungsausfall von PayPal vor einigen Wochen. Betroffene Kunden warteten teils Tage oder Wochen, bis ausstehende Zahlungsvorgänge nachgeholt werden konnten.