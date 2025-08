Es braucht nur ein Ikea-Produkt für unter 20 Euro: Cleverer Küchen-Hack für Obst und Gemüse

Ihr fragt euch, wie ihr euer Obst und Gemüse gleichzeitig platzsparend und ansprechend verstauen könnt? Mit diesem cleveren Ikea-Hack gelingt euch das im Handumdrehen.

Platzsparender und smarter Ikea-Hack

Kleinen Küchen fehlt oft an ausreichend Stauraum. Dann kann sich schnell Unordnung ausbreiten. Auf Instagram hat eine Nutzerin eine smarte Lösung präsentiert, indem sie ein Produkt von Ikea in einen funktionalen Küchenhelfer umgewandelt hat. Sie greift dafür auf das LENNART Schubladenelement zurück (bei Ikea ansehen). Ein schlankes und schlichtes Schubladensystem, das sich nahezu überall unterbringen lässt.

Dank der durchsichtigen Schubladen erkennt ihr sofort, was sich darin befindet: Lebensmittel! Die Influencerin @tishabllrt demonstriert, wie sie LENNART verwendet, um Obst, Gemüse, Eier und andere ungekühlte Lebensmittel ansprechend und ordentlich aufzubewahren. Praktisch ist, dass das Material pflegeleicht ist. Ein feuchtes Tuch genügt und schon ist alles wieder sauber.

Das Möbelstück hat ein schlichtes, weißes Design und fügt sich in jede Küche ein. Dank der Maße von 30 cm x 34 cm x 56 cm findet es selbst in den engsten Nischen Platz. Sollte es einmal stören, lässt es sich dank der Rollen mühelos an einen anderen Ort bewegen. Besonders der Preis sticht hervor: Für lediglich 15 € ist es ein echtes Schnäppchen, das nicht nur in jede Küche, sondern auch in jedes Budget passt!

Ihr könnt euer Zuhause smart mit Ikea-Produkten gestalten. Wie das geht, zeigt euch das Video:

Diese Alternativen gibt es

Falls das LENNART nicht ganz euren Anforderungen entspricht, hält Ikea zwei weitere interessante Alternativen bereit, die ebenfalls dafür sorgen, dass in kleinen Küchen Ordnung herrscht:

JONAXEL Aufbewahrungskombination mit den Maßen 25 cm x 51 cm x 70 cm (bei Ikea ansehen): Die Kombination verfügt über vier Drahtkörbe, wodurch eine zusätzliche Ebene im Vergleich zum LENNART entsteht. Dank der offenen Bauweise der Körbe lassen sich Lebensmittel leicht entnehmen. Sie eignet sich ideal für größere Küchenutensilien oder Vorräte, die eine gute Luftzirkulation benötigen.

VESKEN Rollwagen mit den Maßen 54 cm x 18 cm x 71 cm (bei Ikea ansehen): Mit drei Ablageflächen bietet dieser Rollwagen reichlich Platz für Küchenutensilien und Lebensmittel. Durch das schmale Design passt er in die kleinsten Küchen. Besonders praktisch ist er für die Aufbewahrung von Obst und Gemüse, das in separaten Behältern untergebracht werden kann.

Egal, ob ihr euch für das LENNART Schubladenelement oder eine andere Option entscheidet, Ikea hält für euch clevere und preiswerte Lösungen zur Organisation bereit. Das Element punktet durch seine flexible Einsetzbarkeit und den Preis. Mit etwas Einfallsreichtum sorgt ihr so in jedem Raum im Handumdrehen für Ordnung!